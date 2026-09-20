Rosa María a Keiko Fujimori sobre su silencio en la PCM: "Su destino se lo puede contar Boluarte"
Palacios afirmó que la presidenta Keiko Fujimori no sabe gobernar y analizó el aumento de su desaprobación en menos de un mes.
La periodista Rosa María Palacios advirtió que la presidenta Keiko Fujimori tendría un final similar al del gobierno de Dina Boluarte si continúa con sus silencios y poca participación en los consejos de ministros.
A través de una columna de opinión en La República titulada "Caída libre", Palacios afirmó que la mudez de Fujimori es uno de sus principales motivos en el aumento de su desaprobación -44% y 48%, según Datum e Ipsos- en el último mes.
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"Keiko Fujimori necesita ser espontánea, pero luce desorientada. Cada vez que da una declaración, tiene un ministro de mirada sombría parado al lado, como si temiera algo. Su mudez en los consejos de ministros es una señal aterradora. ¿En serio no tiene nada que decir? No le queda más que evaluar y corregir. Si no lo hace, su destino se lo puede contar Dina Boluarte", sostuvo.
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De acuerdo con Datum, Fujimori tuvo 60% de aprobación y 24% de desaprobación en agosto, mientras que Ipsos reveló que la mandataria tuvo 57% y 25% respectivamente. En septiembre, la desaprobación se duplicó.
"Lo que es inusual es que esta 'luna de miel' o periodo de gracia que otorga la población a un gobierno recién llegado se evapore en días, cuando debería durar meses", explicó Palacios.
Keiko Fujimori en caída libre
Palacios aseguró que el rápido deterioro de Fujimori responde a varios motivos. Uno de ellos es el poder que tuvo desde el Congreso en los últimos años a pesar de que la presidenta haya dicho en múltiples ocasiones que "nunca ha gobernado". "Son 10 años en el poder. Ese ya es un enorme desgaste", señala la periodista.
El segundo motivo es la falta de cuadros en los ministerios y puestos claves en las instituciones del Estado, así como los funcionarios reciclados de gestiones anteriores. "Del manejo del Ejecutivo, lo que mejor saben hacer es obstruir, no construir. El gabinete formado por Galarreta ha reclutado inexpertos en materias críticas para el gobierno. Es como el juego de las sillas, pero siempre hay silla para todos y siempre son los mismos", consideró.