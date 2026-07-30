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La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) anunció una nueva edición del Programa de Iniciación Tecnológica (PIT), iniciativa que pondrá a disposición de estudiantes, egresados y profesionales más de 80 cursos gratuitos y completamente virtuales enfocados en las habilidades más demandadas por el mercado laboral.

En su décima edición, el programa incorporará contenidos actualizados y herramientas de inteligencia artificial (IA), con el objetivo de fortalecer las competencias digitales de los participantes y acercarlos a las nuevas tendencias tecnológicas.

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La oferta académica abarca cursos de inteligencia artificial, ciencia y análisis de datos, ciberseguridad, programación, desarrollo de software, cloud computing, gestión de proyectos, diseño CAD y BIM, automatización empresarial, machine learning, normas ISO, diseño UX/UI y comunicación digital, entre otras especialidades.

La convocatoria está dirigida a estudiantes y egresados de universidades e institutos de todo el país. Además, podrán participar trabajadores del sector público que cuenten con un correo institucional activo.

Las clases se desarrollarán de manera virtual y en tiempo real. Asimismo, los inscritos tendrán acceso a un repositorio con las grabaciones de las sesiones para revisar el contenido cuando lo requieran.

Aunque la capacitación será gratuita, quienes deseen obtener una constancia oficial avalada por la UNI podrán solicitar un certificado pagando S/ 50 por cada curso.

La universidad informó que el proceso de inscripción permanecerá habilitado hasta el 2 de agosto de 2026, mientras que el inicio de clases está programado para el tres de agosto. Los interesados pueden revisar la relación completa de cursos y registrarse a través del portal oficial del Programa de Iniciación Tecnológica.

Para resolver dudas o solicitar información adicional, la UNI también habilitó atención mediante los números de WhatsApp 971 683 282 y 920 583 566.

Con esta nueva edición del PIT, la casa de estudios busca ampliar el acceso a la formación tecnológica y brindar mayores oportunidades de capacitación a estudiantes, egresados y profesionales de distintas regiones del país.