¿Qué otro día sale el Señor de los Milagros? Conoce las fechas y rutas de sus próximos recorridos

Cientos de fieles acompañaron la primera procesión del Señor de los Milagros este sábado 3 de octubre. El recorrido inició al promediar las 12.00 p. m. con la salida de las sagradas andas del Santuario de las Nazarenas y marcó el inicio de las cinco jornadas procesionales de 2026, bajo el lema Con el Señor de los Milagros y León, abramos el corazón.

Si no pudiste asistir a este primer recorrido, aún tienes cuatro posibilidades más para acompañar la tradicional jornada que une a una multitud de devotos por las calles de Lima al compás de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas. A continuación, te detallamos las fechas y rutas que recorrerá el Cristo Moreno en sus siguientes salidas.

Video destacado TELLO PARCHA A KEIKO POR DISCURSO Y "PERSONA PODEROSA" MANDÓ A MATAR A 'CHINA POLO' | ARDE TROYA

Señor de los Milagros: próximas fechas de sus recorridos en 2026

Las sagradas andas del Señor de los Milagros volverán a recorrer las calles de la capital en las cuatro fechas siguientes:

Domingo 18 de octubre

Lunes 19 de octubre

Domingo 28 de octubre

Domingo 1 de noviembre

¿Qué rutas seguirá el Cristo Morado en sus salidas restantes?

Según el Arzobispado de Lima y la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas, estas son las rutas que seguirá el Cristo Moreno en cada recorrido que le resta:

Domingo 18 de octubre

Hora y lugar de inicio: desde las 6.00 a. m. en el Santuario de las Nazarenas

Hora y lugar de llegada: entre la 1.00 a. m. y 2.00 a. m. en la Iglesia del Carmen

Recorrido: avanzará por la avenida Tacna, el jirón Ica y el jirón de la Unión. Cerca del mediodía, llegará a la Plaza de Armas para recibir los homenajes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Palacio de Gobierno y Palacio Arzobispal. Luego, seguirá su camino por el jirón Carabaya, jirón Ucayali y la avenida Abancay, pasando por el Congreso. Finalmente, continuará por el jirón Junín, jirón Huanta, jirón Áncash, jirón Maynas y jirón Junín, hasta llegar a la Iglesia del Carmen de Lima.

Ruta del 18 de octubre

Lunes 19 de octubre

Hora y lugar de inicio: desde las 6.00 a. m. en la Iglesia del Carmen de Lima.

Hora y lugar de llegada: entre las 3.00 a. m. y 4.00 a. m. en la Iglesia Las Nazarenas

Recorrido: avanzará por los jirones Huánuco, Puno y Antonio Bazo, antes de ingresar al Hospital Nacional Dos de Mayo. Luego retomará el jirón Antonio Bazo y continuará por la avenida Grau, jirón Huánuco, jirón Tarata y jirón Cangallo, para llegar al Hospital Nacional Guillermo Almenara. Posteriormente, avanzará por la avenida Grau, avenida Nicolás de Piérola, jirón Leticia, avenida Zavala Loayza, jirón Miguel Aljovín y Paseo de la República, donde ingresará al Palacio de Justicia. Finalmente, continuará por el jirón Carabaya, bordeará la Plaza San Martín y tomará nuevamente las avenidas Nicolás de Piérola y Tacna para retornar a las Nazarenas.

Ruta del 19 de octubre

Domingo 28 de octubre

Hora y lugar de inicio: desde las 6.00 a. m. en la Iglesia Las Nazarenas

Hora y lugar de llegada: entre las 3.00 a. m. y 4.00 a. m. en la Iglesia Las Nazarenas

Recorrido: Es el día central de la procesión. La ruta iniciará por la avenida Tacna, la avenida Nicolás de Piérola, el jirón Cañete y la avenida Alfonso Ugarte, hasta llegar al Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Por la tarde, las andas retomarán la avenida Alfonso Ugarte y seguirán por la avenida Venezuela rumbo a Breña. El recorrido continuará por el jirón Varela, la avenida Bolivia y la avenida Garcilaso de la Vega. Finalmente, retornará por la avenida Tacna hasta la Iglesia de las Nazarenas.

Ruta del 28 de octubre

Domingo 1 de noviembre

Hora y lugar de inicio: desde las 12.00 m. en la Iglesia Las Nazarenas

Hora y lugar de llegada: 6.00 p. m. en el Monasterio de Las Nazarenas

Recorrido: avanzará por la avenida Tacna, el jirón Callao y el jirón Chancay, donde se presentarán diversos homenajes. Posteriormente, doblará por la avenida Emancipación y retornará por la avenida Tacna para ingresar al Monasterio de las Nazarenas.