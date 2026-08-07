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Sismo de 5,0 en Junín deja 15 heridos, 100 viviendas colapsadas y carreteras bloqueadas: piden declarar emergencia

El movimiento telúrico en Chupaca dejó niños y una gestante lesionados y agravó los daños ocasionados por el temblor ocurrido el pasado 18 de julio. Autoridades también reportan derrumbes y casas inhabitables.

Un sismo de magnitud 5,0 sacudió la región Junín en Perú, dejando al menos 12 heridos y numerosas viviendas colapsadas. Las afectaciones se concentran en Chupaca y el valle del Canipaco.
Un sismo de magnitud 5,0 sacudió la región Junín en Perú, dejando al menos 12 heridos y numerosas viviendas colapsadas. Las afectaciones se concentran en Chupaca y el valle del Canipaco. | composición LR
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El sismo de magnitud 5,0 que remeció la región Junín la tarde del jueves dejó un saldo de 15 personas heridas, más de 100 viviendas inhabitables y daños en carreteras e infraestructura de las provincias de Chupaca y Huancayo. Ante la emergencia, la presidenta Keiko Fujimori llegó este viernes a la zona afectada acompañada por ministros de Estado.

Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico se registró a la 1.57 p. m., con epicentro a 19 kilómetros al suroeste de Chupaca y una profundidad de 9 kilómetros. Minutos después se produjo una réplica de magnitud 3,5, lo que incrementó el temor entre la población.

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La Subgerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional de Junín informó que el balance preliminar se elevó conforme avanzaron las inspecciones realizadas durante la noche y la mañana de este viernes. Si bien inicialmente se reportaron unas 50 viviendas afectadas, las evaluaciones confirmaron que más de un centenar quedaron inhabitables en los distritos más golpeados.

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Más de 100 viviendas inhabitables y carreteras afectadas

Los distritos de Chupuro, Cullhuas, Chacapampa, Colca, Chongos Alto, Huasicancha, Chicche y Carhuacallanga figuran entre los más afectados por el sismo.

José Vásquez, jefe de la Subgerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional de Junín, explicó que los daños aumentaron conforme avanzaron las inspecciones técnicas. El funcionario detalló que el poblado de Chanca sufrió severas afectaciones debido al remezón y a los deslizamientos de tierra y rocas provenientes de los cerros.

Asimismo, la carretera Chupuro-Moya registró caída de rocas y el colapso de parte de la plataforma en el sector Soccos, por lo que fue necesaria la intervención de maquinaria pesada para restablecer el tránsito.

En Chongos Alto, uno de los distritos más golpeados, el alcalde Cristhian Zúñiga informó que más de 45 viviendas quedaron inhabitables y solicitó que su jurisdicción sea declarada en estado de emergencia.

La autoridad indicó que los damnificados recibieron unas 200 frazadas entregadas por la Municipalidad Provincial de Huancayo, aunque todavía esperan la llegada de carpas por parte del Gobierno Regional.

En Chacapampa, niños y adultos mayores pasaron la noche a la intemperie por temor a nuevas réplicas, mientras que en Huasicancha varias viviendas que ya presentaban grietas tras el sismo del pasado 18 de julio terminaron desplomándose.

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Diresa confirma 15 heridos

La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Junín confirmó que el número de heridos aumentó a 15. Los pacientes presentan fracturas y policontusiones ocasionadas por derrumbes, caída de estructuras y deslizamientos.

Entre los casos atendidos figuran Ramón Terrazas Ortiz (49), quien sufrió una fractura expuesta en el fémur izquierdo; Anita Lázaro Araujo (40), con lesiones en el fémur y múltiples contusiones; y Jeremy Solórzano Prieto (22), quien resultó con un esguince de tobillo tras lanzarse desde el segundo piso de su vivienda durante el sismo.

El Hospital El Carmen también atendió a una niña de 10 años con fracturas en ambos pies luego de que un desprendimiento de rocas impactara el vehículo en el que viajaba, a un niño de cuatro años que sufrió múltiples contusiones por un deslizamiento en Socos y a una gestante de 34 años que cayó dentro de su vivienda durante el movimiento telúrico. El establecimiento informó que tanto la madre como el bebé permanecen estables.

La Diresa indicó que brigadas del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), junto con ambulancias y personal de los hospitales Daniel Alcides Carrión y El Carmen, continúan desplegadas en las zonas afectadas para atender a la población y evaluar los daños en establecimientos de salud.

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Keiko Fujimori llega a Junín junto a ministros

La presidenta Keiko Fujimori arribó este viernes a la región Junín para supervisar la atención de la emergencia en Chongos Bajo, uno de los distritos afectados por el nuevo sismo.

La mandataria llegó acompañada por los ministros de Vivienda, Educación, Trabajo y Salud. La visita, según informó el Ejecutivo, ya estaba programada tras el sismo de magnitud 5,4 ocurrido el pasado 18 de julio, aunque coincide con el nuevo movimiento telúrico registrado el jueves.

Durante la noche del jueves también llegó a la zona el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, quien recorrió los distritos de Chupuro y Chongos Alto para verificar los daños y reunirse con autoridades locales y damnificados.

El titular de Cultura aseguró que el Ejecutivo brindará atención inmediata a las familias afectadas y señaló que la zona requiere una evaluación integral debido a la presencia de una falla geológica que podría seguir generando movimientos sísmicos.

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