Violencia en vísperas de Fiestas Patrias: delincuentes persiguen a motociclista y lo asesinan en Cercado de Lima

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La violencia volvió a golpear Lima a pocas horas del inicio de las celebraciones por Fiestas Patrias. Un motociclista identificado como Jhon Sánchez murió tras una persecución armada que se extendió por varias cuadras de la avenida Óscar R. Benavides (Colonial), en el Cercado de Lima. Los atacantes lo alcanzaron cuando intentaba escapar a pie entre los vehículos y le dispararon hasta acabar con su vida.

El crimen ocurrió alrededor de las 7.50 p. m. del domingo en la intersección de las avenidas Colonial y Universitaria, frente a un templo religioso y a escasa distancia de la comisaría de la Unidad Vecinal N.° 3. De acuerdo con las primeras diligencias de la Policía Nacional, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta siguieron a la víctima durante varias cuadras antes de abrir fuego.

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Según la reconstrucción preliminar del caso, Sánchez conducía su motocicleta por la avenida Colonial cuando advirtió que era perseguido. En un intento por ponerse a salvo, abandonó el vehículo, cruzó el muro de separación de la vía y corrió entre los automóviles que circulaban por la zona. Sin embargo, los sicarios continuaron la persecución y le dispararon en repetidas ocasiones.

La víctima recibió cinco impactos de bala y murió sobre la pista. Testigos indicaron que escucharon entre siete y ocho detonaciones, lo que generó momentos de pánico entre conductores, peatones y personas que salían de establecimientos cercanos.

Persecución y ataque

Minutos después del homicidio, familiares de Jhon Sánchez llegaron al lugar y protagonizaron escenas de profundo dolor mientras la Policía realizaba las primeras diligencias. Los deudos evitaron declarar a la prensa.

Efectivos policiales acordonaron la escena para preservar las evidencias y facilitar el trabajo de los peritos de Criminalística. Durante la inspección técnico-policial, los especialistas hallaron ocho casquillos de bala percutidos en el lugar donde quedó tendido el cuerpo.

Con autorización del Ministerio Público, las autoridades efectuaron el levantamiento del cadáver y dispusieron su traslado a la Morgue Central de Lima para las diligencias correspondientes.

Investigación en curso

La División de Investigación Criminal mantiene abiertas diversas hipótesis sobre el móvil del asesinato. Entre las principales diligencias figura el análisis de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores de la intersección de Colonial y Universitaria, con el objetivo de reconstruir la ruta seguida por los atacantes antes y después del crimen.

Además, los investigadores recogen los testimonios de vecinos de la Unidad Vecinal N.° 3 y de personas que presenciaron la persecución para identificar a los responsables, quienes escaparon tras el ataque.