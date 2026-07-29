Partido Cienciano vs Lanús EN VIVO HOY: GOL de Garcés y el equipo cusqueño ya gana 1-0
Sigue aquí el duelo de vuelta entre Cienciano vs Lanús por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Revisa el historial, las alineaciones, los pronósticos y cómo va el partido de hoy.
- Duro golpe para Cienciano en la Copa Sudamericana: cayó 2-0 ante Lanús por la ida de los Playoffs
- Comisión Disciplinaria sanciona con un año de suspensión a Horacio Melgarejo tras polémicos comentarios sobre la Copa de la Liga
Cienciano
Lanús
MOMENTOS DESTACADOS
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DE CIENCIANO
Minuto 6: El capitán Garcés pone el primer gol del partido tras conectar un balón cruzado con la rodilla. Cienciano 1-0 Lanús.
Cienciano vs Lanús EN VIVO juegan HOY miércoles 29 de julio, desde las 7.30 p. m. (hora peruana), por la Copa Sudamericana. El duelo se llevará a cabo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Cienciano vs Lanús EN VIVO por la Copa Sudamericana
Cambio en Lanús
Entra: Sepúlveda
Sale: Salvio
Barreto se pierde el segundo gol de Cienciano
Minuto 34: Cienciano sigue insistiendo con los centros al área rival, esta vez un centro por debajo deja solo a Barreto quien la envía afuera.
Garcés casi empata la serie
Minuto 31: Garcés nuevamente de cabeza envía la pelota muy cerca del segundo palo del arco de Lanús.
Casi llega el segundo gol para Cienciano
Minuto 30: Disparo de media distancia de Hohberg y el portero de Lanús la envió al tiro de esquina.
Cambio en Cienciano
Entra: Carlos Cabello
Sale: Claudio Núñez
Cienciano busca el segundo
Minuto 12: Tras el gol, el equipo cusqueño se ha lanzado al ataque en busca de su segunda anotación. Recodemos que Cienciano debe ganar 2-0 para ir a penales y 3-0 si quiere clasificar directo.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DE CIENCIANO
Minuto 6: El capitán Garcés pone el primer gol del partido tras conectar un balón cruzado con la rodilla. Cienciano 1-0 Lanús.
¡CIENCIANO QUIERE DAR VUELTA LA SERIE! Garcés apareció solo por atrás de todos y anotó el 1-0 (1-2 global) de Cienciano ante Lanús en Perú.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 30, 2026
📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/o14kvQwy3i
Casi llega el primero para Lanús
Minuto 5: Disparo de media distancia de Lanús, pero el portero Espinoza estaba bien ubicado y evitar el primer gol del partido.
Primera aproximación de Cienciano
Minuto 1: Lanzamiento largo hacia el arco y Garcés no llegó a conectar.
¡Comenzó el partido!
Ya se juega el Cienciano vs Lanús EN VIVO por los playoffs de la Copa Sudamericana en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.
Comienza la ceremonia protocolar
Los equipos ya se encuentran en la cancha de juego listos para disputar el partido de hoy.
