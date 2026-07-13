Campaña veterinaria gratuita este 16 de julio en Cercado de Lima: consulta el horario y los servicios para mascotas

Esta iniciativa busca acercar servicios de salud preventiva a las familias con animales de compañía, promoviendo el cuidado responsable en el Cercado de Lima. | Foto: composición LR/Difusión

Esta iniciativa busca acercar servicios de salud preventiva a las familias con animales de compañía, promoviendo el cuidado responsable en el Cercado de Lima. | Foto: composición LR/Difusión

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Los vecinos de Lima podrán participar en una nueva jornada de atención gratuita para perros y gatos este jueves 16 de julio. La actividad será organizada por la Municipalidad de Lima, mediante la Casa Municipal Vecinal n.° 5, con el objetivo de acercar servicios veterinarios preventivos a las familias con animales de compañía.

La campaña se realizará en el Parque Sivirichi, ubicado en la calle Los Tulipanes, cuadra 5, urbanización Las Brisas, en el Cercado de Lima. La convocatoria está dirigida a propietarios y cuidadores de mascotas que buscan orientación y apoyo para reforzar las prácticas de cuidado responsable.

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¿Cuándo y dónde se realizará la campaña veterinaria gratuita para mascotas en Cercado de Lima?

La jornada de la Brigada PET se llevará a cabo el jueves 16 de julio desde las 9:00 hasta las 12:00 horas. Durante ese periodo, los vecinos podrán acercarse al punto habilitado para participar en las actividades previstas por la Municipalidad de Lima.

El encuentro tendrá como sede el Parque Sivirichi y estará orientado a las familias de la zona que conviven con perros y gatos. La atención se desarrollará dentro del horario señalado, por lo que los asistentes deberán acudir durante ese rango para acceder a las acciones disponibles.

Campaña veterinaria gratuita este 16 de julio en Cercado de Lima.

¿Qué servicios gratuitos ofrecerá la Brigada PET y por qué es importante la desparasitación?

La campaña contará con consultas médico-veterinarias para realizar una revisión general de las mascotas y brindar recomendaciones iniciales sobre sus cuidados. También se ofrecerán servicios de desparasitación interna y externa, enfocados en prevenir problemas relacionados con la presencia de parásitos en perros y gatos.

Además, la actividad incluirá una charla sobre tenencia responsable y orientación para el registro de canes y felinos. La desparasitación forma parte de los cuidados preventivos básicos, ya que ayuda a controlar parásitos que pueden afectar la salud de los animales, generar molestias y favorecer contagios entre mascotas que comparten espacios en el hogar o zonas comunes.