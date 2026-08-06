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Marina alerta oleaje ligero en la costa peruana del 7 al 11 de agosto: estas son las medidas de prevención

El oleaje comenzará en diferentes fechas: en la costa norte desde la tarde del 7 de agosto y en el centro desde la mañana del mismo día, afectando también el litoral sur.

El Instituto Nacional de Defensa Civil recomendó a la población mantenerse informada y evitar la exposición al oleaje, así como suspender actividades portuarias y pesqueras para prevenir accidentes.
El Instituto Nacional de Defensa Civil recomendó a la población mantenerse informada y evitar la exposición al oleaje, así como suspender actividades portuarias y pesqueras para prevenir accidentes. | Foto: composición LR
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La Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav) de la Marina de Guerra del Perú informó que entre el viernes 7 y el martes 11 de agosto se presentará oleaje de ligera intensidad a lo largo de todo el litoral peruano. Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la población y a las autoridades para reducir el riesgo de accidentes y daños materiales.

Según el pronóstico oficial, el comportamiento del mar variará de acuerdo con cada tramo del litoral. Mientras que en la costa norte el oleaje ligero comenzará durante la tarde del 7 de agosto, en el litoral centro, entre Salaverry y Chancay, el fenómeno se iniciará en horas de la mañana. En tanto, entre Chancay y San Juan de Marcona continuará el mismo nivel de oleaje, condición que también abarcará el litoral sur.

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¿Qué regiones del litoral peruano tendrán oleaje ligero entre el 7 y el 11 de agosto?

El aviso de la Dihidronav indica que el oleaje ligero estará presente en todo el borde costero, aunque su inicio dependerá de la ubicación geográfica. En la costa norte, las condiciones comenzarán desde la tarde del viernes 7 de agosto, mientras que en el litoral centro, específicamente entre Salaverry y Chancay, el fenómeno se registrará desde la mañana del mismo día.

Por otro lado, el tramo comprendido entre Chancay y San Juan de Marcona mantendrá el oleaje ligero durante el periodo previsto. Estas condiciones también se repetirán en el litoral sur, por lo que las autoridades mantienen el monitoreo del estado del mar y exhortan a la población a mantenerse informada mediante los reportes oficiales.

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¿Qué medidas de prevención recomienda Indeci ante el oleaje en la costa peruana?

Frente a este pronóstico, el Indeci instó a los gobiernos regionales y locales a difundir medidas preventivas entre la población, con el objetivo de evitar situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de las personas o generar pérdidas materiales. La entidad recomienda no exponerse al oleaje mientras permanezcan estas condiciones.

Asimismo, se aconseja suspender temporalmente las actividades portuarias y pesqueras, asegurar las embarcaciones o trasladar las de menor tamaño hacia tierra firme. De igual forma, se recomienda evitar la práctica de deportes acuáticos, actividades recreativas y la instalación de campamentos en zonas cercanas a las playas. De acuerdo con la Marina de Guerra del Perú, los oleajes son ondas que se desplazan sobre la superficie del mar como resultado de la interacción entre la atmósfera y el océano, originadas principalmente por la energía que el viento transfiere al agua.

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