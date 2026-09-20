Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVOPerú vs Paraguay EN VIVO: transmisión de los dobles de Copa Davis 2026
¿Dudas sobre esta nota? Pregúntanos
Política

Juntos por el Perú propone que granjas de bots en campañas electorales sean sancionadas con hasta doce años de cárcel

El proyecto del diputado Alejandro Manay crea un nuevo delito y sanciona también a partidos y empresas que contraten estas redes. En la exposición de motivos, se menciona el caso de Fernando Cerimedo, consultor señalado por presuntamente operar granjas de bots en favor de candidatos de derecha en la región.

Proyecto de ley propuesto por Juntos por el Perú cita el caso Cerimedo | Composición: LR.
Proyecto de ley propuesto por Juntos por el Perú cita el caso Cerimedo | Composición: LR.
google iconLa República en Google

El diputado Alejandro Manay (Juntos por el Perú) presentó un proyecto de ley que sanciona con hasta doce años de pena privativa de la libertad a quienes utilicen granjas de bots organizadas durante las campañas electorales. De acuerdo con la iniciativa, estas prácticas permiten manipular la percepción mediática.

El autor del proyecto asegura que esta fórmula legislativa busca “garantizar la autenticidad de la participación democrática, la libre formación y manifestación de la voluntad popular, la integridad del debate político, el honor y la buena reputación de las personas naturales y jurídicas, y la transparencia del financiamiento y de las operaciones de comunicación política digital”.

Video destacado

KEIKO QUIERE REESCRIBIR LA HISTORIA DEL CONFLICTO Y TERR*RISMO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La iniciativa propone incorporar el artículo 359-D al Código Penal, mediante el cual se crearía el delito de manipulación digital coordinada de la participación democrática. Con esta modificación, se busca sancionar a la persona que contrate, organice, dirija, administre, financie u opere una red de bots con el propósito específico de simular participación ciudadana e influir en la voluntad popular. Quien tenga responsabilidad sobre estas granjas de bots sería reprimido con una pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años. El delito también incluye a personas jurídicas, por lo que empresas también podrían ser halladas culpables.

Puedes ver

General PNP Víctor Revoredo deja la Dirincri tras el asesinato de la "China Polo"

lr.pe

La pena se elevaría cuando el autor del delito sea candidato, directivo partidario o funcionario que abuse de su cargo; cuando se utilicen recursos del Estado, financiamiento prohibido u oculto, una organización criminal o una red transnacional; o cuando se empleen identidades de terceros o inteligencia artificial para generar contenido sintético. En estos casos, la pena no sería menor de ocho ni mayor de doce años.

Para sustentar la propuesta, el proyecto de ley menciona la existencia de normas similares en otros países. Tal es el caso de la Senate Bill 1001, en California, que prohíbe utilizar un bot para comunicarse o interactuar con otra persona en California con intención de ocultar su identidad artificial y engañarla. También cita la denominada 'Lei das Fake News' de Brasil.

Puedes ver

Rosa María a Keiko Fujimori sobre su silencio en la PCM: "Su destino se lo puede contar Boluarte"

lr.pe
Proyecto propuesto por Juntos por el Perú | Foto: Congreso.

Proyecto propuesto por Juntos por el Perú | Foto: Congreso.

El caso Cerimedo como detonante

En su exposición de motivos, el proyecto de ley también menciona el caso de Fernando Cerimedo, asesor argentino vinculado con campañas cercanas a la derecha alternativa a nivel regional y acusado de manipular la opinión pública mediante el uso de granjas de bots durante procesos electorales.

Puedes ver

Asesinan a periodista Susy Aponte, "La China Polo", candidata al Gobierno Regional de Áncash

lr.pe

Cerimedo fue detenido e imputado por tentativa de feminicidio en contra de su expareja, Nadia Beller. Durante el registro de su domicilio en el país altiplánico, las autoridades bolivianas aseguraron encontrar una ‘mini granja de bots’, presuntamente utilizada en favor de los candidatos a los que el consultor solía brindar servicio.

Cabe señalar que recientes investigaciones periodísticas han revelado presuntos vínculos entre el asesor argentino y la presidenta Keiko Fujimori, a través de contactos en común, como su amigo cercano y consejero Carlos Díaz-Rosillo. La mandataria ha negado cualquier acercamiento con el consultor político.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Más juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 20 de septiembre de 2026

Por Carlin | 20 de Septiembre 2026

Carlincatura del sábado 19 de septiembre de 2026

Por Carlin | 19 de Septiembre 2026

Carlincatura del viernes 18 de septiembre de 2026

Por Carlin | 18 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juntos por el Perú propone que granjas de bots en campañas electorales sean sancionadas con hasta doce años de cárcel

Pamela Franco revela cómo apoya a Christian Cueva tras acercamiento con sus hijos: "Nadie te obliga a hacer nada"

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO: minuto a minuto del partido por la Liga Femenina 2026 vía América TV

Política

Rosa María a Keiko Fujimori sobre su silencio en la PCM: "Su destino se lo puede contar Boluarte"

Relatoría Especial de la CIDH condena asesinato de 'La China Polo': “que se considere su oficio dentro del móvil"

Tres personas fueron detenidas tras el asesinato de "La China Polo", asegura fiscal de la Nación

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Juntos por el Perú propone que granjas de bots en campañas electorales sean sancionadas con hasta doce años de cárcel

Rosa María a Keiko Fujimori sobre su silencio en la PCM: "Su destino se lo puede contar Boluarte"

Relatoría Especial de la CIDH condena asesinato de 'La China Polo': “que se considere su oficio dentro del móvil"