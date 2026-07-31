Identifican a cinco presuntos autores del incendio que dejó 10 muertos de una familia en La Victoria

La Fiscalía ha identificado a cinco sospechosos del incendio que causó la muerte de 10 integrantes de una familia en La Victoria e investiga un posible homicidio calificado. | Difusión

La Fiscalía ha identificado a cinco sospechosos del incendio que causó la muerte de 10 integrantes de una familia en La Victoria e investiga un posible homicidio calificado. | Difusión

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La Fiscalía identificó a los cinco presuntos autores del incendio que acabó con la vida de 10 integrantes de una misma familia en el distrito de La Victoria e inició una investigación preliminar por el presunto delito de homicidio calificado.

La Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María, a cargo de la fiscal provincial Katharina Borrero Soto, informó que los investigados son las hermanas Yesenia y Fabiola Ureta, Miguel Ureta R., alias 'Nene'; Fabián Gonzáles; Juan Ayllón, alias 'Pimpollo'; y Terry Cariat.

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De acuerdo con las indagaciones, todos pertenecerían a la organización criminal Los Vikingos de Gamarra, dedicada al cobro de cupos a conductores de motos eléctricas y mototaxis que operan en los alrededores del emporio comercial de Gamarra y en la ruta entre las estaciones Arriola y Grau del Tren Eléctrico.

¿Qué ocurrió en el incendio de La Victoria?

Según la hipótesis fiscal, Yesenia Ureta y su esposo Juan Ayllón habrían ordenado incendiar las motos eléctricas estacionadas cerca del inmueble siniestrado, ubicado en la urbanización Manzanilla II.

La Fiscalía añadió que, antes del ataque ocurrido durante la madrugada del 22 de julio, los presuntos implicados habrían enviado amenazas y realizado seguimiento a los integrantes de la familia utilizando motocicletas lineales.

Niños y adultos mayores entre los 10 fallecidos

El incendio provocó la muerte de cinco adultos y cinco menores de edad, todos integrantes de una misma familia. Para fortalecer las investigaciones, el Ministerio Público precisó que, con apoyo de la fiscal superior gestora Sonia Chávez Gil, las diligencias fueron derivadas a la División de Homicidios de la Policía Nacional, que estará a cargo de ejecutar las acciones bajo conducción fiscal.

Entre las diligencias programadas figuran la toma de declaraciones de los investigados, la revisión de sus antecedentes y denuncias policiales, así como la geolocalización de los teléfonos registrados a sus nombres, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del crimen.