Calentamiento de Lanús
#JuegaLanús 🇱🇻⌛️ pic.twitter.com/q2vhTe9ByQ— Club Lanús (@clublanus) July 30, 2026
Calentamiento de Cienciano
¡𝘊𝘢𝘭𝘦𝘯𝘵𝘢𝘮𝘪𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘪𝘰! 🔥#CiencianoxLanús | #Sudamericana pic.twitter.com/GBVzanAAbT— Club Cienciano (@Club_Cienciano) July 30, 2026
Cienciano llegó a su estadio
¡Llegamos a casa! 🚍❤️👋🏻#CiencianoxLanús | #Sudamericana pic.twitter.com/dwakUWOQKf— Club Cienciano (@Club_Cienciano) July 29, 2026
Lanús llegó al estadio Inca Garcilaso de la Vega
Estamos 👊#JuegaLanús 🇱🇻 pic.twitter.com/wOe05bleRg— Club Lanús (@clublanus) July 29, 2026
Alineación de Cienciano
Cienciano: Espinoza, Becerra, Amondarain, Núñez, Martinich, Arias, Barreto, Hohberg, Souza, Succar y Garcés
Alineación de Lanús
Lanús: Losada, Izquierdoz, Canale, Guidara, Marcich, Medina, Cardozo, Carrera, Salvio, Aquino, Valois
Uniforme oficial de Cienciano
¡Gloriosa lista! ✅❤️#CiencianoxLanús | #Sudamericana pic.twitter.com/ZqhaQ6PtqR— Club Cienciano (@Club_Cienciano) July 29, 2026
Uniforme oficial de Lanús
Vestuario visitante listo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega ☑️#JuegaLanús 🇱🇻 pic.twitter.com/BKjVOzCie4— Club Lanús (@clublanus) July 29, 2026
¿Quién será el árbitro del Cienciano vs Lanus?
- Árbitro principal: Carlos Betancur
- Asistente 1: David Fuentes
- Asistente 2: Cristian Aguirre
- Cuarto árbitro: Jairo Mayorga
- VAR: Mauricio Pérez
- AVAR: Lisandro Castillo
¿Cómo le fue a Lanús jugando en el Cusco?
Esta noche Lanús disputará su segundo partido en el estadio cusqueño. El cuadro argentino registra una victoria por 2-0 frente a Deportivo Garcilazo. Los goles fueron anotados por Walter Bou y Marcelino.
Recomendaciones para el Cienciano vs Lanús
¿A qué hora abrirán las puertas del estadio Inca Garcilaso?
🚨 𝗔𝗖𝗖𝗘𝗦𝗢 𝗔𝗟 𝗘𝗦𝗧𝗔𝗗𝗜𝗢 🏟️— Club Cienciano (@Club_Cienciano) July 29, 2026
Informamos a todos los asistentes que las puertas del estadio Inca Garcilaso abrirán a la 5:30 p.m. para este partido.
ℹ️ Recuerden: Todos los boletos deben coincidir con el DNI del portador para garantizar el acceso.#CiencianoxLanús |… pic.twitter.com/CCMsbqHhJl
¿Qué resultados necesita Cienciano para clasificar?
Tras perder 2-0 en el partido de ida, Cienciano tendrá que derrotar por 3-0 para clasificar directo o 2-0 para empatar la serie y forzar los penales.
Últimos partidos de Lanús
- Lanús 1-0 San Lorenzo | 25.07.26
- Lanús 2-0 Cienciano | 22.07.26
- Instituto 2-1 Lanús | 30.05.26
- Lanús 1-0 Mirassol | 26.05.26
- LDU 2-0 Lanús | 20.05.26
Últimos partidos de Cienciano
- Juan Pablo II 2-0 Cienciano | 25.07.26
- Lanús 2-0 Cienciano | 22.07.26
- Cienciano 1-3 Melgar | 17.07.26
- Cienciano 2-3 ADT | 10.07.26
- Cusco 1-2 Cienciano | 28.06.26
Lista de convocados de Cienciano para el duelo de hoy
Cienciano lanza comunicado para sus hinchas
Atención hinchas del «Papá», hoy demostremos que somos la hinchada del único campeón internacional del Perú.— Club Cienciano (@Club_Cienciano) July 29, 2026
🚫 Está prohibido ingresar o exhibir publicidad de cualquier tipo (globos, carteles o elementos que hagan alusión a marcas).
🚫 No está permitido el uso de bengalas.
El… pic.twitter.com/HbfkytvJOG
Pronóstico de Cienciano vs Lanús
Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Cienciano sobre Lanús.
