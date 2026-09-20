Caso Chibolin: iniciarán control de acusación contra Andrés Hurtado el próximo 30 de septiembre

El expresentador de televisión es investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho activo específico y cohecho pasivo específico en agravio del Estado.

El expresentador de televisión es investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho activo específico y cohecho pasivo específico en agravio del Estado.

La Corte Suprema iniciará este miércoles 30 de septiembre la audiencia de control de acusación fiscal contra el expresentador de televisión Andrés Hurtado, 'Chibolín', por el caso 'Barras de oro', en el marco de la investigación por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho (soborno).

De acuerdo con la programación, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria comenzará con la etapa intermedia del proceso, en la que revisará el contenido de la acusación de la Fiscalía y resolverá los pedidos que presenten las defensas legales y los fiscales. Luego de ello, determinará si se cumplen o no los requisitos para que el caso pase a juicio oral.

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La medida también involucra a la suspendida fiscal Elizabeth Peralta, quien permanece recluida en el penal de Chorrillos cumpliendo un pedido de prisión preventiva. La Fiscalía solicitó 24 años de prisión para la investigada, además del pago de multas que superan los S/ 282.000. De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, Peralta habría recibido dinero de manera irregular a cambio de realizar gestiones en beneficio de intereses particulares vinculados con el caso.

Por su parte, el fiscal adjunto supremo Edward Casaverde solicitó una pena de 30 años de prisión contra Hurtado, así como una inhabilitación de la función pública por 20 años y un pago de multas por S/ 520.830,9 y S/ 760.415,45.

El caso

Según la tesis fiscal, Hurtado habría realizado, presuntamente, gestiones en favor de una empresa familiar supuestamente relacionada con tráfico ilegal de oro. Según la Fiscalía, el exconductor habría intentado recuperar alrededor de 100 kilos de oro que habían sido incautados, a cambio de una presunta comisión de un millón de dólares. Asimismo, Chibolín afronta otra investigación por supuestas irregularidades en un trámite migratorio gestionado en 2019 para el futbolista Roberto Siucho, caso por el que el Ministerio Público solicitó una pena mayor a cuatro años de prisión.