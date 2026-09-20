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Lourdes Sacín y compañeros de ‘La China Polo’ exigen garantías para sus vidas y revelan el móvil del crimen: “No estamos acusando sin pruebas”

La periodista Susy Aponte, conocida como 'La China Polo', fue asesinada en Caraz, lo que ha desatado protestas de sus colegas por justicia e investigación sobre los responsables del crimen.


Companeros de 'La China Polo' exigen que se indague a fondo, señalando que su asesinato es un ataque a la prensa y a la libertad de investigar la corrupción en la región. Foto: Instagram
Companeros de 'La China Polo' exigen que se indague a fondo, señalando que su asesinato es un ataque a la prensa y a la libertad de investigar la corrupción en la región. Foto: Instagram
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La periodista Susy Aponte, más conocida como 'La China Polo', murió en Caraz, tras ser víctima del sicariato en Caraz, el último sábado 19 de septiembre. Sus compañeros de la comunicadora ancashina, entre ellos Lourdes Sacín, alzaron su voz de protesta y exigieron que se investigue quién dio la orden, quién financió el crimen, quién quería callarla y quién no quería que continuaran sus investigaciones.

"Hoy (sábado 19) nos quitaron a nuestra China Polo mientras realizaba actividades de campaña en Caraz. Una mujer que durante años investigó, denunció y enfrentó la corrupción venga de donde venga", expresaron los periodistas que fueron parte de 'China Polo Dominical' horas después del asesinato.

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Compañeros de 'La China Polo' exigen garantías

Los compañeros de 'La China Polo' aseguraron que no solo le han quitado la vida a una periodista, sino que también se ha atacado el derecho de la prensa a investigar y denunciar. Por eso, aseguraron que no permitirán que ese crimen quede impune y que no se quedarán callados.

Companeros de 'La China Polo' piden justicia para la polémica periodista.

Companeros de 'La China Polo' piden justicia para la polémica periodista. Foto: Instagram

‘La China’ había denunciado amenazas contra su vida y nunca dejó de investigar. Por eso exigimos una investigación completa, independiente y sin intocables. No estamos acusando sin pruebas. Estamos exigiendo que investiguen hasta llegar a la verdad. Y también exigimos garantías para todo el equipo que trabajó junto a ella”, indicaron en su comunicado del sábado 19 de septiembre.

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Lourdes Sacín teme por su vida tras muerte de 'La China Polo'

Lourdes Sacín, quien recibió la noticia de la muerte de ‘La China Polo’ en el día de su cumpleaños, reapareció este domingo 20 de septiembre para exigir que aceleren las investigaciones y manifestó que por más que tenga información privilegiada sobre el caso, no la dará debido a que teme por su vida.

“Esto que han hecho no puede quedar impune. Ya se han dado varias detenciones, incluso una en Lima. Seguramente muy pronto saldrá la verdad. Quienes capturaron al sicario no fue la policía, fue la seguridad de La China quienes le dispararon y lo redujeron, además no llegó solo, pero son detalles que voy a evitar porque no existen garantías en este momento”, manifestó en Facebook.

Lourdes Sacín, excompañera de 'La China Polo', teme por su seguridad y demanda aceleración en las investigaciones para esclarecer el crimen.

Lourdes Sacín, excompañera de 'La China Polo', teme por su seguridad y demanda aceleración en las investigaciones para esclarecer el crimen. Foto: Facebook

“Espero que realmente hagan un trabajo transparente, porque sabemos que hay mucha corrupción y precisamente eso es lo que se denunciaba. Aprovecho para pedir garantías como equipo, y también garantías personales porque estamos ante personas que son capaces de todo, así apagaron en un segundo la vida de La China”, concluyó.

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