Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOUniversitario vs Fluminense EN VIVO: punto a punto de la final de la Copa Brasilia 2026
Sociedad

¿Qué otro día sale el Señor de los Milagros? Conoce las fechas y rutas de sus próximos recorridos

El primer recorrido del Cristo Moreno realizado este 3 de octubre marcó el inicio de las jornadas procesionales 2026. Revisa los horarios, fechas y rutas de sus próximas salidas programadas.

Próximos recorridos del Señor de los Milagros
Próximos recorridos del Señor de los MilagrosFoto: Carlos Félix / La República
Por
google iconLa República en Google

Cientos de fieles acompañaron la primera procesión del Señor de los Milagros este sábado 3 de octubre. El recorrido inició al promediar las 12.00 p. m. con la salida de las sagradas andas del Santuario de las Nazarenas y marcó el inicio de las cinco jornadas procesionales de 2026, bajo el lema Con el Señor de los Milagros y León, abramos el corazón.

Si no pudiste asistir a este primer recorrido, aún tienes cuatro posibilidades más para acompañar la tradicional jornada que une a una multitud de devotos por las calles de Lima al compás de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas. A continuación, te detallamos las fechas y rutas que recorrerá el Cristo Moreno en sus siguientes salidas.

Video destacado

TELLO PARCHA A KEIKO POR DISCURSO Y "PERSONA PODEROSA" MANDÓ A MATAR A 'CHINA POLO' | ARDE TROYA

Puedes ver

Procesión del Señor de los Milagros: conoce los cierres, desvíos y horarios por la Municipalidad de Lima

lr.pe

Señor de los Milagros: próximas fechas de sus recorridos en 2026

Las sagradas andas del Señor de los Milagros volverán a recorrer las calles de la capital en las cuatro fechas siguientes:

  • Domingo 18 de octubre
  • Lunes 19 de octubre
  • Domingo 28 de octubre
  • Domingo 1 de noviembre

¿Qué rutas seguirá el Cristo Morado en sus salidas restantes?

Según el Arzobispado de Lima y la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas, estas son las rutas que seguirá el Cristo Moreno en cada recorrido que le resta:

Domingo 18 de octubre

  • Hora y lugar de inicio: desde las 6.00 a. m. en el Santuario de las Nazarenas
  • Hora y lugar de llegada: entre la 1.00 a. m. y 2.00 a. m. en la Iglesia del Carmen
  • Recorrido: avanzará por la avenida Tacna, el jirón Ica y el jirón de la Unión. Cerca del mediodía, llegará a la Plaza de Armas para recibir los homenajes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Palacio de Gobierno y Palacio Arzobispal. Luego, seguirá su camino por el jirón Carabaya, jirón Ucayali y la avenida Abancay, pasando por el Congreso. Finalmente, continuará por el jirón Junín, jirón Huanta, jirón Áncash, jirón Maynas y jirón Junín, hasta llegar a la Iglesia del Carmen de Lima.
Ruta del 18 de octubre

Ruta del 18 de octubre

Lunes 19 de octubre

  • Hora y lugar de inicio: desde las 6.00 a. m. en la Iglesia del Carmen de Lima.
  • Hora y lugar de llegada: entre las 3.00 a. m. y 4.00 a. m. en la Iglesia Las Nazarenas
  • Recorrido: avanzará por los jirones Huánuco, Puno y Antonio Bazo, antes de ingresar al Hospital Nacional Dos de Mayo. Luego retomará el jirón Antonio Bazo y continuará por la avenida Grau, jirón Huánuco, jirón Tarata y jirón Cangallo, para llegar al Hospital Nacional Guillermo Almenara. Posteriormente, avanzará por la avenida Grau, avenida Nicolás de Piérola, jirón Leticia, avenida Zavala Loayza, jirón Miguel Aljovín y Paseo de la República, donde ingresará al Palacio de Justicia. Finalmente, continuará por el jirón Carabaya, bordeará la Plaza San Martín y tomará nuevamente las avenidas Nicolás de Piérola y Tacna para retornar a las Nazarenas.
Ruta del 19 de octubre

Ruta del 19 de octubre

Domingo 28 de octubre

  • Hora y lugar de inicio: desde las 6.00 a. m. en la Iglesia Las Nazarenas
  • Hora y lugar de llegada: entre las 3.00 a. m. y 4.00 a. m. en la Iglesia Las Nazarenas
  • Recorrido: Es el día central de la procesión. La ruta iniciará por la avenida Tacna, la avenida Nicolás de Piérola, el jirón Cañete y la avenida Alfonso Ugarte, hasta llegar al Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Por la tarde, las andas retomarán la avenida Alfonso Ugarte y seguirán por la avenida Venezuela rumbo a Breña. El recorrido continuará por el jirón Varela, la avenida Bolivia y la avenida Garcilaso de la Vega. Finalmente, retornará por la avenida Tacna hasta la Iglesia de las Nazarenas.
Ruta del 28 de octubre

Ruta del 28 de octubre

Domingo 1 de noviembre

  • Hora y lugar de inicio: desde las 12.00 m. en la Iglesia Las Nazarenas
  • Hora y lugar de llegada: 6.00 p. m. en el Monasterio de Las Nazarenas
  • Recorrido: avanzará por la avenida Tacna, el jirón Callao y el jirón Chancay, donde se presentarán diversos homenajes. Posteriormente, doblará por la avenida Emancipación y retornará por la avenida Tacna para ingresar al Monasterio de las Nazarenas.
Ruta del 1 de noviembre

Ruta del 1 de noviembre

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 3 de octubre de 2026

Por Carlin | 3 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 2 de octubre de 2026

Por Carlin | 2 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 1 de octubre de 2026

Por Carlin | 1 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Luis Carlos Arias Schreiber: “Si Alejandro Olmedo hubiera pertenecido a una élite limeña o arequipeña, sería extraordinario lo que ha logrado”

Así se desarrolló el primer recorrido del Señor de los Milagros 2026 este sábado 3 de octubre: ruta, calles y los momentos que dejó la procesión

Perú - Colombia: fecha, hora y canal confirmado del amistoso internacional de la selección por fecha FIFA

Sociedad

Así se desarrolló el primer recorrido del Señor de los Milagros 2026 este sábado 3 de octubre: ruta, calles y los momentos que dejó la procesión

Capturan a implicados por crimen de chofer en el Callao: dos menores serían los autores materiales, según PNP

San Marcos: Consejo Universitario aprueba la creación de la primera escuela pública de cine y audiovisual en Perú

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Cancillería calla sobre diplomático peruano que estuvo en el Congreso de Bolivia

Elecciones regionales y municipales 2026: el país escoge a sus autoridades en un contexto de riesgo y amenazas

Vidarte sobre el Escudo de las Américas tras detención de fiscal en Bolivia: "Es un instrumento político"