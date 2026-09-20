Una destacada participación tuvo la delegación peruana en la 41.ª Olimpiada Iberoamericana de Matemática, realizada en Buenos Aires, Argentina, donde cuatro escolares consiguieron medallas para el país. Kevin Pomasoncco obtuvo el oro, Samir Ochoa Since alcanzó la plata, Ángel Cuya Fierro consiguió el bronce y César Augusto Flores Delgado también obtuvo una presea de plata.

Los resultados corresponden a una competencia internacional que reunió a jóvenes talentos de la región y puso a prueba sus conocimientos matemáticos mediante exámenes de alta dificultad. Los tres primeros medallistas mencionados forman parte del Círculo Olímpico del Colegio Prolog, institución que respaldó su preparación con becas integrales dirigidas a estudiantes con destacado desempeño académico.

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Escolares peruanos destacan con oro, plata y bronce en la Olimpiada Iberoamericana de Matemática

Kevin Pomasoncco fue el representante peruano que consiguió la medalla de oro en la competencia. El estudiante, segundo de tres hermanos, desarrolló desde pequeño su interés por el razonamiento lógico gracias a su hermano mayor, quien le enseñó a resolver sus primeros problemas matemáticos. Con el tiempo, esa afición se convirtió en una preparación orientada a competencias de alto nivel.

La exigencia de la Olimpiada Iberoamericana de Matemática incluyó jornadas de evaluación en las que los participantes debieron resolver tres problemas por día. Cada examen tuvo una duración de cuatro horas y media. En este escenario, Pomasoncco consiguió el máximo reconocimiento para la delegación peruana, mientras que Samir Ochoa Since obtuvo la medalla de plata y Ángel Cuya Fierro completó el podio nacional con una presea de bronce.

Kevin Pomasoncco, Samir Ochoa y Ángel Cuya: las historias detrás de sus medallas

La relación de Samir Ochoa Since con las matemáticas comenzó en su entorno familiar. Durante su infancia acompañaba a su padre, quien trabaja como carpintero, y allí tuvo contacto con mediciones, cálculos y otras actividades vinculadas con los números. Esa experiencia contribuyó a desarrollar su interés por la disciplina, que posteriormente trasladó a las competencias académicas internacionales.

En el caso de Ángel Cuya Fierro, la afición por las matemáticas también estuvo vinculada con su familia, pues desde niño acompañaba a su padre a sus clases. Además de su preparación académica, practica karate y música, actividades que utiliza para trabajar la concentración y afrontar la presión de los exámenes. Los tres estudiantes reciben formación dentro del Círculo Olímpico del Colegio Prolog y cuentan con becas integrales. Por su parte, Ochoa Since mantiene entre sus objetivos académicos conseguir una beca para estudiar en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).