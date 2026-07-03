Naufragio en Pisco: cuatro pescadores extranjeros desaparecen tras volcadura de embarcación por fuerte oleaje
Tres de los siete tripulantes lograron nadar a la orilla y están bien. Sin embargo, las labores de búsqueda de los cuatro desaparecidos enfrentan condiciones adversas en el mar de Pisco.
- Ruta 1180 cambia de identificación desde julio: así reconocerás los buses de Nueva América para su servicio entre Carabayllo y SJM
- ¿Recibes llamadas del extranjero y cuelgan? Así funciona la estafa Wangiri que aumenta en Perú
Cuatro pescadores extranjeros permanecen desaparecidos luego del naufragio de una embarcación artesanal ocurrido en la provincia de Pisco, región Ica. El accidente se registró a la altura de la playa La Boca, cerca de la Reserva Nacional de Paracas, cuando el fuerte oleaje provocó el volcamiento de la nave Mi Ángel Guardián Nelly, que transportaba a siete tripulantes.
De acuerdo con fuentes oficiales, tres de los ocupantes lograron nadar hasta la orilla y fueron encontrados por agentes de la Policía en buen estado de salud. Sin embargo, los otros cuatro pescadores no consiguieron salir del mar y, hasta el cierre de esta edición, continúan desaparecidos.
TE RECOMENDAMOS
KEIKO FUJIMORI ROMPE SU SILENCIO Y MIRTHA VÁSQUEZ EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
Ante la emergencia, las autoridades desplegaron equipos especializados para intensificar las labores de búsqueda y rescate en la zona afectada, mientras las condiciones del mar continúan como un desafío para las tareas de salvataje.
PUEDES VER: Encuentran el segundo cuerpo de pescador desaparecido tras naufragio en Pisco: ambas víctimas serán veladas por sus familias
Familiares participan en la búsqueda de los desaparecidos
Tras conocerse el accidente, familiares de los pescadores llegaron hasta la playa La Boca para recorrer el litoral en busca de sus seres queridos. Durante la inspección encontraron diversos aparejos de pesca y restos de madera de la embarcación destruida, evidencia de la magnitud del naufragio.
Como parte del operativo, personal de la Reserva Nacional de Paracas puso a disposición drones para ampliar el radio de búsqueda desde el aire y facilitar la ubicación de posibles sobrevivientes o indicios en el mar.
PUEDES VER: Helicóptero de la FAP es hallado en Arequipa y confirman 4 tripulantes y 11 pasajeros muertos
Autoridades coordinan operativo con buzos especializados
El alcalde del distrito de San Andrés informó que la municipalidad brinda apoyo logístico y operativo a las labores de rescate en coordinación con la Capitanía del Puerto de Pisco.
Asimismo, detalló que el plan de contingencia contempla la participación de buzos especializados, quienes realizan inmersiones en las zonas donde se presume que podrían encontrarse los pescadores desaparecidos.
Las operaciones de búsqueda continuarán mientras las condiciones del mar lo permitan. En tanto, los familiares solicitaron reforzar el despliegue de patrullas marítimas y expresaron su esperanza de hallar con vida a los cuatro tripulantes en las próximas horas.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.