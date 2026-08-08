Minsa refuerza vacunación contra el dengue con casi 200.000 dosis enviadas a siete regiones del Perú
La mayor parte de las dosis fue enviada a Lambayeque, con 59.000 unidades, seguida de Piura y Ucayali. La entrega se realizó bajo estrictas condiciones de conservación para asegurar la calidad de las vacunas contra el dengue.
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El Ministerio de Salud (Minsa), mediante el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), distribuyó 199.892 dosis de la vacuna contra el dengue en siete regiones del Perú. La medida prioriza a zonas que concentran una mayor cantidad de casos de esta enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti.
Las vacunas fueron destinadas a Piura, La Libertad, Lambayeque, San Martín, Ucayali, Loreto y Tumbes. El objetivo es ampliar la protección de la población de entre 10 y 20 años frente al dengue, mientras las autoridades también promueven acciones para evitar la formación de criaderos del mosquito.
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Cenares garantiza conservación de las vacunas y refuerza medidas contra el dengue
Según la distribución realizada por Cenares, Lambayeque recibió la mayor cantidad, con 59.000 dosis. Le siguió Piura, con 47.170, mientras que Ucayali recibió 43.000 y San Martín obtuvo 30.000 vacunas. La Libertad, por su parte, recibió 20.722 dosis.
La entrega también alcanzó a Loreto y Tumbes, regiones que recibirán 43.000 y 26.160 dosis, respectivamente. El traslado de los biológicos se efectuó bajo condiciones controladas de conservación para mantener la cadena de frío y preservar sus características de calidad, seguridad y eficacia hasta su aplicación.
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Vacunación contra el dengue prioriza a niños y jóvenes de 10 a 20 años
La campaña permitirá inmunizar contra el dengue a niños y jóvenes comprendidos entre los 10 y 20 años. Esta población será considerada dentro de las acciones de vacunación desarrolladas en las regiones priorizadas por la incidencia de la enfermedad.
Como parte de las medidas de prevención, el Minsa también recomienda a las familias eliminar espacios que puedan convertirse en criaderos del mosquito, mantener tapados los recipientes que almacenen agua y utilizar repelente. Estas acciones acompañan al abastecimiento de vacunas destinado a reforzar la respuesta frente al dengue.