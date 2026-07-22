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Incendio consume viviendas en La Victoria y deja 10 fallecidos: fuego habría sido provocado

Los familiares de las viviendas afectadas aseguran que al menos diez personas habrían quedado atrapadas durante el incendio registrado en el jirón Pisagua, en la urbanización Manzanilla.

Familiares denuncian presunta extorsión detrás del incendio en jirón Pisagua
Familiares denuncian presunta extorsión detrás del incendio en jirón Pisagua | Foto: Buenos Días Perú
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Un incendio de código 2 se registró durante la madrugada de este miércoles 22 de julio en el jirón Pisagua, en la urbanización Manzanilla, ubicada en el límite entre La Victoria y el Cercado de Lima. El siniestro consumió una edificación de tres niveles, presuntamente utilizada para actividades comerciales, y dejó 10 personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad, según confirmó la Policía Nacional.

Nueve unidades del Cuerpo General de Bomberos fueron desplegadas para atender la emergencia y, tras varias horas de trabajo, lograron controlar y extinguir las llamas. Sin embargo, agentes de la Policía Nacional continúan con las labores de inspección y remoción de escombros para determinar las causas del incendio y recoger evidencias.

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De acuerdo con los testimonios de la familia Vílchez, en el inmueble residían 17 personas. Siete lograron escapar del fuego, mientras que las otras diez quedaron atrapadas en el interior. El general PNP Óscar Arriola confirmó que las víctimas pertenecían a una misma familia. "Han fallecido diez integrantes de la familia, nueve de ellos con el apellido Vílchez, y cinco eran menores de edad", declaró. Asimismo, indicó que peritos de Criminalística realizan las diligencias para establecer el origen del incendio y determinar si existe relación con denuncias previas de extorsión.

Autoridades brindan apoyo a los afectados

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) y del Equipo de Intervención Rápida acudió al lugar para coordinar las acciones de respuesta junto con el Cuerpo General de Bomberos, Sedapal, el Ministerio de Salud y Pluz Energía. Asimismo, señaló que la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres inició la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). Debido a que el inmueble se ubica en una calle estrecha, las labores de inspección y remoción de escombros se realizan con especial cuidado.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que especialistas del Programa Nacional Warmi Ñan fueron desplazados a la zona para brindar contención emocional y atención social a los familiares de las víctimas, además de coordinar con las autoridades la atención de las necesidades urgentes de los damnificados.

Investigan posible caso de extorsión

Los familiares de las víctimas sostienen que el incendio habría sido provocado y lo vinculan con un presunto caso de extorsión. Según una de las afectadas, en el inmueble se almacenaban motocicletas eléctricas destinadas al alquiler en Gamarra y, semanas atrás, tanto sus parientes como vecinos habían sufrido ataques similares. Además, aseguró que desde hace casi un mes recibían amenazas y exigencias de pago de cupos.

"Yo pienso que ha sido provocado. ¿Cómo de la noche a la mañana se va a incendiar toda la casa? Todo se ha quemado", manifestó la mujer. Agregó que las motocicletas eléctricas quedaron completamente calcinadas y que solo permanecen sus estructuras metálicas.

Al respecto, el coronel PNP John Luján Munive señaló que las causas del incendio continúan bajo investigación. Precisó que la Policía evalúa diversas hipótesis, entre ellas un posible atentado vinculado a extorsionadores, la participación de un motociclista que habría iniciado el fuego o un hecho accidental relacionado con un indigente que permanecía en las inmediaciones del inmueble.

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