Alvaro Gálvez: "Antes el contratista financiaba a los candidatos a alcalde, hoy el contratista quiere ser alcalde"

El investigador del IEP destaca que partidos que no pasaron la valla electoral en los comicios presidenciales son los que han presentado más candidatos en estas justas regionales y municipales.

El investigador del IEP destaca que partidos que no pasaron la valla electoral en los comicios presidenciales son los que han presentado más candidatos en estas justas regionales y municipales. Félix Contreras/La República.

En el observatorio político del IEP dicen que en esta elección subnacional hay menos posibilidades de que surjan outsiders, a diferencia de la presidencial, ¿por qué?

Lo dicen los datos. En las elecciones subnacionales, quienes ganan suelen ser políticos con mayor trayectoria. Lo cual es muy distinto a la arena nacional, donde la sorpresa ayuda al candidato, porque no hay desgaste político. En la arena subnacional, la dinámica es muy distinta y creo que eso es importante, porque refleja mucho lo que ha sido la descentralización. En la arena subnacional, las variables que determinan la probabilidad de éxito tienen que ver en primer lugar con la capacidad de despliegue territorial y con esto me refiero a que un partido tiene más chances de ganar si es que tiene candidatos competitivos en todos los distritos y todas las provincias.

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Para explicar este escaso recambio en la elección subnacional, ustedes dicen que, si una persona ya postuló alguna vez, tiene tres veces más posibilidades de alcanzar nuevamente una victoria.

Sí, porque el despliegue territorial no se construye de la noche a la mañana

¿Es solo el despliegue territorial o también pesa la marca que ha construido el personaje?

Ambos. Es una relación de ida y vuelta. Los partidos o movimientos en una región compiten por los mejores candidatos en los distritos y provincias, porque esos candidatos les van a generar votos. Entonces, estos candidatos están en el mercado. Y ellos también eligen con quién les conviene postular. Incluso si ya has postulado antes y perdiste, ya has hecho algunas relaciones, ya te conocen, ya eres alguien que puede resultar atractivo y ya sabes también cuáles son los distritos que te pueden hacer ganar, dónde enfocar tus estrategias. Y no es fácil conseguir esa capacidad de despliegue. Es algo que los candidatos van construyendo en el tiempo.

En este mercado de pases que describes, hay partidos que llevan gente que uno vería como enemigos naturales. Es decir, un mismo partido puede postular en una región a un ex-ministro de Pedro Castillo y en otra a un ex-postulante de Fuerza Popular, a un fujimorista. Es el gran milagro de la elección de octubre.

Sí, esa es otra gran distinción con la arena nacional. En la arena nacional sí se disputó algo más ideológico, sobre todo en la segunda vuelta. En las regiones eso es mucho más pragmático. Entra a tallar esto que te digo, que es la capacidad de despliegue, de tener candidatos activos en regiones, pero también es tu capacidad de mostrar que puedes llevar recursos.

O sea, dinero.

Recursos, desde llantas para mototaxistas, o la capacidad de abrir una trocha porque la comunidad te lo pide. Cada uno tiene sus propios recursos y los candidatos tienen que mostrar esa capacidad.

Deben llevar una dote al partido que los va a alojar.

No solo al partido, sino a los electores. Otra cosa que hay que decir sobre esta situación de los partidos que tienen candidatos que podrían ser ideológicamente opuestos es que el Congreso anterior hizo una serie de movidas legislativas que han profundizado esto. Ellos intentaron eliminar los movimientos regionales. ¿Qué pasó? Que muchos tuvieron que inscribirse en los partidos que no eran movimientos regionales con anticipación. Y los movimientos regionales se quedaron sin candidatos. Y esto también ha generado este fenómeno de tener políticos más pragmáticos, independientemente de su situación partidaria. Pero también ha generado otra cosa que hemos visto, y es que ha obligado a los candidatos a anunciar su candidatura con mucha mayor anticipación de lo usual. Desde octubre del año pasado ya se sabía quién estaba con qué partido, cuando lo que siempre ocurre es que los políticos tratan de esperar hasta el final para no gastar su imagen en el camino.

Lo de los movimientos regionales es interesante. Han pasado de 114 en su momento a solo 22 en todo el país.

Es una disminución del 80 y pico por ciento de movimientos regionales, por todo esto que te comento.

Los movimientos regionales sustituían territorialmente a los partidos. Llegaban a zonas en las que algunos partidos nacidos en Lima no habían llegado. ¿Hoy los partidos, con los cambios en la ley electoral que se han hecho, van a poder sustituir territorialmente a los movimientos regionales?

