Alerta por oleaje anómalo en el litoral peruano hasta el 27 de julio: Indeci recomienda evitar playas y pesca

Oleaje moderado afectará playas peruanas desde el jueves 23 hasta el lunes 27 de julio | Foto: Andina

Oleaje moderado afectará playas peruanas desde el jueves 23 hasta el lunes 27 de julio | Foto: Andina

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Oleajes anómalos de ligera a moderada intensidad afectarán el litoral peruano desde este jueves 23 hasta el lunes 27 de julio, según el Aviso Especial N.° 027 de la Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav) de la Marina de Guerra del Perú. Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a la población a evitar acudir a las playas y suspender las actividades portuarias, pesqueras, deportivas y recreativas mientras persista el fenómeno.

De acuerdo con el pronóstico, el oleaje llegará durante la madrugada del jueves al litoral norte, desde Tumbes hasta Salaverry, y al litoral centro, desde el sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona. En ambas zonas, la intensidad aumentará a moderada la noche del mismo día y volverá a ligera desde la noche del viernes 24 de julio.

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Oleaje alcanzará el sur el viernes

En el litoral sur, comprendido entre San Juan de Marcona y Tacna, el oleaje arribará durante la madrugada del viernes 24 de julio. Alcanzará intensidad moderada esa misma noche y disminuirá a ligera la mañana del sábado 25.

La Marina informó que las condiciones del mar permanecerán hasta el lunes 27 de julio y tendrán mayor impacto en las playas abiertas o semiabiertas orientadas hacia el suroeste.

Según la clasificación de la Dihidronav, un oleaje moderado puede generar olas de hasta el doble de su altura habitual, mientras que un oleaje ligero incrementa la altura del mar hasta en un 50% respecto de las condiciones normales.

Indeci pide suspender actividades en el mar

Frente a este escenario, el Indeci recomendó suspender las actividades portuarias y de pesca, asegurar las embarcaciones y trasladar las flotas pequeñas hacia tierra firme.

La entidad también pidió evitar deportes acuáticos, actividades recreativas y campamentos cerca de las playas mientras se mantenga el oleaje. Asimismo, instó a los gobiernos regionales, municipios, capitanías de puerto y empresas vinculadas a la actividad marítima a reforzar las medidas de prevención para reducir el riesgo de accidentes y daños materiales.

La Dihidronav indicó que continuará con el monitoreo permanente del estado del mar y de las condiciones atmosféricas y oceánicas para emitir información oportuna sobre la evolución del fenómeno.