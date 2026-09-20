Piden justicia para joven hallada sin vida en canal de riego en Huancayo: investigan presunto feminicidio

La muerte de Julieta Candy Javier Arias, una joven de 18 años, ha conmocionado a los vecinos de Miluchaca, en el distrito de Sapallanga, provincia de Huancayo. Su cuerpo fue encontrado semidesnudo en un canal de riego, con signos compatibles con estrangulamiento y presunta violencia sexual. El caso es investigado por la Policía como un posible feminicidio, mientras sus familiares exigen justicia.

Julieta había acudido a una fiesta de música chicha por las festividades de la Virgen de Cocharcas, acompañada de una amiga de 16 años. La joven, quien trabajaba en una planta de chifles de la localidad, habría salido de su vivienda sin que sus familiares lo supieran. Vivía a pocos metros del canal donde posteriormente fue encontrada sin vida.

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Joven salió de fiesta con un muchacho investigado

De acuerdo con el testimonio de su amiga ante el Área de Investigación Criminal (Areincri) de Huancayo, ambas estuvieron bebiendo licor durante el evento, donde también se encontraron con un joven identificado como Yordy, quien sería enamorado de Julieta.

La adolescente declaró que el muchacho la golpeó con un puñetazo y luego se llevó a Julieta. Según las primeras indagaciones, cerca de la 1.00 a. m. del viernes 18 de septiembre, la joven salió del lugar acompañada por él. Desde entonces, no se volvió a tener noticias de su paradero.

La Policía investiga al joven como parte de las diligencias para esclarecer las circunstancias de la muerte. Sin embargo, su presunta responsabilidad en el crimen deberá ser determinada por las autoridades.

Víctima habría intentado defenderse de su agresor

El cuerpo de Julieta fue encontrado alrededor de las 6.00 a. m. del 18 de septiembre, en un canal de riego del barrio La Libertad, anexo de Miluchaca, a espaldas de la iglesia matriz del sector y cerca de un árbol de níspero.

Las pericias preliminares advierten que la joven presentaba signos compatibles con estrangulamiento y presunta violencia sexual. Además, se encontraba semidesnuda y tenía prendas íntimas rotas, indicios que forman parte de las investigaciones para determinar cómo ocurrió la agresión.

Entre los elementos recogidos en la escena, los investigadores hallaron rastros que apuntarían a un posible intento de defensa. Según la información preliminar, algunos cabellos de la víctima quedaron atrapados en alambres de púas, lo que hace presumir que habría forcejeado con su agresor antes de morir.

Otro elemento que forma parte de las diligencias es la desaparición del celular de Julieta. En el lugar solo se encontró su cargador, por lo que la Policía también busca esclarecer qué ocurrió con el dispositivo.

Las investigaciones continúan para establecer las circunstancias del crimen, identificar responsabilidades y determinar si la muerte de la joven estuvo vinculada a un caso de feminicidio. Mientras tanto, sus familiares esperan que las diligencias permitan esclarecer lo ocurrido y que el caso no quede impune.