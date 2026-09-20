Juntos por el Perú propone que granjas de bots en campañas electorales sean sancionadas con hasta doce años de cárcel

El diputado Alejandro Manay (Juntos por el Perú) presentó un proyecto de ley que sanciona con hasta doce años de pena privativa de la libertad a quienes utilicen granjas de bots organizadas durante las campañas electorales. De acuerdo con la iniciativa, estas prácticas permiten manipular la percepción mediática.

El autor del proyecto asegura que esta fórmula legislativa busca “garantizar la autenticidad de la participación democrática, la libre formación y manifestación de la voluntad popular, la integridad del debate político, el honor y la buena reputación de las personas naturales y jurídicas, y la transparencia del financiamiento y de las operaciones de comunicación política digital”.

Video destacado KEIKO QUIERE REESCRIBIR LA HISTORIA DEL CONFLICTO Y TERR*RISMO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La iniciativa propone incorporar el artículo 359-D al Código Penal, mediante el cual se crearía el delito de manipulación digital coordinada de la participación democrática. Con esta modificación, se busca sancionar a la persona que contrate, organice, dirija, administre, financie u opere una red de bots con el propósito específico de simular participación ciudadana e influir en la voluntad popular. Quien tenga responsabilidad sobre estas granjas de bots sería reprimido con una pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años. El delito también incluye a personas jurídicas, por lo que empresas también podrían ser halladas culpables.

La pena se elevaría cuando el autor del delito sea candidato, directivo partidario o funcionario que abuse de su cargo; cuando se utilicen recursos del Estado, financiamiento prohibido u oculto, una organización criminal o una red transnacional; o cuando se empleen identidades de terceros o inteligencia artificial para generar contenido sintético. En estos casos, la pena no sería menor de ocho ni mayor de doce años.

Para sustentar la propuesta, el proyecto de ley menciona la existencia de normas similares en otros países. Tal es el caso de la Senate Bill 1001, en California, que prohíbe utilizar un bot para comunicarse o interactuar con otra persona en California con intención de ocultar su identidad artificial y engañarla. También cita la denominada 'Lei das Fake News' de Brasil.

Proyecto propuesto por Juntos por el Perú | Foto: Congreso.

El caso Cerimedo como detonante

En su exposición de motivos, el proyecto de ley también menciona el caso de Fernando Cerimedo, asesor argentino vinculado con campañas cercanas a la derecha alternativa a nivel regional y acusado de manipular la opinión pública mediante el uso de granjas de bots durante procesos electorales.

Cerimedo fue detenido e imputado por tentativa de feminicidio en contra de su expareja, Nadia Beller. Durante el registro de su domicilio en el país altiplánico, las autoridades bolivianas aseguraron encontrar una ‘mini granja de bots’, presuntamente utilizada en favor de los candidatos a los que el consultor solía brindar servicio.

Cabe señalar que recientes investigaciones periodísticas han revelado presuntos vínculos entre el asesor argentino y la presidenta Keiko Fujimori, a través de contactos en común, como su amigo cercano y consejero Carlos Díaz-Rosillo. La mandataria ha negado cualquier acercamiento con el consultor político.