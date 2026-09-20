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Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 10 de la Liga Femenina 2026

El partido por la décima jornada de la Liga Femenina entre los equipos de Alianza Lima y Sporting Cristal se llevará a cabo en el estadio Alberto Gallardo.

Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentan en el estadio Alberto Gallardo. Foto: Liga Femenina/composición LR
Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentan en el estadio Alberto Gallardo. Foto: Liga Femenina/composición LR
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Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO juegan HOY domingo 20 de septiembre, desde las 3.15 p. m. (hora peruana), por la Liga Femenina. El partido se llevará a cabo en el estadio Alberto Gallardo, con transmisión a cargo del canal América TV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO por la Liga Femenina

10:11
20/9/2026

¡Bienvenidos!

Buenos días, lectores de La República Deportes. Bienvenidos a la cobertura del partido Alianza Lima vs Sporting Cristal por la Liga Femenina 2026.

Luego de su victoria por 2-0 ante Atlético Andahuaylas, el cuadro blanquiazul se alista para visitar a Sporting Cristal en el partido más atractivo de la fecha en la Liga Femenina. Por su parte, el conjunto celeste, anda en buena racha y de ganar, igualaría a las ‘íntimas’ en puntaje.

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Horarios por país del partido Alianza Lima vs Sporting Cristal

El duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal se disputará este domingo 20 de septiembre, desde las 3.15 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 2.15 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 3.15 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.15 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.15 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.15 p. m.
  • España: 10.15 p. m.

Canal para ver Alianza Lima vs Sporting Cristal

El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal, por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026, será transmitido por la señal de L1 Max.

Estadio donde se juega Alianza Lima vs Sporting Cristal

Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarán en el estadio Alberto Gallardo. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 11.000 espectadores.

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Pronóstico de Alianza Lima vs Sporting Cristal

Las principales casas de apuestas no tienen a un claro favorito en este partido.

  • Betano: gana Alianza Lima (2,20), empate (3,50), gana Sporting Cristal (2,72)
  • 1XBet: gana Alianza Lima (2,09), empate (3,54), gana Sporting Cristal (2,87)
  • Doradobet: gana Alianza Lima (2,08), empate (3,50), gana Sporting Cristal (2,75).

Últimos partidos de Alianza Lima

  • Alianza Lima 2-0 Atlético Andahuaylas | 6.09.26
  • Universitario 2-3 Alianza Lima | 30.08.26
  • Alianza Lima 6-0 Carlos Mannucci | 23.08.26
  • UNSAAC 0-2 Alianza Lima | 16.08.26
  • Alianza Lima 2-0 Yanapuma | 9.08.26

Últimos partidos de Sporting Cristal

  • Carlos Mannucci 1-2 Sporting Cristal | 13.09.26
  • Sporting Cristal 3-0 UNSAAC | 5.09.26
  • Killas 0-4 Sporting Cristal | 29.08.26
  • Sporting Cristal 0-2 Atlético Andahuaylas | 22.08.26
  • Flamengo FBC 0-1 Sporting Cristal | 15.08.26

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