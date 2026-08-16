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Madre de Dios: hallan dos cadáveres tras emboscada contra policías en operativo en sector La Pampa

Unos 15 sujetos atacaron con fusiles y explosivos a dos agentes del Equipo Especial contra el Crimen Organizado de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional. Tres efectivos que acudieron en apoyo también fueron atacados, pero resultaron ilesos.

Un grupo de aproximadamente 15 sujetos emboscó a dos policías que realizaban labores de inteligencia en La Pampa, Madre de Dios, vinculados a minería ilegal, sicariato y extorsión.
Un grupo de aproximadamente 15 sujetos emboscó a dos policías que realizaban labores de inteligencia en La Pampa, Madre de Dios, vinculados a minería ilegal, sicariato y extorsión. | Difusión (imagen referencial)
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Un grupo de aproximadamente 15 sujetos fuertemente armados emboscó a dos policías que realizaban labores de inteligencia contra una presunta organización criminal vinculada con la minería ilegal, sicariato y extorsión en el sector La Pampa, en Madre de Dios.

El ataque ocurrió en el kilómetro 115 de la carretera Interoceánica, cuando los agentes del Equipo Especial contra el Crimen Organizado de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú (Dirmeamb) desarrollaban acciones de videovigilancia y otras técnicas especiales de investigación.

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Emboscada a PNP

De acuerdo con la información policial, los agresores emplearon fusiles y explosivos para atacar a los efectivos. Ante la superioridad numérica y el poder de fuego del grupo, los dos agentes tuvieron que refugiarse temporalmente entre la vegetación de la selva para ponerse a salvo.

Luego de permanecer ocultos, ambos policías lograron retornar a una zona segura, aunque presentaban lesiones en la cabeza. Fueron trasladados a un establecimiento de salud para recibir atención médica y posteriormente se confirmó que se encontraban fuera de peligro.

Durante el enfrentamiento, otros tres agentes que realizaban labores de contención se desplazaban en un vehículo particular y también fueron atacados a balazos. Los proyectiles impactaron en la carrocería de la unidad; sin embargo, los policías, que portaban chalecos antibalas, resultaron ilesos y se sumaron a las labores para ubicar y rescatar a sus compañeros.

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Policía refuerza operativo en La Pampa

Tras la emboscada, la Policía Nacional reforzó el cerco operacional en el sector con personal especializado de la DIVINEXT-DIRINCRI, DIROES y DIRIN. La intervención continuó durante la madrugada del sábado 15 de agosto.

A las 6.00 a. m., los agentes allanaron un inmueble ubicado en el mismo kilómetro 115 de La Pampa. Como resultado de la operación fueron detenidas tres personas que serían presuntos integrantes de la organización criminal investigada.

Durante la intervención, las autoridades incautaron una motocicleta sin placa de rodaje, ocho teléfonos celulares, diez cartuchos de explosivos y diversas municiones. Estos elementos serán sometidos a las pericias correspondientes para determinar su relación con el ataque y con las actividades ilícitas que son materia de investigación.

Cerca del inmueble intervenido, además, la Policía encontró los cadáveres de dos hombres. Según las primeras diligencias, ambos podrían haber participado en la emboscada contra los agentes de la Dirmeamb.

No obstante, esta versión todavía se encuentra en investigación. El Ministerio Público realiza las pericias criminalísticas para establecer la identidad de los fallecidos y determinar las circunstancias exactas de sus muertes.

La Policía mantiene presencia en la zona debido a la actividad de organizaciones vinculadas con la minería ilegal y otros delitos. El caso también es investigado como parte de las acciones desplegadas para desarticular grupos dedicados al sicariato y la extorsión en esta zona de Madre de Dios.

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Antecedente de enfrentamiento

El ataque registrado en La Pampa ocurre poco más de un mes después de otro operativo contra la misma presunta organización criminal. El 6 de julio, las fuerzas del orden protagonizaron un enfrentamiento en la zona que terminó con la captura de 21 presuntos integrantes de la organización.

La Policía sostiene que estas intervenciones forman parte de una estrategia para combatir las estructuras criminales que operan alrededor de la minería ilegal en Madre de Dios. Las investigaciones buscan determinar si los detenidos y los fallecidos tienen participación directa en el ataque contra los agentes y en otros hechos delictivos registrados en el sector.

Las autoridades continúan con las diligencias para identificar a todos los involucrados y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

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