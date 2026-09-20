“León XIV vuelve a casa”: documental muestra preparativos para la visita del papa al Perú

A 51 días de la llegada del papa León XIV al Perú, el Arzobispado de Lima presenta la serie "León XIV vuelve a casa", disponible desde el 20 de septiembre en YouTube. | Difusión

A 51 días de la llegada del papa León XIV al Perú, el Arzobispado de Lima presenta la serie "León XIV vuelve a casa", disponible desde el 20 de septiembre en YouTube. | Difusión

A 51 días de la llegada del papa León XIV al Perú, el Arzobispado de Lima estrenará este domingo 20 de septiembre la serie documental 'León XIV vuelve a casa', una producción de cinco capítulos que mostrará cómo las ciudades que serán parte de su recorrido se preparan para recibir al pontífice.

El primer episodio podrá verse desde las 7.00 p. m. a través del canal oficial de YouTube del Arzobispado de Lima. La producción será de acceso gratuito y tendrá un nuevo capítulo cada domingo.

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Una mirada a la preparación pastoral

Juan José Dioses, director de Comunicaciones del Arzobispado de Lima, explica que la serie busca recoger las voces de las distintas regiones y mostrar el trabajo de las comunidades católicas previo a la visita papal.

“Este proyecto audiovisual nos ayudará a profundizar en todo el camino de preparación pastoral para la visita del Papa, considerando las diferentes realidades de nuestro Perú diverso”, señaló Dioses.

La producción abordará el trabajo de obispos, sacerdotes y comunidades locales en Chiclayo, Pucallpa, Cusco y Lima, ciudades contempladas en el recorrido del pontífice.

León XIV llegará al Perú del 11 al 16 de noviembre, en una visita que tendrá un significado particular para Chiclayo, donde Robert Prevost —nombre de nacimiento del actual papa— desarrolló parte de su trayectoria religiosa y ejerció como obispo.

Chiclayo protagoniza el primer capítulo

El primer episodio estará dedicado a Chiclayo y recogerá testimonios de personas que conocieron y acompañaron a Prevost durante su etapa como obispo de la ciudad.

“Este primer episodio nos ayudará a conocer cómo se prepara la Iglesia de Chiclayo de cara al regreso a casa de Robert Prevost, compartiendo testimonios de quienes lo acompañaron de cerca cuando fue obispo”, explicó Dioses.

La visita también marcará un hito para Pucallpa y Chiclayo, que recibirán por primera vez a un pontífice. En el caso de Cusco, el último antecedente se remonta a 1985, cuando el papa Juan Pablo II visitó la ciudad y coronó a la Virgen del Carmen de Paucartambo.

La serie podrá ser seguida gratuitamente por el público a través del canal de YouTube del Arzobispado de Lima. Cada domingo se estrenará un nuevo episodio hasta completar los cinco capítulos.