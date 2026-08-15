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Amplían por 90 días emergencia sanitaria por brote de sarampión y riesgo de contagio en 11 regiones

La medida fue adoptada por la persistencia de contagios y a fin de continuar con las acciones para contener el avance de la enfermedad que afecta a 40 provincias y 118 distritos a nivel nacional.

Emergencia sanitaria por sarampión fue ampliada por el Gobierno
Emergencia sanitaria por sarampión fue ampliada por el Gobierno | Foto: Andina / Difusión
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El Gobierno prorrogó por 90 días calendario la emergencia sanitaria por el brote de sarampión con transmisión local confirmada en Puno y el riesgo elevado de diseminación en Lima Metropolitana, el Callao y 11 regiones del país.

La medida entra en vigencia a partir de hoy, 15 de agosto, y abarca a los departamentos de Arequipa, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Amazonas, Loreto, Tacna, Tumbes, Ucayali, Madre de Dios y Apurímac, según el Decreto Supremo 013-2026-SA, publicado en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

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Acciones a desplegar

La norma señala que corresponde al Ministerio de Salud (Minsa), el Instituto Nacional de Salud, las Direcciones de Redes Integradas de Salud de Lima Metropolitana y las direcciones de salud (DIRESA) de las regiones comprendidas en la medida adoptar las acciones inmediatas desarrolladas en el Plan de Acción para enfrentar la emergencia.

La prórroga también contempla la continuidad de la adquisición y contratación de los bienes y servicios necesarios para atender la situación, los cuales serán destinados exclusivamente a las acciones previstas en la normativa vigente. Al finalizar la ampliación, las entidades deberán informar sobre las actividades y recursos ejecutados, así como sobre los resultados alcanzados.

Sarampión se extiende

Según el Minsa, la disposición se adopta debido a la persistencia de contagios. Hasta la semana epidemiológica 30-2026, se identificaron casos de sarampión en 40 provincias y 118 distritos a escala nacional. Puno concentra el 32,5% con transmisión activa, según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú).

Asimismo, el 83,9% de los distritos afectados se concentra en cuatro jurisdicciones: Puno, con 52 distritos; Arequipa, con 21; Cusco, con 14; y Lima Metropolitana, con 12. Además, en 45 de los 118 distritos afectados se presenta una transmisión sostenida durante más de cuatro semanas consecutivas, mientras que 10 distritos, principalmente de Puno, mantienen focos activos de persistencia epidémica por más de 12 semanas.

Medida de prevención

Dado que la vacunación es la principal herramienta para prevenir el sarampión y evitar su contagio, el Minsa mantiene una campaña nacional de inmunización gratuita para frenar el riesgo de su propagación y brotes en el Perú, aplicando la vacuna SPR (sarampión, paperas y rubéola) en más de 8.000 centros de salud y puntos móviles.

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