Señor de los Milagros 2026 EN VIVO: ¿a qué hora sale el Cristo Moreno de Las Nazarenas y cuándo inicia el recorrido la primera procesión?
Sigue el EN VIVO de la procesión del Señor de los Milagros 2026 en lo que será su primer recorrido por las calles de Lima. Revisa las rutas oficiales y los desvíos previstos durante la jornada.
La imagen del Señor de los Milagros volverá a recorrer las calles de Lima durante este mes de octubre, como parte de sus tradicionales jornadas procesionales. La primera salida está programada para hoy, sábado 3 de octubre, desde el Santuario de Las Nazarenas, y contempla un recorrido por las principales vías del Cercado de Lima. La jornada congregará a miles de fieles que acompañarán al Cristo Morado en una de las celebraciones religiosas más importantes del país.
Las autoridades de Lima han dispuesto cierres de calles y desvíos vehiculares para facilitar el paso de la procesión del Señor de los Milagros este sábado 3 de octubre. La Municipalidad de Lima informó que algunas vías del Cercado permanecerán cerradas y que determinados servicios de transporte público modificarán temporalmente sus recorridos, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar rutas alternas y planificar sus desplazamientos con anticipación
Señor de los Milagros EN VIVO, primer procesión de hoy, sábado 3 de octubre
Corredor Azul: plan de desvíos y ruta alterna por procesión del Señor de los Milagros
En el caso de los servicios 301, 303, 305 y 336 del corredor Azul, estos modificarán su trayecto habitual debido a la primera procesión del Señor de los Milagros, evitando transitar por la avenida Tacna y desviando su recorrido hacia las avenidas Alfonso Ugarte y Nicolás de Piérola para garantizar la continuidad del servicio.
- Tramo desviado: Circulación por la Av. Alfonso Ugarte, pasando por las inmediaciones de la Plaza Ramón Castilla y la Plaza Dos de Mayo.
- Ruta de empalme: Conexión a través de la Av. Nicolás de Piérola para incorporarse a la Av. Garcilaso de la Vega en ambos sentidos.
- Paraderos habilitados: Paraderos autorizados señalizados a lo largo de la Av. Nicolás de Piérola.
- Vías cerradas por procesión: Ejes de la Av. Tacna y el Jr. Chancay, reservados exclusivamente para el paso procesional.
Corredor Morado activa desvíos y conexión con la Línea 1 por procesión del Señor de los Milagros
Con motivo de la salida procesional del sábado 3 de octubre, el servicio de transporte público implementará un plan de rutas especiales que incluye la conexión intermodal con la estación Caja de Agua de la Línea 1 del Metro de Lima, facilitando el traslado de los fieles y evitando el cierre vehicular en la avenida Tacna.
- Desvío este a oeste: Cruce por el Túnel Santa Rosa hacia Prolongación Tacna, doblando por Francisco Pizarro.
- Retorno: Circulación por el jirón Virú para continuar con su itinerario habitual.
- Paraderos y conexiones: Paraderos autorizados en Prolongación Tacna y un paradero de conexión directa con la estación Caja de Agua de la Línea 1.
- Zona con tránsito restringido: Ejes de la avenida Tacna y jirón Chancay por el recorrido del Señor de los Milagros.
Conoce las calles y avenidas por donde pasará la imagen del Señor de los Milagros en su primera procesión
Durante su primera salida procesional del 3 de octubre, la sagrada imagen partirá a las 12:00 p. m. desde el Monasterio e Iglesia de Las Nazarenas hacia la Av. Tacna, doblará por la Av. Emancipación y continuará por el Jr. Chancay (cruzando los jirones Huancavelica, Ica y Callao) hasta llegar al Jr. C. Superunda. Desde allí, girará nuevamente hacia la Av. Tacna para emprender el retorno directo hacia el templo de Las Nazarenas.
¿A qué hora inicia la primera procesión del Señor de los Milagros 2026?
La primera procesión del Señor de los Milagros 2026 iniciará este sábado 3 de octubre a las 12:00 p. m., cuando el Cristo Morado salga desde el Santuario de Las Nazarenas, por la puerta ubicada en la avenida Tacna. Desde allí, las andas recorrerán distintas calles del Cercado de Lima antes de retornar al templo, donde está previsto que culminen entre las 7:00 p. m. y 8:00 p. m.