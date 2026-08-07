El itinerario del papa León XIV se centra en que su recorrido sea en ciudades de las tres regiones del Perú. | Composición LR

El itinerario del papa León XIV se centra en que su recorrido sea en ciudades de las tres regiones del Perú. | Composición LR

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La confirmación oficial de la visita del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 17 de noviembre de 2026, ha generado expectativa y emoción entre los ciudadanos de las regiones que formarán parte de su recorrido. Chiclayo y Cusco, dos de las cuatro ciudades incluidas en la agenda pontificia junto con Lima y Pucallpa, ya empiezan a prepararse para recibir al sucesor de Francisco, quien mantiene un vínculo especial con el norte peruano por los años que permaneció como obispo de Chiclayo.

En las calles de ambas ciudades, la noticia fue recibida principalmente con alegría por los fieles católicos, quienes consideran que la presencia del pontífice representa una oportunidad para fortalecer la fe y recibir un mensaje de paz en un contexto marcado por la violencia y la incertidumbre.

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Chiclayo espera al Papa que “vuelve a casa”

En Chiclayo, la noticia tiene una carga simbólica particular. León XIV conoce de cerca la ciudad y su población, debido a que durante años ejerció funciones pastorales en la región antes de ser elegido papa.

“Me siento alegre más que todo porque él ha sido nuestro obispo”, contó Teresa Vascio García, una fiel chiclayana, quien recordó al pontífice como una persona humilde, cercana a los jóvenes y preocupada por las familias.

La ciudadana señaló que su comunidad religiosa ya se prepara para participar de las actividades que se desarrollarán durante la visita. “Siempre rezamos por las intenciones del Papa, por los sacerdotes y por el mundo entero”, afirmó.

Una percepción similar expresó Elmes Fernández, integrante de la Iglesia católica en Chiclayo, quien consideró que el regreso del pontífice tendrá un significado especial para la ciudad.

“No solo viene un papa por primera vez, sino que es un papa que regresa de donde había partido”, sostuvo. También destacó que León XIV es recordado por su cercanía con la población y su capacidad para escuchar.

Para Carlos Ceballos, otro ciudadano consultado, la confirmación de la visita representa una alegría muy grande y una oportunidad para reencontrarse con el pontífice en la ciudad donde su familia reside.

La expectativa también alcanza a quienes llegan a Chiclayo desde otras partes del país. Marlene Castellano Saliaga, quien vive en Lima y se encontraba de visita en la ciudad, calificó como una noticia positiva que el Perú forme parte de la gira latinoamericana del pontífice.

“Es increíble saber que va a hacer un gran turismo, aparte de su visita hacia el Perú”, manifestó, al considerar que la presencia del Papa también podría generar un impacto favorable en la actividad turística.

La ciudadana resaltó, además, el mensaje de unidad que podría transmitir la visita. “El Papa es lo que transmite: la unión entre familias, las personas y la sanación que buscan las personas a través de una oración”, señaló.

Una misa multitudinaria concentra la expectativa

Uno de los momentos que mayor expectativa genera en Lambayeque es la misa multitudinaria que se proyecta realizar en las pampas de Reque, escenario que podría congregar a cientos de miles de personas.

Juana Benítez, vecina de Chiclayo, manifestó su deseo de participar en esta celebración y expresó incluso su expectativa de que León XIV pueda visitar otros sectores de la región.

“Me gustaría tenerlo por ahí”, dijo al referirse a la posibilidad de que el pontífice pueda acercarse a comunidades fuera del centro de Chiclayo.

El padre Michael, sacerdote procedente de Alemania que se encuentra en Chiclayo, también destacó el significado de encontrarse en una ciudad estrechamente vinculada con la trayectoria pastoral de León XIV. “Es un gran regalo y estoy muy feliz de poder hoy estar en el lugar donde estará el Santo Padre”, comentó tras conocer la confirmación del viaje.

Alcaldesa de Chiclayo: "Tenemos que alistar la casa"

La visita también representa un desafío para las autoridades locales. La alcaldesa provincial de Chiclayo, Janet Cubas, sostuvo que la ciudad debe acelerar los trabajos para mejorar sus condiciones antes de noviembre.

