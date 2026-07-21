Más de 100 alumnos de un colegio de Carabayllo ingresaron a la UNAC | Composición LR / Difusión

Más de 100 alumnos de un colegio de Carabayllo ingresaron a la UNAC | Composición LR / Difusión

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Un verdadero logro académico alcanzaron 102 estudiantes del colegio Juan Pablo Peregrino, ubicado en el distrito de Carabayllo, al ingresar a la Universidad Nacional del Callao (UNAC) en el examen de admisión realizado el último domingo. Los escolares consiguieron su objetivo, pese a que la mayoría postuló por primera vez.

Su destacada participación en la prueba universitaria representa una importante hazaña para la institución educativa de Lima Norte, ya que los ingresantes equivalen a cerca del 10% de las 1.058 vacantes ofrecidas por la UNAC en la modalidad ordinaria. Además, el plantel resaltó por lograr que 15 de sus integrantes obtengan los primeros puestos en diversas carreras.

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Ingreso masivo de estudiantes de un solo colegio a la UNAC: alumnos consiguieron los primeros lugares

Del total de estudiantes admitidos, 15 alcanzaron los primeros lugares en carreras como Economía, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Eléctrica, Administración, Contabilidad e Ingeniería Pesquera, entre otras. Los mejores resultados lo obtuvieron Luana Flores Espinoza y Angello Corasma Nolasco, ambos de 16 años, quienes se posicionaron en el primer lugar de Economía e Ingeniería Industrial, respectivamente.

Por su parte, José Urquiza Antezana, Mauricio Arrascue Loyola (16) y Mathias Carhuachin Soto (17) ocuparon el segundo puesto en Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería en Alimentos, respectivamente. Mientras que Derek Miranda Díaz, Nathan Flores Hilario, Alessandro Callupe Altamirano, Giancarlo Marca Erazo y Franco Herrera Payajo, de 16 años, alcanzaron el tercer y cuarto puesto en las carreras de Administración, Ingeniería en Alimentos, Contabilidad, Ingeniería Industrial e Ingeniería Pesquera.

Resaltan el trabajo en equipo detrás del ingreso masivo de estudiantes a la UNAC

Superar el examen de admisión de la Universidad Nacional del Callao no fue una tarea fácil. La prueba comprendió 70 preguntas que evaluaron aptitudes académicas y conocimientos. La directora del colegio, Yamiry Julca Sánchez, señaló que este logro es resultado del trabajo conjunto entre docentes, estudiantes y padres de familia, así como del acompañamiento emocional que brinda la institución desde los primeros años de estudio.

"Contamos con excelentes profesores que motivan diariamente a los estudiantes a asumir nuevos retos pensando en su futuro. Además, tenemos psicólogos en cada nivel educativo porque el acompañamiento emocional es fundamental para el desarrollo de niños y adolescentes. También ofrecemos asesorías y reforzamiento académico gratuito por las tardes para que todos culminen satisfactoriamente el año escolar", expresó.

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