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Marco Vinelli considera que el Ejecutivo otorgará salvoconducto a Betssy Chávez: "Yo creo que sí"

Antes de ello, Carlos Espá, ministro de Relaciones Exteriores, había deslizado la posibilidad de un salvoconducto.

Marco Vinelli considera que el Ejecutivo otorgará salvoconducto a Betssy Chávez: "Yo creo que sí"
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Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), considera que el Ejecutivo sí otorgará un salvoconducto a Betssy Chávez para que pueda asilarse en México.

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Durante una entrevista a Exitosa, se le preguntó a Vinelli si el Ejecutivo otorgará el salvoconducto a Betssy Chávez, a lo que él respondió: "Yo creo que sí, porque además creo que está amparado en la legislación internacional".

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Antes de ello, Carlos Espá, ministro de Relaciones Exteriores, había deslizado la posibilidad de un salvoconducto.

"Nosotros creemos en el Estado de derecho, en el imperio de la ley. Más allá de las simpatías o antipatías personales, más allá de que las personas deben responder por sus actos, deben de asumir la responsabilidad de sus actos, creemos en el imperio de la ley tanto a nivel nacional como internacional", manifestó.

Además agregó que "la Cancillería peruana tiene una larga tradición de hacer respetar los principios internacionales, y uno de ellos es el respeto a las convenciones y los convenios internacionales, como la Convención de Caracas de 1954”.

En función de ello, indicó que se tomará una decisión en Consejo de Ministros. "Estoy seguro que se dará a conocer prontamente", dijo.

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