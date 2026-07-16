Pronabec: casi la mitad de 146.895 becarios aún no retribuye al país lo que ha aprendido

Más de 30 mil exbecarios están fuera del plazo establecido y enfrentan incumplimientos. Foto: Pronabec

Más de 30 mil exbecarios están fuera del plazo establecido y enfrentan incumplimientos. Foto: Pronabec

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Todos los estudiantes que se benefician del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) firman el Compromiso de Servicio al Perú (CSP), lo que implica que, una vez que concluyan sus carreras profesionales, deben retribuir lo aprendido mediante la inserción laboral, la cátedra o la enseñanza, o una actividad independiente formal.

De acuerdo con cifras oficiales del Pronabec, entre 2020 y julio de 2026 egresaron 146.895 becarios y, de este número, 71.887 (48,9%) han cumplido con los objetivos contenidos en el CSP.

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Otro dato importante es que 75.008 exbecarios honraron el CSP. De este número, el 60,2% consiguió que el Pronabec validara que habían retribuido al país lo que invirtió en ellos entre 2025 y 2026.

El director ejecutivo del Pronabec, Enrique Chon Yamasato, explicó a La República que actualmente el plazo máximo para acreditar la retribución es de dos años, aunque este varía según el programa y la duración de los estudios financiados. Sin embargo, hay egresados que ya superaron el límite.

Del total de compromisos pendientes, Pronabec distingue dos grupos: quienes aún están dentro del plazo para acreditar y quienes ya incumplieron o se pasaron de la fecha.

Director ejecutivo del Pronabec, Enrique Chon Yamasato. Foto: Pronabec

Una explicación necesaria

"Todavía tenemos más de 72 mil exbeneficiarios del Pronabec que tienen pendiente su compromiso. De estos, valgan verdades, hay cerca de 41 mil que todavía están dentro del plazo. Pero eso nos deja a más de 30 mil que están ya fuera de plazo, entonces están en una situación de incumplimiento”, manifestó.

Los datos oficiales muestran que los beneficiarios de Beca 18 son, en su mayoría, quienes todavía no reportan el acatamiento del CSP. Suman en este momento 22.450, lo que equivale al 31% del total nacional, según la Dirección de Acompañamiento Socioemocional y Bienestar (DIAB) del Pronabec, que supervisa la acreditación del CSP.

Le siguen los exbeneficiarios de Beca Continuidad de Estudios, con 19.540 (27%), y Beca Permanencia, con 17.056 (23,6%).

En conjunto, estos tres programas (Beca 18, Beca Continuidad de Estudios y Beca Permanencia) representan más del 81% de todos los compromisos aún no realizados.

Programa por programa

Respecto a la Beca Generación del Bicentenario, sobre un universo de 2.286 egresados, el 40% de los beneficiarios permanece en condición de pendiente. Mientras que el 59% registra el Compromiso de Servicio al Perú como cumplido.

“En el caso de Beca Generación del Bicentenario estamos hablando de menos de 3.000 becarios. Entonces, en números absolutos, obviamente, son los becarios de pregrado quienes aún no cumplen”, precisó el director ejecutivo del Pronabec.

Además, el 37% de los beneficiarios de la Beca Generación del Bicentenario no registra retorno, una condición que influye directamente en el CSP. Mientras que el 63% de los beneficiarios sí regresó al Perú luego de culminar sus estudios en el extranjero. Sin embargo, estas cifras siguen siendo menores en comparación con el caso de Beca 18.

Por año de convocatoria, los mayores volúmenes del mecanismo de retribución pendiente corresponden a 2021, con 16.929 registros; 2020, con 14.930; y 2015, con 11.964.

Según Pronabec, las convocatorias recientes presentan cifras menores debido a que muchos beneficiarios se encuentran dentro del periodo establecido para acreditarlo.

Consultado sobre las razones por las cuales miles de exbecarios no cumplen con esta obligación, el director ejecutivo del Pronabec reconoció que la institución no cuenta con esa información.

"No tenemos un estudio en profundidad que nos diga qué cosa es lo que ha venido sucediendo para explicar las razones del incumplimiento del CSP", señaló.

Medidas adoptadas

Empero, Enrique Chon Yamasato atribuye parte de los casos a la falta de difusión sobre los mecanismos de acreditación. También, al no retorno de beneficiarios de la Beca Generación del Bicentenario.

"Tenemos, por ejemplo, aquellos becarios de la Beca Generación del Bicentenario que se han ido del país a realizar sus estudios, pero que no han regresado. Entonces, obviamente, tampoco han cumplido con ese compromiso”, dijo.

Son un total de 854 estudiantes los que permanecen en el exterior.

Algo similar se ha registrado entre los estudiantes que han recibido créditos educativos, señaló el director ejecutivo del Pronabec.

"Tenemos también el caso de algunos tomadores de créditos que tampoco han cumplido con su compromiso, ni tampoco han retornado el crédito en su integridad", indicó.

Para que los exbecarios informen sobre el cumplimiento del CSP, Pronabec ha tomado medidas, como ampliar los plazos hasta dos años. Por ejemplo, el estudiante que egresó en 2025 puede acreditar el retorno hasta 2027.