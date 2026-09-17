Mujer muere tras dar a luz a mellizas en clínica de Miraflores: familia denuncia presunta negligencia médica

Una mujer que dio a luz a mellizas en la Clínica Adventista Good Hope del distrito de Miraflores falleció a los días de salir del establecimiento. Sunny Carlina Gadea Yupanqui (35) permanecía luchando por su vida tras ser derivada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Rebagliati, pero su deceso se registró la noche del último miércoles.

Joel Castro, esposo de la paciente, denunció a La República que la muerte de su pareja estaría vinculada con una presunta negligencia médica que habría sufrido durante la intervención realizada en la clínica. Asimismo, alertó que el médico que la intervino no habría estado habilitado para ejercer funciones al momento de la operación.

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Denuncian presunta negligencia

Según Castro, su esposa acudió el 1 de septiembre a la clínica para su último control de gestación, pero ese mismo día fue sometida a una cesárea. Varias horas después de la operación, afirmó que el doctor Edgar Martín Díaz Vargas le informó que tenían que volver a intervenirla por una descompensación a causa de una hemorragia interna.

Tras la segunda intervención, según su relato, Gadea presentó un shock hemorrágico por pérdida de sangre y tuvo que ser derivada a UCI. Allí permaneció hasta el 9 septiembre, fecha en la que fue derivada al Hospital Rebagliati por recomendación de la propia clínica, que le aseguró que necesitaba ser trasladada por “prevención” a un centro con capacidad para realizar un trasplante de hígado, en caso sea necesario aplicarlo.

"Mi esposa salió de clínica y lo primero que me dicen al llegar al Rebagliati es que tiene 90% de mortandad y que la probabilidad de que viva era de 10%", contó. El 10 de septiembre le informaron que tenía comprometido varios de sus órganos, entre ellos el cerebro y el pulmón. Finalmente, falleció en UCI el miércoles 16 alrededor de las 8.00 p. m.

Familia exige justicia

Joel Castro responsabiliza a la clínica Good Hope por la muerte de su esposa y exige que se realice una investigación exhaustiva para esclarecer la presunta negligencia médica. Afirmó que ya interpuso una denuncia ante la comisaría de Miraflores y espera que sea revisada con celeridad.

Asimismo, pidió al Colegio Médico del Perú (CMP) responder a su oficio para aclarar si el doctor Edgar Martín Díaz Vargas se encontraba habilitado para ejercer funciones al momento de la operación, ya que, por información obtenida por la familia, conocieron que Díaz habría estado inhabilitado al momento de la intervención. Cabe precisar que, actualmente, en la plataforma del CMP Díaz Vargas sí figura como un profesional hábil para ejercer la profesión.

En un comunicado difundido antes de que se confirme la muerte de Sunny Gadea, la clínica Good Hope aseguró que el proceso asistencial en este caso se desarrolló conforme a los protocolos institucionales y al marco normativo aplicable. Asimismo, afirmó que colaborarán con las autoridades para facilitar la información que sea requerida dentro del marco legal correspondiente.

Gadea, contadora de profesión, tenía 35 años y era madre de tres niñas: las mellizas recién nacidas y una menor de seis años. "Hoy he tenido que darle la peor noticia de su vida (a la mayor). El vacío que deja es irreparable. Buscamos justicia", apuntó Castro.