Frío extremo en Perú: zonas de la sierra registrarían hasta -17 °C durante tres días, alertó Senamhi

Indeci advierte sobre la importancia de abrigarse y reducir la exposición a cambios bruscos de temperatura, especialmente para niños y ancianos, y sugiere consumir alimentos saludables. | Foto: Difusión

Indeci advierte sobre la importancia de abrigarse y reducir la exposición a cambios bruscos de temperatura, especialmente para niños y ancianos, y sugiere consumir alimentos saludables. | Foto: Difusión

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que entre el sábado 1 y el lunes 3 de agosto se presentará un marcado descenso de la temperatura nocturna en localidades de la sierra centro y sur del país. De acuerdo con el aviso meteorológico, las zonas ubicadas por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar podrían alcanzar temperaturas cercanas a los -17 °C, principalmente en la sierra sur.

El evento también estará acompañado por ráfagas de viento de hasta 45 km/h, escasa cobertura nubosa y un incremento de la temperatura durante el día. Las condiciones previstas abarcarán diversas provincias de Arequipa, Ayacucho, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna, por lo que las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a las recomendaciones de prevención.

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Senamhi prevé temperaturas de hasta -17 °C en zonas altas de la sierra centro y sur

Según el pronóstico del Senamhi, las temperaturas mínimas oscilarán entre 4 °C y -14 °C en sectores ubicados por encima de los 3.200 metros de altitud, mientras que en las áreas que superan los 4.000 metros los valores podrían descender hasta los -17 °C. Este escenario corresponde a un episodio de enfriamiento nocturno de intensidad moderada a fuerte previsto para los primeros días de agosto.

Las provincias que podrían experimentar estas condiciones se encuentran en los departamentos de Arequipa (Castilla, Caylloma, Condesuyos, La Unión y Arequipa), Ayacucho (Huanca Sancos, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre y Víctor Fajardo), Cusco (Espinar), Moquegua (Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro), Puno (Chucuito, El Collao, Lampa, Melgar y San Román) y Tacna (Candarave, Jorge Basadre, Tarata y Tacna).

Indeci recomienda medidas de prevención frente al descenso de la temperatura nocturna

Ante este panorama, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) instó a la población a reducir la exposición a los cambios bruscos de temperatura y a utilizar prendas de abrigo que protejan especialmente la cabeza, el rostro y la boca. También recordó la importancia de brindar mayor cuidado a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

La entidad recomendó además consumir bebidas calientes y mantener una alimentación que contribuya a afrontar las bajas temperaturas, incluyendo frutas, verduras, azúcares y grasas. Asimismo, sugirió almacenar agua potable y alimentos en lugares seguros y acudir al establecimiento de salud más cercano en caso de presentar síntomas de infecciones respiratorias.