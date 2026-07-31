Madre fallece y esposo e hijos resultan heridos tras caída de camión a un abismo en Arequipa
El accidente ocurrió en el distrito de Pampacolca, provincia de Castilla. Tres integrantes de una familia resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a un establecimiento de salud.
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Una mujer perdió la vida y otras tres personas resultaron gravemente heridas luego de que un camión cayera a un abismo en el distrito de Pampacolca, provincia de Castilla, región Arequipa. El accidente ocurrió la tarde del jueves y las causas aún son materia de investigación por parte de la Policía Nacional.
La víctima fue identificada como Zaida A. M., quien viajaba junto a su esposo y sus dos menores hijos. Los sobrevivientes fueron rescatados y trasladados a un centro de salud cercano, donde permanecen internados debido a la gravedad de sus lesiones.
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Tragedia en Arequipa: investigan accidente
Las labores de rescate se prolongaron por más de dos horas debido a lo accidentado del terreno. Policías y residentes de la zona trabajaron de manera conjunta para auxiliar a los ocupantes del vehículo, que terminó en el fondo de un barranco.
Hasta el lugar llegaron representantes del Ministerio Público para realizar el levantamiento del cadáver. En paralelo, agentes de la Policía Nacional iniciaron las diligencias correspondientes para determinar qué provocó el despiste y la posterior caída del camión.