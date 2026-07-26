Temperaturas por las noches alcanzarían hasta 36° en pleno invierno: Senamhi emite alerta naraja en toda la selva peruana

El aviso naranja incluye a los departamentos de Cusco, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Puno, San Martín y Ucayali, donde se prevén ráfagas de viento de hasta 45 km/h en las tardes. | Foto: Andina/Composición LR

El aviso naranja incluye a los departamentos de Cusco, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Puno, San Martín y Ucayali, donde se prevén ráfagas de viento de hasta 45 km/h en las tardes. | Foto: Andina/Composición LR

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que el incremento de las temperaturas diurnas continuará en la selva peruana hasta el lunes 27 de julio. El aviso meteorológico, clasificado con nivel de alerta naranja, también advierte un aumento de la radiación ultravioleta y la presencia de ráfagas de viento en varias regiones del país.

De acuerdo con el organismo, las condiciones previstas afectarán a zonas de la selva norte, central y sur, donde las temperaturas máximas oscilarán entre los 22 °C y 36 °C, dependiendo de la ubicación. El pronóstico comprende los departamentos de Cusco, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Puno, San Martín y Ucayali.

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Senamhi prevé calor intenso, alta radiación UV y ráfagas de viento en la selva hasta el 27 de julio

Según el aviso meteorológico n.º 292 del Senamhi, la selva norte registrará temperaturas máximas entre 30 °C y 36 °C, mientras que en la selva central se esperan valores de entre 22 °C y 36 °C. En la selva sur, las temperaturas llegarán a alrededor de 35 °C durante el periodo de vigencia del pronóstico.

La entidad también indicó que habrá escasa cobertura nubosa durante el día, condición que favorecerá un incremento de la radiación ultravioleta. Asimismo, se pronostican ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 45 kilómetros por hora, principalmente durante las horas de la tarde.

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Indeci recomienda medidas de protección ante el aumento de temperaturas en siete regiones

Frente a este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a la población a adoptar medidas preventivas para reducir la exposición a la radiación solar. Entre las recomendaciones figuran el uso de bloqueador y protector solar, sombreros de ala ancha y gafas con filtro para rayos ultravioleta cuando se permanezca al aire libre.

Además, la entidad aconsejó mantener una adecuada hidratación, evitar consumir alimentos o bebidas que no cuenten con refrigeración y reducir la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad. Estas recomendaciones están dirigidas a los habitantes de Cusco, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Puno, San Martín y Ucayali mientras permanezcan las condiciones meteorológicas previstas.