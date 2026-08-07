Fiscalía libera a empresario que abatió a un delincuente y dejó herido a otro tras intento de asalto en SMP

La Fiscalía formalizó la investigación y solicitó comparecencia con restricciones, mientras otras diligencias complementarias continúan para aclarar los hechos. | Foto: Ministerio Público/Composición LR

La Fiscalía formalizó la investigación y solicitó comparecencia con restricciones, mientras otras diligencias complementarias continúan para aclarar los hechos. | Foto: Ministerio Público/Composición LR

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La Fiscalía dispuso que el empresario involucrado en un intento de asalto en San Martín de Porres (SMP) afronte en libertad la investigación por la muerte de un presunto delincuente. El hecho ocurrió en la avenida Universitaria, donde un hombre murió y otro resultó herido luego de que el empresario utilizara un arma de fuego durante el incidente.

El Tercer Despacho de la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte cambió la situación jurídica del empresario, quien pasó de detenido a citado. El Ministerio Público formalizó la investigación ante el Poder Judicial y solicitó que se le imponga comparecencia con restricciones, mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

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¿Por qué la Fiscalía dejó en libertad al empresario de San Martín de Porres?

El Ministerio Público informó que el empresario afrontará el proceso en libertad debido, entre otros aspectos, a que cuenta con arraigo domiciliario y laboral. La Fiscalía también señaló que todavía deben realizarse diligencias complementarias dentro de la investigación por la presunta comisión del delito de homicidio en agravio de Javier R., de 38 años.

El caso se inició luego del intento de robo registrado en la cuadra 33 de la avenida Universitaria, cerca del cruce con Antúnez de Mayolo. Según la información recogida durante las primeras diligencias, dos sujetos habrían interceptado al empresario y a su pareja cuando se disponían a retirarse en una motocicleta. Uno de ellos habría sustraído el celular de la mujer y posteriormente el empresario habría utilizado su arma de fuego.

Como consecuencia del hecho, uno de los presuntos asaltantes recibió un disparo y murió, mientras que el segundo implicado resultó herido en un brazo cuando intentaba escapar. La Policía y el Ministerio Público realizaron pericias en la zona, incluida la recopilación de evidencias y pruebas balísticas, para establecer cómo ocurrieron los disparos.

Fiscalía pide prisión preventiva para presunto cómplice del asalto

Mientras el empresario continuará siendo investigado en libertad, la Fiscalía solicitó nueve meses de prisión preventiva para Joseph B., de 29 años, quien es investigado por la presunta comisión del delito de robo agravado en perjuicio del empresario. El requerimiento deberá ser evaluado por el Poder Judicial en una audiencia que todavía debe ser programada y notificada.

La investigación también contempla la revisión de las imágenes de las cámaras de seguridad y otros elementos que permitan reconstruir la secuencia del incidente. El presunto delincuente herido fue trasladado al Hospital Nacional Cayetano Heredia y permanece bajo custodia policial, mientras avanzan las diligencias. Además, según información consignada durante la investigación, el empresario habría recibido amenazas y presuntas extorsiones durante los últimos seis meses.