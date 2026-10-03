Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Sociedad

Señor de los Milagros 2026 EN VIVO: ¿a qué hora sale el Cristo Moreno de Las Nazarenas y cuándo inicia el recorrido la primera procesión?

Sigue el EN VIVO de la procesión del Señor de los Milagros 2026 en lo que será su primer recorrido por las calles de Lima. Revisa las rutas oficiales y los desvíos previstos durante la jornada.

La procesión del Señor de los Milagros recorrerá las calles de Lima hoy, 3 de octubre, comenzando en el Santuario de Las Nazarenas, con gran afluencia de fieles.
La procesión del Señor de los Milagros recorrerá las calles de Lima hoy, 3 de octubre, comenzando en el Santuario de Las Nazarenas, con gran afluencia de fieles.Foto: composición LR
Por
google iconLa República en Google

La imagen del Señor de los Milagros volverá a recorrer las calles de Lima durante este mes de octubre, como parte de sus tradicionales jornadas procesionales. La primera salida está programada para hoy, sábado 3 de octubre, desde el Santuario de Las Nazarenas, y contempla un recorrido por las principales vías del Cercado de Lima. La jornada congregará a miles de fieles que acompañarán al Cristo Morado en una de las celebraciones religiosas más importantes del país.

Las autoridades de Lima han dispuesto cierres de calles y desvíos vehiculares para facilitar el paso de la procesión del Señor de los Milagros este sábado 3 de octubre. La Municipalidad de Lima informó que algunas vías del Cercado permanecerán cerradas y que determinados servicios de transporte público modificarán temporalmente sus recorridos, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar rutas alternas y planificar sus desplazamientos con anticipación

Señor de los Milagros EN VIVO, primer procesión de hoy, sábado 3 de octubre

08:36
3/10/2026

Corredor Azul: plan de desvíos y ruta alterna por procesión del Señor de los Milagros

En el caso de los servicios 301, 303, 305 y 336 del corredor Azul, estos modificarán su trayecto habitual debido a la primera procesión del Señor de los Milagros, evitando transitar por la avenida Tacna y desviando su recorrido hacia las avenidas Alfonso Ugarte y Nicolás de Piérola para garantizar la continuidad del servicio.

- Tramo desviado: Circulación por la Av. Alfonso Ugarte, pasando por las inmediaciones de la Plaza Ramón Castilla y la Plaza Dos de Mayo.

- Ruta de empalme: Conexión a través de la Av. Nicolás de Piérola para incorporarse a la Av. Garcilaso de la Vega en ambos sentidos.

- Paraderos habilitados: Paraderos autorizados señalizados a lo largo de la Av. Nicolás de Piérola.

- Vías cerradas por procesión: Ejes de la Av. Tacna y el Jr. Chancay, reservados exclusivamente para el paso procesional.

08:16
3/10/2026

Corredor Morado activa desvíos y conexión con la Línea 1 por procesión del Señor de los Milagros

Con motivo de la salida procesional del sábado 3 de octubre, el servicio de transporte público implementará un plan de rutas especiales que incluye la conexión intermodal con la estación Caja de Agua de la Línea 1 del Metro de Lima, facilitando el traslado de los fieles y evitando el cierre vehicular en la avenida Tacna.

- Desvío este a oeste: Cruce por el Túnel Santa Rosa hacia Prolongación Tacna, doblando por Francisco Pizarro.

- Retorno: Circulación por el jirón Virú para continuar con su itinerario habitual.

- Paraderos y conexiones: Paraderos autorizados en Prolongación Tacna y un paradero de conexión directa con la estación Caja de Agua de la Línea 1.

- Zona con tránsito restringido: Ejes de la avenida Tacna y jirón Chancay por el recorrido del Señor de los Milagros.

07:55
3/10/2026

Conoce las calles y avenidas por donde pasará la imagen del Señor de los Milagros en su primera procesión

Durante su primera salida procesional del 3 de octubre, la sagrada imagen partirá a las 12:00 p. m. desde el Monasterio e Iglesia de Las Nazarenas hacia la Av. Tacna, doblará por la Av. Emancipación y continuará por el Jr. Chancay (cruzando los jirones Huancavelica, Ica y Callao) hasta llegar al Jr. C. Superunda. Desde allí, girará nuevamente hacia la Av. Tacna para emprender el retorno directo hacia el templo de Las Nazarenas.

07:48
3/10/2026

¿A qué hora inicia la primera procesión del Señor de los Milagros 2026?

La primera procesión del Señor de los Milagros 2026 iniciará este sábado 3 de octubre a las 12:00 p. m., cuando el Cristo Morado salga desde el Santuario de Las Nazarenas, por la puerta ubicada en la avenida Tacna. Desde allí, las andas recorrerán distintas calles del Cercado de Lima antes de retornar al templo, donde está previsto que culminen entre las 7:00 p. m. y 8:00 p. m.

Video destacado

TELLO PARCHA A KEIKO POR DISCURSO Y "PERSONA PODEROSA" MANDÓ A MATAR A 'CHINA POLO' | ARDE TROYA

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 3 de octubre de 2026

Por Carlin | 3 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 2 de octubre de 2026

Por Carlin | 2 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 1 de octubre de 2026

Por Carlin | 1 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Presidente de la CSV sobre clasificación de Alianza Lima al Mundial de Clubes: “Nos reunimos con la Federación Peruana”

ONPE concluye la entrega del material electoral en Lima y Callao a un día de las elecciones regionales y municipales

Perú vs Canadá EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver el partido amistoso de la selección por fecha FIFA 2026

Sociedad

Colegios podrán sancionar a estudiantes por uso de celulares: ¿qué dice el nuevo reglamento del Minedu?

ONP: “Vidas que nos inspiran” convierte historias de pensionistas en legado para nuevas generaciones

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,3 remeció Huarochirí esta mañana, según IGP

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

ONPE concluye la entrega del material electoral en Lima y Callao a un día de las elecciones regionales y municipales

Hay casi 140 denuncias por corrupción en la Policía Nacional y en el Mininter

Casi 100 mil policías y militares garantizarán la seguridad electoral