“Seguimos alistando la casa para recibir al Santo Padre”, afirmó. La autoridad municipal explicó que su gestión trabaja en la sostenibilidad de las labores de limpieza pública y seguridad ciudadana, además de buscar una mayor articulación con la Policía Nacional.

Cubas reconoció, sin embargo, que uno de los principales problemas continúa siendo el estado de las calles. Las roturas de tuberías de agua y alcantarillado han provocado paralizaciones en trabajos de mantenimiento vial y generado malestar entre los vecinos.

La alcaldesa señaló que existe preocupación porque la ciudad tendrá que mostrar mejores condiciones cuando arribe el pontífice. “Ya tenemos una fecha, el 11 de noviembre. Significa que a fines de octubre debemos tener la casa mucho mejor presentada de lo que ahora la tenemos”, sostuvo.

En ese sentido, adelantó que la Municipalidad Provincial de Chiclayo concentrará esfuerzos en limpieza pública, ordenamiento de las calles y control del comercio ambulatorio para ofrecer una mejor imagen a los visitantes nacionales y extranjeros.

La autoridad también hizo un llamado al Gobierno nacional para que atienda las necesidades de infraestructura de la ciudad y transfiera recursos que permitan afrontar las emergencias generadas por el deterioro de las redes de agua y saneamiento.

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Cusco recibe la visita con mucha fe

En Cusco, la confirmación de la llegada de León XIV también generó entusiasmo entre los ciudadanos y representantes de la Iglesia.

“Estoy muy emocionada y pienso que la fe de todos los católicos va a aumentar”, manifestó Julia, una ciudadana cusqueña consultada tras conocerse que la ciudad formará parte del recorrido papal.

Para ella, la población debe prepararse espiritualmente para recibir al pontífice y participar de las actividades que se desarrollen durante su permanencia.

El padre César Medina, sacerdote dominico de Santo Domingo, sostuvo que la visita debería servir para fortalecer la fe de los cusqueños y promover un mayor compromiso con la sociedad.

“Esperamos que confirme la fe del pueblo de acá de Cusco y que verdaderamente nos comprometamos más en el servicio de la Iglesia y en bien de la sociedad peruana”, expresó.

Otros ciudadanos consultados coincidieron en que el principal pedido que esperan escuchar del Papa está relacionado con la paz y la tranquilidad.

Natividad consideró que el país necesita un mensaje frente a la violencia. “Esperamos que nos dé un mensaje de paz, tranquilidad, porque es lo que necesita nuestro país. No violencia, sino amor y paz”, afirmó.

Robel, otro ciudadano cusqueño, sostuvo que el país atraviesa una crisis moral y que la visita debería servir para renovar la esperanza de la población.

“Es una gran noticia para el Cusco que va a llegar a esta tierra tan bonita”, señaló. A su juicio, la población debe recibir al pontífice “con bastante fe” y esperanza de que mejore la situación nacional.

Iglesia del Cusco atraviesa días de retiro

La preparación de la Iglesia cusqueña para la llegada del pontífice se desarrolla, además, en un contexto particular. Las autoridades eclesiásticas de Cusco se encuentran actualmente en un retiro espiritual que se prolongará hasta este domingo, por lo que se espera que posteriormente puedan retomar las coordinaciones y pronunciamientos vinculados con la visita papal.

A esta situación se suma el delicado estado de salud del arzobispo de Cusco, monseñor Richard Daniel Alarcón, circunstancia que también marca el momento que atraviesa la Iglesia local mientras se prepara para un acontecimiento de especial relevancia para la arquidiócesis.

Alarcón ha expresado anteriormente su cercanía con León XIV y destacó, tras su elección, el vínculo que el pontífice mantiene con el Perú. Por ahora, la agenda cusqueña continúa a la espera de mayores precisiones de la Santa Sede. La confirmación de la ciudad dentro del recorrido ya ha movilizado las expectativas de los ciudadanos, pero todavía deberán definirse los escenarios y actividades que realizará el pontífice.

