Keiko Fujimori anuncia más becas y retorno del PRONAA, sin política educativa clara

Estudiantes protestan contra los cambios propuestos al reglamento del Pronabec por considerar que afectarían los beneficios de la Beca 18. | Foto: La República

Estudiantes protestan contra los cambios propuestos al reglamento del Pronabec por considerar que afectarían los beneficios de la Beca 18. | Foto: La República

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El mensaje a la Nación de la presidenta Keiko Fujimori incluyó anuncios para reducir brechas educativas, pero no definió metas operativas, cronogramas ni presupuestos. Ofreció mejorar la infraestructura escolar, incorporar herramientas digitales, fortalecer la formación docente, recuperar la alimentación escolar y ampliar el acceso a la educación superior.

Las propuestas deberán aplicarse en un sistema que arrastra problemas estructurales, como la limitada capacidad del Estado para ejecutar obras y la falta de recursos para sostener programas como el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

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Infraestructura pendiente

Fujimori afirmó que cerca de la mitad de los colegios del país se encuentra en mal estado y anunció un programa de expansión y mejoramiento de escuelas. También señaló que la infraestructura educativa formará parte de una política de servicios sociales con agua, saneamiento, electricidad, telefonía e internet.

Ricardo Cuenca, exministro de Educación consultado por La República, advirtió que el problema combina falta de recursos y dificultades institucionales.

"La brecha de infraestructura educativa crece cada año a pesar de los esfuerzos que se hacen por construir nuevas escuelas", explicó.

Según Cuenca, el Estado debe definir cómo cerrará esa brecha, qué ajustes institucionales requiere y cómo financiará las intervenciones.

"Anunciar que voy a hacerlo sin tener un plan no es suficiente", afirmó.

El riesgo climático añade presión al déficit. En Piura, el Ministerio de Educación (Minedu) dispuso que el año escolar 2026 concluya de manera adelantada el 27 de noviembre ante el escenario de lluvias asociado al fenómeno El Niño.

La medida evidencia que la infraestructura educativa no solo enfrenta un problema de inversión de largo plazo, sino también el desafío de garantizar la continuidad del servicio frente a próximos eventos climáticos.

Idel Vexler, también consultado por este diario, señaló que una prioridad inmediata debe ser el mantenimiento de baños, mobiliario, instalaciones eléctricas y conectividad.

"La restitución de la infraestructura es un tema de corto, mediano y largo plazo que tienen que planificarlo con calma porque requiere una gran inversión", indicó el exministro.

Beca 18 bajo reforma

La ampliación de Beca 18 forma parte del programa Jóvenes con Futuro. Durante la campaña, Fuerza Popular planteó elevar la cobertura hasta 20.000 beneficiarios, pero la propuesta llega mientras Pronabec atraviesa una reforma normativa.

Los cambios planteados incluyen nuevas condiciones de permanencia, mayores exigencias académicas y modificaciones al Compromiso de Servicio al Perú.

A ello se suma el problema presupuestal. Para el 2026, Pronabec no recibió los recursos adicionales que requerían las nuevas convocatorias. La gestión anterior tampoco incorporó recursos para nuevas becas en el crédito suplementario debatido antes del cambio de Gobierno.

Para Cuenca, el debate no debe concentrarse solo en el número de beneficiarios.

"Lo primero que tiene que hacer es efectivamente tener la decisión política clara que las becas son una alternativa educativa que necesita ser impulsada en el país para generar talento", explicó.

El exministro consideró que Pronabec requiere una política más amplia que defina sus objetivos, su financiamiento y sus reglas de funcionamiento antes de determinar la cantidad de beneficiarios.

"No se trata de endurecer o no aquello que las becas exijan, sino de ser claramente técnico a la hora de plantear un programa de becas", señaló al referirse a los cambios normativos.

Vexler coincidió en la necesidad de fortalecer el programa, aunque planteó mayores condiciones para los beneficiarios.

"Hay que ampliar y fortalecer la calidad de Beca 18", afirmó.

Según explicó, los estudiantes deben mantener un rendimiento adecuado y el Estado debe establecer mecanismos para que los profesionales contribuyan posteriormente en sus regiones de origen.

El debate sobre las becas revela, además, una dificultad previa: la transición entre la educación secundaria y la superior.

Cuenca añadió que ampliar las oportunidades universitarias no resolverá por sí solo las deficiencias con las que los jóvenes llegan a la educación superior. "La secundaria necesita tener una reforma clara", indicó.

Retorno del Pronaa sin detalles

El Gobierno también anunció el relanzamiento del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) para escolares, pero no precisó el presupuesto, el número de beneficiarios ni su relación con los programas de alimentación existentes.

"Lo primero que pediría yo es tener claridad sobre cuáles son las razones por las que se quiere traer acá no solo la marca, sino también el modelo de los 90", señaló Cuenca.

El exministro consideró que la medida remite a las políticas sociales aplicadas durante el gobierno de Alberto Fujimori y sostuvo que el diseño de políticas públicas debe tomar en cuenta los cambios ocurridos durante las últimas décadas.

"El Perú y las políticas públicas del 2026 no son las mismas que de los años 90", afirmó.

Vexler planteó una evaluación distinta. Consideró que la recuperación del programa puede funcionar si se corrigen los problemas de los modelos posteriores de alimentación escolar y se garantiza una implementación adecuada.

Cuenca advirtió finalmente que el discurso no definió una visión educativa de largo plazo.

"Decir que hay que mejorar la educación es un discurso vacío", afirmó.

Para el exministro, el Gobierno debe establecer qué tipo de educación busca construir durante los próximos cinco años y explicar cómo financiará, ejecutará y evaluará sus anuncios.