- Betsson: gana Cienciano (2,28), empate (3,25), gana Lanús (2,98)
- Betano: gana Cienciano (2,15), empate (3,30), gana Lanús (3,50)
- Bet365: gana Cienciano (2,30), empate (3,25), gana Lanús (3,20)
- 1XBet: gana Cienciano (2,40), empate (3,49), gana Lanús (3,15)
- Caliente: gana Cienciano (2,16), empate (3,35), gana Lanús (3,55)
- Doradobet: gana Cienciano (2,20), empate (3,33), gana Lanús (3,40).
¿Qué canal transmite el partido Cienciano vs Lanús?
El partido entre Cienciano y Lanús, por los playoffs de la Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de ESPN para territorio sudamericano. De igual forma, podrá verse a través de la plataforma Disney Plus Premium.
Horarios internacionales
Si no encuentras en Perú, consulta la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 6.30 p. m.
- Colombia, Ecuador: 8.30 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 8.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
- España: 2.30 a. m. (jueves 30/07)
¿A qué hora juega Cienciano vs Lanús?
Los equipos de Cienciano y Lanús se verán las caras por los playoffs de la Copa Sudamericana. El duelo se disputará HOY miércoles 29 de julio, desde las 7.30 p. m. (hora peruana).
¡Bienvenidos!
Buenas tardes, lectores de La República Deportes. Bienvenidos a la transmisión del partido Cienciano vs Lanús por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.
Tras caer en el partido de ida por 2-0, el 'Papá' deberá darle vuelta al resultado global si quiere continuar en competencia. Cienciano tendrá la dura misión de vencer a Lanús, teniendo en cuenta que tendrá la altura de Cusco a su favor. Es importante menciona que, hasta el momento, el cuadro imperial no ha perdido jugando en su estadio en la presente Copa Sudamericana.
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¿A qué hora juega Cienciano vs Lanús?
Los equipos de Cienciano y Lanús se verán las caras por los playoffs de la Copa Sudamericana. El duelo se disputará este miércoles 29 de julio, desde las 7.30 p. m. (hora peruana).
- Costa Rica, México: 6.30 p. m.
- Colombia, Ecuador: 8.30 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 8.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
- España: 2.30 a. m. (jueves 30/07)
¿En qué estadio juegan Cienciano vs Lanús?
Cienciano y Lanús disputarán este encuentro por Copa Sudamericana en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este recinto cuenta con capacidad para albergar a 42.000 espectadores.
¿Dónde ver Cienciano vs Lanús?
El partido entre Cienciano y Lanús, por los playoffs de la Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de ESPN para territorio sudamericano. De igual forma, podrá verse a través de la plataforma Disney Plus Premium.
Pronóstico de Cienciano vs Lanús
Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Cienciano sobre Lanús.
- Betsson: gana Cienciano (2,28), empate (3,25), gana Lanús (2,98)
- Betano: gana Cienciano (2,15), empate (3,30), gana Lanús (3,50)
- Bet365: gana Cienciano (2,30), empate (3,25), gana Lanús (3,20)
- 1XBet: gana Cienciano (2,40), empate (3,49), gana Lanús (3,15)
- Caliente: gana Cienciano (2,16), empate (3,35), gana Lanús (3,55)
- Doradobet: gana Cienciano (2,20), empate (3,33), gana Lanús (3,40).
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Últimos partidos de Cienciano
- Juan Pablo II 2-0 Cienciano | 25.07.26
- Lanús 2-0 Cienciano | 22.07.26
- Cienciano 1-3 Melgar | 17.07.26
- Cienciano 2-3 ADT | 10.07.26
- Cusco 1-2 Cienciano | 28.06.26
Últimos partidos de Lanús
- Lanús 1-0 San Lorenzo | 25.07.26
- Lanús 2-0 Cienciano | 22.07.26
- Instituto 2-1 Lanús | 30.05.26
- Lanús 1-0 Mirassol | 26.05.26
- LDU 2-0 Lanús | 20.05.26