Ucayali: una visita histórica para la Amazonía peruana

En Pucallpa, región Ucayali, la llegada de León XIV es recibida con una expectativa diferente: para las autoridades eclesiásticas y locales, se trata de un acontecimiento histórico para toda la Amazonía peruana.

El obispo del Vicariato Apostólico de Pucallpa, monseñor Martín Quijano Rodríguez, expresó su alegría por la confirmación de la visita y adelantó que la Iglesia trabaja en tres momentos importantes para recibir al pontífice. La agenda detallada, sin embargo, todavía está pendiente de aprobación.

Uno de los principales objetivos será que León XIV tenga un encuentro con los pueblos amazónicos. La propuesta contempla la participación de representantes de comunidades urbanas y rurales, así como de pueblos vinculados a los ríos y lagunas de la región.

“El primer momento será el encuentro con todos los pueblos amazónicos de las ciudades urbanas y rurales, del río, de las lagunas y algunas provincias”, explicó Quijano.

La Iglesia también evalúa una actividad simbólica que podría incluir la siembra de un árbol representativo de la Amazonía, además de una celebración eucarística cuyo escenario aún no ha sido definido.

La elección de Pucallpa permitiría incorporar al recorrido papal una realidad distinta a la de Lima, la costa norte y los Andes. El mensaje estaría vinculado no solo con la fe, sino también con la identidad de los pueblos amazónicos y la necesidad de visibilizar sus demandas.

Pucallpa empieza a prepararse para recibir visitantes

Las autoridades de Ucayali ya iniciaron las coordinaciones para afrontar el movimiento que generará la visita. La alcaldesa provincial de Coronel Portillo, Janet Castagne, informó que instituciones públicas y privadas participan en la organización. Entre ellas figuran la Cámara de Comercio y el Rotary Club, además de voluntarios que colaborarán en distintos aspectos de la visita.

La seguridad y atención a los visitantes son otros de los puntos prioritarios. La Municipalidad coordina acciones con la Policía Nacional, Serenazgo, la Policía Municipal y juntas vecinales ante la llegada de personas procedentes de diferentes partes del país.

Una delegación del Vaticano ya visitó Pucallpa para inspeccionar los espacios propuestos para las actividades. Entre los lugares evaluados figuran el bulevar de Yarinacocha, donde podría realizarse el encuentro con pueblos amazónicos, y la Plaza Mayor, considerada para la actividad simbólica de siembra de un árbol de huimba.

De esta manera, Ucayali comienza a prepararse para una visita que la Iglesia local considera histórica y que podría convertir a Pucallpa en uno de los principales puntos de encuentro de los pueblos amazónicos con el pontífice.

El recorrido busca representar las tres regiones del Perú

La elección de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa no responde únicamente a criterios religiosos. De acuerdo con el vocero del Arzobispado de Lima, Juan José Dioses, las ciudades fueron propuestas por la Conferencia Episcopal Peruana y posteriormente evaluadas por el Vaticano.

El recorrido pretende representar la costa, sierra y selva del país, además de descentralizar las actividades y transmitir un mensaje de unidad nacional.

La agenda definitiva, sin embargo, todavía no está cerrada. El Vaticano realizará nuevas evaluaciones antes de aprobar los horarios, escenarios y celebraciones. Una comisión de avanzada ya inspeccionó posibles lugares para las actividades y está previsto que vuelva al país durante las próximas semanas.

La programación oficial sería presentada en octubre, luego de que culminen las coordinaciones entre la Santa Sede, la Conferencia Episcopal Peruana y las autoridades nacionales.

Mientras tanto, en Chiclayo y Cusco la expectativa ya comenzó. Para los ciudadanos consultados, la llegada de León XIV no solo representa el retorno de un líder religioso, sino también la oportunidad de escuchar un mensaje frente a problemas que golpean al país: violencia, inseguridad, falta de oportunidades, crisis política y pérdida de confianza.

En Chiclayo, además, la visita tendrá un significado particular: será el regreso del pontífice a la ciudad donde construyó buena parte de su trayectoria pastoral en el Perú. Por ello, para muchos de sus habitantes, León XIV no llegará simplemente como papa, sino como alguien que, en palabras de sus propios fieles, “vuelve a casa”.

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