No lo han podido hacer ahora. De hecho, es medio paradójico, de los partidos que han postulado a la elección nacional, presidencial y congresal, los que no han pasado la valla son los que tienen mejor despliegue con candidatos actualmente. Obras casi no existe, no tiene candidatos en el territorio. Fuerza Popular tampoco. JP está ahí, a la mitad, pero los que más territorio del Perú tienen cubierto con candidatos son Somos Perú y Alianza para el Progreso, que son dos partidos tradicionalmente municipalistas, pero que no han pasado la valla en lo nacional.

¿A qué le llaman clanes familiares en el estudio que han hecho en el observatorio?

Clanes es una palabra…

¿Policíaca?

Normalmente se conjugan muchos factores y acá quizás entramos a hablar de la competencia por recursos. Creo que hay que entender esta elección como un momento que consolida una dinámica que se ha construido en más de 20 años del proceso de descentralización. ¿Por qué? El Perú, en este tiempo, ha transferido a las regiones millones de soles para infraestructura y obra pública, pero ha repartido migajas para construir institucionalidad. Entonces, ¿qué tenemos? Capacidad estatal débil en las regiones. Pero quien sí ha sabido aprovechar esta llegada de recursos en las regiones son contratistas. Contratistas que, por el acceso que han logrado a los recursos del Estado, han ido convirtiéndose en grupos económicos importantes a nivel regional e incluso a nivel nacional. Y lo que nosotros observamos, ya desde hace un tiempo, es lo que yo en su momento llamé emprendedores del Estado, contratistas que son parte de una red que involucra funcionarios, autoridades, operadores políticos, que han ido construyendo su carrera política, pero también empresarial, en esta porosidad entre lo que es la obra pública.

¿Son funcionarios y a la vez son empresarios?

Van rotando, son redes. De pronto ocupas un cargo de asesor en una municipalidad, pero luego también tienes ahí tu empresa, o fuiste gerente y luego creas tu empresa y comienzas a crecer, pero siempre hay un vínculo con la política, porque tú como empresario necesitas tener y garantizar el acceso a esos recursos públicos en las siguientes gestiones. Y lo que estamos observando hoy es que ese espacio dejado por el Estado está siendo ocupado por estas redes y se está consolidando. Y si antes los contratistas financiaban alcaldes o campañas para asegurarse las licitaciones en la siguiente gestión…

Tenían sus apuestas, digamos.

Exacto, a veces por más de uno. Pero lo que hoy vemos es que son ya los propios contratistas quienes quieren ser alcaldes.

¿Ah, sí?

Sí. Ellos mismos están postulando, el dueño de la contrata de la empresa o proveedores de Qali Warma, ellos mismos son los que están entrando a la arena política y esto nos habla de una trayectoria que ya está llegando a este nivel de consolidación. Mira, el resumen es este: antes el contratista financiaba a los candidatos a alcalde, hoy el contratista quiere ser alcalde.

¿Y por qué se ha dado ese cambio?

Porque es la mejor forma que tienen de garantizar que sus emprendimientos van a seguir creciendo.

Sin un intermediario.

Y diría también, entrando en la pregunta de las familias, es una forma de asegurarse, de mantenerse con ese vínculo con la gestión municipal o regional. Por ejemplo, en Arequipa, Cáceres Llica está postulando a la región y su esposa está postulando a la alcaldía.

¿Y este asunto de los clanes familiares es una cosa más extendida en regiones?

No, tienes a Allison y a su esposa, por ejemplo. Luis Castañeda en su momento puso a su hijo de regidor.

Ahora, al inicio de la campaña municipal regional, la izquierda, que había sido derrotada en la elección presidencial, lanzó algunos eslóganes que decían: “Nosotros vamos a hacer la resistencia frente al gobierno fujimorista”. ¿Esta elección se trata de eso? O sea, ¿se puede marcar mucha distancia del gobierno, sabiendo que de allí vienen los recursos?

Ahí diría que no tiene tanto que ver con el acceso a los recursos, sino más bien con las estrategias. Y lo que nosotros vemos es que discursos contra el establishment, o contra Lima, o contra Fuerza Popular, no están presentes en esta campaña, a tal punto que, en Cajamarca, que es donde emerge Juntos por el Perú, los candidatos fujimoristas, los hermanos Ramírez, están entre los principales contendientes, tanto para la región como para la municipalidad provincial. Y Verónika Mendoza dijo en una entrevista que si salía electa en Cusco iba a conversar y a hablar con Keiko. No la ves utilizando la plataforma de oposición como un recurso para ganar la elección en su territorio.