Señor de los Milagros 2026 EN VIVO: ¿a qué hora sale el Cristo Moreno de Las Nazarenas y cuándo inicia el recorrido la primera procesión?

En el caso de los servicios 301, 303, 305 y 336 del corredor Azul, estos modificarán su trayecto habitual debido a la primera procesión del Señor de los Milagros, evitando transitar por la avenida Tacna y desviando su recorrido hacia las avenidas Alfonso Ugarte y Nicolás de Piérola para garantizar la continuidad del servicio.

- Tramo desviado: Circulación por la Av. Alfonso Ugarte, pasando por las inmediaciones de la Plaza Ramón Castilla y la Plaza Dos de Mayo.

- Ruta de empalme: Conexión a través de la Av. Nicolás de Piérola para incorporarse a la Av. Garcilaso de la Vega en ambos sentidos.

- Paraderos habilitados: Paraderos autorizados señalizados a lo largo de la Av. Nicolás de Piérola.

- Vías cerradas por procesión: Ejes de la Av. Tacna y el Jr. Chancay, reservados exclusivamente para el paso procesional.