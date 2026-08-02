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La buena noticia para los postulantes a la UNI que todavía no logran su inscripción para el examen de admisión 2026-2

Las evaluaciones se llevarán a cabo los días 10, 12 y 14 de agosto, incluyendo el examen de Aptitud Vocacional para Arquitectura el 8 de agosto.

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) amplía hasta el 5 de agosto el plazo de inscripción para el Examen de Admisión 2026-2, facilitando el registro a más postulantes.
La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) amplía hasta el 5 de agosto el plazo de inscripción para el Examen de Admisión 2026-2, facilitando el registro a más postulantes. | Foto: Andina/Composición LR
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La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) amplió hasta el 5 de agosto el plazo de inscripción para el Examen de Admisión 2026-2, otorgando más tiempo a los postulantes que aún no completan su registro. La medida fue anunciada por la Dirección de Admisión con el objetivo de que más jóvenes puedan participar en el proceso de selección.

Las evaluaciones se desarrollarán los 10, 12 y 14 de agosto, mientras que el examen de Aptitud Vocacional para Arquitectura se realizará el 8 de agosto. La ampliación del plazo también permitirá que más aspirantes puedan postular a las nuevas carreras incorporadas por la universidad.

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¿Hasta cuándo se puede realizar la inscripción para la UNI 2026-2?

La Dirección de Admisión informó que los interesados podrán registrarse hasta el miércoles 5 de agosto mediante el portal oficial de inscripciones. En esa plataforma también se encuentra disponible la información sobre requisitos, cronograma y modalidades de pago.

Además, la UNI mantiene habilitadas las líneas telefónicas 981-606-955 y 981-600-816 para atender consultas relacionadas con el proceso de admisión.

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¿Qué carreras y quiénes pueden aprovechar esta ampliación?

En este proceso de admisión, los postulantes podrán competir por vacantes en las nuevas carreras de Ingeniería de Inteligencia Artificial, Ingeniería Biomédica, Ingeniería Aeroespacial y Urbanismo, programas incorporados recientemente por la universidad para responder a nuevas demandas tecnológicas, científicas y urbanas.

Asimismo, la Dirección de Admisión invitó a estudiantes de cuarto y quinto de secundaria, así como a escolares y universitarios que participaron en las Olimpiadas de Matemática organizadas por la UNI, a aprovechar esta oportunidad para rendir una evaluación en condiciones reales, incluso si no tienen previsto ingresar en esta convocatoria.

Con la ampliación del plazo de inscripción, la universidad busca que un mayor número de jóvenes pueda participar en el examen, conocer la dinámica del proceso de admisión y fortalecer su preparación para futuras convocatorias.

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