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Científicos llevan a Papa León XIV evidencia del impacto minero en la Amazonía: 139 mil hectáreas de bosque perdidas en Perú

Amazonía. Investigadores entregaron a León XIV evidencia sobre pérdida de bosques, contaminación por mercurio y efectos de la minería de oro en comunidades indígenas de Perú y otros países amazónicos.

Delegación científica de países amazónicos alerta al papa sobre impactos de la minería de oro en la Amazonía
Delegación científica de países amazónicos alerta al papa sobre impactos de la minería de oro en la AmazoníaCortesía CINCIA
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Una delegación científica de cinco países amazónicos presentó al papa León XIV dos documentos sobre los efectos de la minería de oro en la Amazonía, entre ellos la pérdida de bosques y la exposición al mercurio. El informe peruano registra 139.169 hectáreas de bosque perdidas hasta 2025 por actividades vinculadas a esta extracción.

El encuentro ocurrió este jueves 1 de octubre, tras la audiencia general en el Vaticano. La delegación entregó al pontífice el Llamamiento a la Santa Sede por la Protección de la Amazonía: Minería del oro y mercurio, que reúne investigaciones de especialistas de Perú, Colombia, Brasil y Bolivia. La doctora Claudia Vega y el doctor Luis Fernández, investigadores de CINCIA, elaboraron el capítulo peruano.

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Minería avanza sobre bosques y ríos

Entre 2021 y 2024, el sur de la Amazonía peruana perdió 30.846 hectáreas de bosque. En Loreto, las investigaciones contabilizan más de 1.500 dragas desde 2017, una evidencia de la expansión de la minería aurífera en los ríos amazónicos.

La exposición al mercurio constituye otro de los impactos documentados. En Madre de Dios, se estima que la actividad libera aproximadamente 180 toneladas de este metal al año.

En 2024, una investigación en las cuencas del Nanay-Pintuyacu y el Bajo Putumayo evaluó a 439 personas y encontró que el 97% superaba el límite seguro de mercurio. El estudio también identificó una situación de especial preocupación entre mujeres en edad féril, de comunidades del Putumayo.

"Hoy pudimos poner directamente en manos del Santo Padre más de una década de evidencia científica que muestra que el mercurio asociado a la minería de oro en la Amazonía peruana no se queda en la mina: llega a los ríos, los peces, la fauna y finalmente a las personas, incluidas algunas de las comunidades indígenas más vulnerables de la Amazonía", indicó Luis Fernández, cofundador de CINCIA y Senior Fellow del Andrew Sabin Family Center for Environment and Sustainability de Wake Forest University.

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Un llamado a proteger la Amazonía

Tras la audiencia, tres integrantes de la delegación sostuvieron un intercambio directo con León XIV: Jesús Olivero-Verbel, de la Universidad de Cartagena; Claudia Vega, de CINCIA; y Luis Fernández.

Durante el encuentro, Vega entregó al pontífice una tela elaborada por la comunidad Gine. La pieza representa a la juventud y su vínculo con el agua, así como las amenazas que enfrentan los pueblos indígenas por la contaminación con mercurio y la minería.

"Es importante visibilizar la importancia de la Amazonía y sus pueblos y cómo están siendo impactados en la extracción ilegal del oro que destruye el bosque, contamina el territorio y sus poblaciones. La Amazonía en pie tiene un valor más alto que el oro que se extrae", señaló Vega.

En 2018, el papa Francisco visitó Madre de Dios y escuchó las demandas de los pueblos indígenas amazónicos. Ocho años más tarde, la delegación presentó a León XIV evidencia científica sobre la dimensión de los daños en los bosques, ríos y comunidades.

Los investigadores esperan que la próxima visita del pontífice al Perú, especialmente su llegada a Pucallpa el 15 de noviembre, mantenga la atención sobre la situación de los pueblos indígenas y las comunidades afectadas por la minería de oro.

"Esperamos que la visita a Perú del Santo Padre, y especialmente su presencia en Pucallpa el 15 de noviembre, ayude a mantener visible lo que está ocurriendo en la Amazonía y la situación de los pueblos indígenas y comunidades locales afectadas por la minería de oro", indicó Fernández.

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