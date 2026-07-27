Fiestas Patrias con calor extremo: Senamhi emite alerta roja por temperaturas de hasta 36 °C en la costa

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja por el incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra del país durante las celebraciones por Fiestas Patrias. El organismo advirtió que, entre el 27 y el 29 de julio, varias regiones registrarán calor de moderada a extrema intensidad, con valores de hasta 36 °C en la costa norte y altos niveles de radiación ultravioleta.

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.° 293, la escasa nubosidad durante el mediodía favorecerá el aumento de las temperaturas y la exposición a la radiación UV. Además, se prevén ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h, principalmente en horas de la tarde.

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¿Qué regiones registrarán las temperaturas más altas?

La posible afectación alcanzará a Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

El Senamhi informó que la costa norte alcanzará temperaturas máximas entre 30 °C y 36 °C. En la costa central, los valores oscilarán entre 24 °C y 30 °C, mientras que en la costa sur se prevén máximas de 23 °C a 31 °C.

En la sierra, el calor también se intensificará. La sierra norte registrará temperaturas entre 18 °C y 33 °C; la sierra central, entre 14 °C y 31 °C; y la sierra sur, entre 13 °C y 29 °C.

¿Por qué el aviso es de nivel rojo?

El nivel rojo representa el mayor grado de peligro dentro de los avisos meteorológicos del Senamhi. La entidad explicó que este escenario responde a un evento de moderada a extrema intensidad, con condiciones que pueden afectar la salud de la población, especialmente de niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

El organismo recomendó evitar la exposición prolongada al sol entre las 10.00 a. m. y las 4.00 p. m., usar bloqueador solar, sombrero de ala ancha y mantenerse hidratado para reducir los efectos del calor y la radiación ultravioleta.