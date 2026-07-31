Europa abre un túnel ferroviario de 64 km bajo los Alpes para unir Italia con Austria tras una inversión de 10.000 millones de euros

El túnel del Brennero, la conexión histórica que unirá a Italia y Austria. | Foto: EuroNews

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Europa alcanzó un nuevo hito de infraestructura con la conexión del Túnel de Base del Brennero, una obra de 64 kilómetros excavada bajo los Alpes que enlazará Austria e Italia. El proyecto, financiado con más de 10.000 millones de euros, busca transformar el transporte ferroviario de pasajeros y mercancías entre el sur y el centro del continente.

La unión de las galerías se produjo a 1.400 metros de profundidad, donde los equipos que trabajaban desde Innsbruck y Fortezza lograron encontrarse con un margen de error de apenas unos centímetros. Aunque la infraestructura aún requiere varios años de trabajos antes de entrar en servicio, ya representa uno de los mayores logros de la ingeniería europea.

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¿Cómo será la conexión entre Italia y Austria?

El proyecto está compuesto por dos galerías paralelas, una para cada sentido de circulación, comunicadas mediante pasillos de evacuación distribuidos cada 350 metros. Para ejecutar la excavación se emplearon métodos distintos: Austria recurrió a voladuras convencionales, mientras Italia utilizó máquinas tuneladoras.

Una vez concluido, el corredor permitirá aumentar el tráfico ferroviario de 260 a más de 650 trenes diarios. Además, reducirá el trayecto entre Innsbruck y Fortezza de 80 a solo 25 minutos, mejorando la movilidad de viajeros y facilitando el traslado de mercancías entre ambos países.

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¿Por qué el Túnel de Base del Brennero es clave para el transporte europeo?

La infraestructura desviará hacia el ferrocarril una parte importante del transporte pesado que actualmente cruza los Alpes por carretera. Según las previsiones, más de 1,2 millones de camiones dejarán de circular cada año por este paso montañoso, lo que aliviará la congestión y disminuirá el impacto sobre la red vial.

Pese a registrar un incremento del 40% en los costos y acumular alrededor de 15 años de retraso respecto al plan inicial, la iniciativa mantiene su carácter estratégico. Todavía faltan el revestimiento definitivo, la instalación de vías, la electrificación y los sistemas de seguridad, pero el túnel será una pieza esencial del corredor ferroviario Escandinavia-Mediterráneo, que conectará el norte y el sur de Europa mediante alta velocidad.