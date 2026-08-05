Empresario abate a delincuente y hiere a otro tras intento de asalto en San Martín de Porres

Un intento de asalto en San Martín de Porres terminó en tragedia: un presunto delincuente murió y otro resultó herido tras un enfrentamiento con un empresario inmobiliario. | América Noticias

Un intento de asalto en San Martín de Porres terminó en tragedia: un presunto delincuente murió y otro resultó herido tras un enfrentamiento con un empresario inmobiliario. | América Noticias

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Un presunto delincuente murió y otro quedó herido luego de que un empresario inmobiliario repeliera un intento de asalto en la cuadra 33 de la avenida Universitaria, en el distrito de San Martín de Porres. El hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba junto a su pareja a bordo de una motocicleta estacionada.

Según información preliminar de la Policía Nacional, uno de los sospechosos arrebató violentamente el teléfono celular del empresario y huyó corriendo hacia una motocicleta donde lo esperaba un cómplice. En ese momento, el empresario sacó un arma de fuego y realizó varios disparos contra ambos.

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Presunto delincuente falleció

Como resultado, uno de los presuntos delincuentes murió en plena vía pública, mientras que el segundo recibió un impacto de bala en el brazo. Aunque intentó escapar, fue intervenido poco después por agentes de la Policía y personal de Serenazgo.

El herido fue trasladado al Hospital Nacional Cayetano Heredia, donde permanece internado bajo custodia policial. En tanto, efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizaron las diligencias correspondientes, incluido el levantamiento del cadáver y su traslado a la Morgue Central de Lima.

PNP investiga el caso y empresario declaró ante la Policía

El empresario y su pareja fueron llevados a la comisaría de Sol de Oro para rendir su manifestación mientras continúan las investigaciones. Las autoridades buscan determinar las circunstancias exactas del enfrentamiento y establecer si el uso del arma de fuego se produjo en un contexto de legítima defensa.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, el empresario habría sido víctima de amenazas y extorsiones durante los últimos seis meses, un dato que también forma parte de las indagaciones que realiza la Policía Nacional.