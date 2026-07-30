HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

¡Gran oportunidad! UNI ofrecerá más de 80 cursos gratuitos de inteligencia artificial, programación y ciberseguridad

La matrícula en la UNI estará abierta hasta el 2 de agosto, y las clases se iniciarán el tres de agosto.

UNI ofrece cursos gratuitos
UNI ofrece cursos gratuitos
Escuchar
Resumen
Compartir

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) anunció una nueva edición del Programa de Iniciación Tecnológica (PIT), iniciativa que pondrá a disposición de estudiantes, egresados y profesionales más de 80 cursos gratuitos y completamente virtuales enfocados en las habilidades más demandadas por el mercado laboral.

En su décima edición, el programa incorporará contenidos actualizados y herramientas de inteligencia artificial (IA), con el objetivo de fortalecer las competencias digitales de los participantes y acercarlos a las nuevas tendencias tecnológicas.

TE RECOMENDAMOS

LÓPEZ CHAU RETA A KEIKO FUJIMORI Y FLOR PABLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Abraham Levy advierte que Niño Costero y Global sigue creciendo: Senamhi emite alerta roja por altas temperaturas

lr.pe

La oferta académica abarca cursos de inteligencia artificial, ciencia y análisis de datos, ciberseguridad, programación, desarrollo de software, cloud computing, gestión de proyectos, diseño CAD y BIM, automatización empresarial, machine learning, normas ISO, diseño UX/UI y comunicación digital, entre otras especialidades.

La convocatoria está dirigida a estudiantes y egresados de universidades e institutos de todo el país. Además, podrán participar trabajadores del sector público que cuenten con un correo institucional activo.

Las clases se desarrollarán de manera virtual y en tiempo real. Asimismo, los inscritos tendrán acceso a un repositorio con las grabaciones de las sesiones para revisar el contenido cuando lo requieran.

Aunque la capacitación será gratuita, quienes deseen obtener una constancia oficial avalada por la UNI podrán solicitar un certificado pagando S/ 50 por cada curso.

La universidad informó que el proceso de inscripción permanecerá habilitado hasta el 2 de agosto de 2026, mientras que el inicio de clases está programado para el tres de agosto. Los interesados pueden revisar la relación completa de cursos y registrarse a través del portal oficial del Programa de Iniciación Tecnológica.

Para resolver dudas o solicitar información adicional, la UNI también habilitó atención mediante los números de WhatsApp 971 683 282 y 920 583 566.

Con esta nueva edición del PIT, la casa de estudios busca ampliar el acceso a la formación tecnológica y brindar mayores oportunidades de capacitación a estudiantes, egresados y profesionales de distintas regiones del país.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
UNI lanza más de 80 cursos virtuales gratuitos de inteligencia artificial, programación y ciberseguridad

UNI lanza más de 80 cursos virtuales gratuitos de inteligencia artificial, programación y ciberseguridad

LEER MÁS
UNI lanza examen de admisión 2026-II: conoce las fechas, costos de inscripción y requisitos para postular

UNI lanza examen de admisión 2026-II: conoce las fechas, costos de inscripción y requisitos para postular

LEER MÁS
Investigadores de la UNI ganan financiamiento para IA que detectará tala ilegal en la Amazonía peruana

Investigadores de la UNI ganan financiamiento para IA que detectará tala ilegal en la Amazonía peruana

LEER MÁS
¿Habrá 'puente' tras Fiestas Patrias? Revisa la norma si este 30 y 31 de julio son feriados en el sector público o privado

¿Habrá 'puente' tras Fiestas Patrias? Revisa la norma si este 30 y 31 de julio son feriados en el sector público o privado

LEER MÁS
Parque de las Leyendas: estas son las actividades programadas para este 28 y 29 de julio por Fiestas Patrias

Parque de las Leyendas: estas son las actividades programadas para este 28 y 29 de julio por Fiestas Patrias

LEER MÁS
Horario de atención de los bancos para el martes 28 y miércoles 29 de julio: BCP, Interbank, Scotiabank, Banco de la Nación y más

Horario de atención de los bancos para el martes 28 y miércoles 29 de julio: BCP, Interbank, Scotiabank, Banco de la Nación y más

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Abraham Levy advierte que Niño Costero y Global sigue creciendo: Senamhi emite alerta roja por altas temperaturas

Abraham Levy advierte que Niño Costero y Global sigue creciendo: Senamhi emite alerta roja por altas temperaturas

LEER MÁS
Temblor en Ucayali: sismo de magnitud 5.7 también se sintió en Lima, según el IGP

Temblor en Ucayali: sismo de magnitud 5.7 también se sintió en Lima, según el IGP

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del miércoles 29 de julio de 2026: números ganadores, Sí o Sí, Boliyapa y nuevo pozo

Resultados de La Tinka del miércoles 29 de julio de 2026: números ganadores, Sí o Sí, Boliyapa y nuevo pozo

LEER MÁS
Exponen el 'desacierto' que cometió Keiko Fujimori durante la Gran Parada Militar y la cuestionan: "No han considerado el..."

Exponen el 'desacierto' que cometió Keiko Fujimori durante la Gran Parada Militar y la cuestionan: "No han considerado el..."

LEER MÁS
Alerta de Indecopi: llaman a revisión vehículos Suzuki, Hyundai, Changan, JAC y motos Honda por fallas de seguridad

Alerta de Indecopi: llaman a revisión vehículos Suzuki, Hyundai, Changan, JAC y motos Honda por fallas de seguridad

LEER MÁS
Gran Parada y Desfile Cívico-Militar 2026: jinete de la Policía Nacional del Perú sufre aparatosa caída y tuvo que ser atendido por sus compañeros

Gran Parada y Desfile Cívico-Militar 2026: jinete de la Policía Nacional del Perú sufre aparatosa caída y tuvo que ser atendido por sus compañeros

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025