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Espectáculos

Pamela López presume su amor con Franco Portales y comparte apasionado beso en redes

Pamela López incendió las redes con una foto en la que se encuentra besándose con su actual pareja Franco Portales, descartando alguna posibilidad de distanciamiento.

Pamela López derrocha amor junto a Franco Portales. / Composición LR / Instagram.
Pamela López derrocha amor junto a Franco Portales. / Composición LR / Instagram.
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Pamela López compartió por primera vez una foto con su saliente Franco Portales y descarta cualquier tipo de separación. El hecho sucedió durante su viaje a Ica, luego de que la emprendedora se encontrara con el vocalista de Combinación de La Habana y expareja, Paul Michael. El evento en el cual se estrenó un nuevo videoclip de la orquesta, protagonizado por López, levantó sospechas de supuestos celos por parte del vínculo amoroso de la también empresaria. 

Con esa publicación, la denominada 'Kitty Pam' demuestran que ella y su pareja se encuentran completamente enamorados. Asimismo, el vocalista de la agrupación musical confesó haber sentido nostalgia tras el encuentro con su ex y halagó su desempeño actoral: "Quiero felicitar a Pamela por el gran trabajo que hizo en el videoclip, de verdad. Eres una excelente actriz, en todo lo que vas a hacer eres buena: cocinera, actriz, bailarina". 

La expareja concluyó su relación de más de un año a mediados de junio, tras intentos por parte de ambos de superar sus diferencias, incluso buscando ayuda profesional como apoyo terapéutico. 

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El cantante decidió alejarse de controversias, tras el encuentro con la empresaria trujillana, ante las consultas de los periodistas de espectáculo sobre su opinión de la actual pareja de su ex: "La verdad, no estoy pendiente de su vida, ando pendiente de la mía y de mi crecimiento".

Por otra parte, el vocalista aprovechó los reflectores para desearle lo mejor a su expareja y a sus hijos: "Le deseo lo mejor, su felicidad para ella, para sus hijos y para todo su entorno. Sigue feliz, yo también soy feliz por el cariño que nos tuvimos. Que Dios la bendiga".

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