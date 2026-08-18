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Caso Saweto: capturan a condenado Hugo Soria por el asesinato de cuatro líderes indígenas en 2014

La PNP capturó al empresario sentenciado por homicidio calificado en su domicilio de Manantay, Ucayali. Hasta el momento, el caso Saweto cuenta con dos sentenciados en calidad de detenidos.

El sentenciado fue capturado por la PNP en Ucayali. Foto: Santiago Romaní
El sentenciado fue capturado por la PNP en Ucayali. Foto: Santiago Romaní
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Este martes 18 de agosto, la Policía Nacional de Perú (PNP) capturó en Ucayali a Hugo Soria Flores, empresario sentenciado por los asesinatos cometidos en 2014 contra los líderes indígenas Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima, por el caso Saweto.

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Según información de Mongabay Latam, Soria Flores fue intervenido en su vivienda del distrito de Manantay, Coronel Portillo, durante un operativo en el que participaron un capitán y ocho suboficiales, de acuerdo con datos preliminares proporcionados por fuentes de la Policía Nacional del Perú.

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Sobre el sentenciado pesaba una orden de búsqueda y captura a nivel internacional. Asimismo, el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter) ofrecía S/50.000 por información que dé con su paradero.

En agosto del 2025, el Poder Judicial sentenció a Soria Flores a 28 años y 3 meses de pena privativa de la libertad por el delito de homicidio en su calidad de autoría mediata. En mayo de este año, la PNP también capturó a José Estrada Huayta. Ambos empresarios fueron procesados por haber dado la orden de ejecutar a los líderes indígenas.

Según la resolución de la sentencia del sistema judicial, los defensores ambientales fueron asesinados con escopetas, información que fue confirmada por un testigo protegido.

El caso Saweto

Soria Flores fue condenado como autor mediato del homicidio calificado de los cuatro dirigentes indígenas asesinados en septiembre de 2014. En agosto de 2025, la Corte Superior de Justicia de Ucayali ratificó la condena de 28 años y 3 meses de prisión efectiva contra Soria y José Estrada Huayta, mientras que los hermanos Josimar y Segundo Atachi Félix fueron condenados como coautores. 

El caso se refiere al asesinato de Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo, miembros de la comunidad Alto Tamaya-Saweto y reconocidos defensores de la Amazonía. Los cuatro líderes fueron asesinados en septiembre de 2014, luego de haber realizado denuncias vinculadas con la defensa de su territorio frente a actividades de tala ilegal.

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