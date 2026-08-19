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Sociedad

Disparan contra chofer de Cruz del Sur en San Luis cuando llevaba pasajeros rumbo a Ica

La unidad, que trasladaba pasajeros, recibió dos disparos a la altura de la cabina del conductor y el segundo piso. No se registraron heridos. La Policía investiga el ataque.

El bus de la empresa Cruz del Sur se dirigía hacia Ica cuando fue atacado a balazos.
El bus de la empresa Cruz del Sur se dirigía hacia Ica cuando fue atacado a balazos. | Composición LR
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Un bus interprovincial de la empresa Cruz del Sur fue atacado a balazos la madrugada del miércoles 19 de agosto, cuando se desplazaba por el distrito de San Luis, en Lima. La unidad tenía como destino la ciudad de Ica y trasladaba pasajeros al momento del atentado.

De acuerdo con información policial, el vehículo fue interceptado por sujetos desconocidos a la altura de la cuadra 34 de la avenida Canadá. Los atacantes dispararon en dos ocasiones contra el bus y luego huyeron del lugar con rumbo desconocido.

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Uno de los proyectiles impactó cerca de la cabina del conductor, mientras que el segundo alcanzó el segundo piso de la unidad. Pese a la violencia del ataque, no se reportaron pasajeros ni trabajadores heridos ni víctimas mortales.

El hecho generó momentos de pánico entre los pasajeros, quienes fueron evacuados de la unidad y trasladados hasta una agencia de Cruz del Sur. Allí, la empresa dispuso que abordaran otro bus para continuar con su viaje hacia Ica.

PUEDES VER: Frustran a balazos robo de camioneta y enfrentamiento deja a policía y 2 sospechosos heridos en Villa María del Triunfo

lr.pe

Policía investiga ataque

Tras el atentado, agentes de la Policía Nacional llegaron hasta la zona y establecieron un perímetro de seguridad para realizar las diligencias correspondientes. Los investigadores buscan determinar la identidad de los responsables y establecer el móvil del ataque.

Este nuevo hecho de violencia ocurre apenas un mes después de otro atentado contra un bus de Cruz del Sur. En aquella oportunidad, una unidad que se dirigía hacia Huaraz fue atacada a balazos mientras circulaba por la Panamericana Norte, en el distrito de Puente Piedra.

Ese ataque dejó herido al conductor del vehículo. Luego de disparar contra la unidad, los delincuentes arrojaron un sobre que contenía un número telefónico, elemento que quedó bajo investigación policial.

Las autoridades deberán determinar si ambos ataques están relacionados y si detrás de estos hechos existe alguna organización dedicada a la extorsión de empresas de transporte interprovincial.

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