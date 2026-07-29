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Partido Cienciano vs Lanús EN VIVO HOY: GOL de Garcés y el equipo cusqueño ya gana 1-0

Sigue aquí el duelo de vuelta entre Cienciano vs Lanús por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Revisa el historial, las alineaciones, los pronósticos y cómo va el partido de hoy.

Cienciano

Cienciano

1
0

Lanús

Cienciano recibe a Lanús en el Cusco por el pase a octavos de final en la Sudamericana. Foto: Cienciano
Cienciano recibe a Lanús en el Cusco por el pase a octavos de final en la Sudamericana. Foto: Cienciano

MOMENTOS DESTACADOS

19:37
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DE CIENCIANO

Minuto 6: El capitán Garcés pone el primer gol del partido tras conectar un balón cruzado con la rodilla. Cienciano 1-0 Lanús.

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Cienciano vs Lanús EN VIVO juegan HOY miércoles 29 de julio, desde las 7.30 p. m. (hora peruana), por la Copa Sudamericana. El duelo se llevará a cabo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Cienciano vs Lanús EN VIVO por la Copa Sudamericana

20:07
29/7/2026

Cambio en Lanús

Entra: Sepúlveda

Sale: Salvio

20:05
29/7/2026

Barreto se pierde el segundo gol de Cienciano

Minuto 34: Cienciano sigue insistiendo con los centros al área rival, esta vez un centro por debajo deja solo a Barreto quien la envía afuera.

20:03
29/7/2026

Garcés casi empata la serie

Minuto 31: Garcés nuevamente de cabeza envía la pelota muy cerca del segundo palo del arco de Lanús.

20:01
29/7/2026

Casi llega el segundo gol para Cienciano

Minuto 30: Disparo de media distancia de Hohberg y el portero de Lanús la envió al tiro de esquina.

19:51
29/7/2026

Cambio en Cienciano

Entra: Carlos Cabello
Sale: Claudio Núñez 

19:43
29/7/2026

Cienciano busca el segundo

Minuto 12: Tras el gol, el equipo cusqueño se ha lanzado al ataque en busca de su segunda anotación. Recodemos que Cienciano debe ganar 2-0 para ir a penales y 3-0 si quiere clasificar directo.

19:37
29/7/2026

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DE CIENCIANO

Minuto 6: El capitán Garcés pone el primer gol del partido tras conectar un balón cruzado con la rodilla. Cienciano 1-0 Lanús.

19:36
29/7/2026

Casi llega el primero para Lanús

Minuto 5: Disparo de media distancia de Lanús, pero el portero Espinoza estaba bien ubicado y evitar el primer gol del partido.

19:32
29/7/2026

Primera aproximación de Cienciano

Minuto 1: Lanzamiento largo hacia el arco y Garcés no llegó a conectar.

19:30
29/7/2026

¡Comenzó el partido!

Ya se juega el Cienciano vs Lanús EN VIVO por los playoffs de la Copa Sudamericana en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

19:25
29/7/2026

Comienza la ceremonia protocolar

Los equipos ya se encuentran en la cancha de juego listos para disputar el partido de hoy.

19:12
29/7/2026

Calentamiento de Lanús

19:12
29/7/2026

Calentamiento de Cienciano

18:32
29/7/2026

Cienciano llegó a su estadio

18:31
29/7/2026

Lanús llegó al estadio Inca Garcilaso de la Vega

18:22
29/7/2026

Alineación de Cienciano

Alineación de CiencianoCienciano: Espinoza, Becerra, Amondarain, Núñez, Martinich, Arias, Barreto, Hohberg, Souza, Succar y Garcés

18:22
29/7/2026

Alineación de Lanús

Lanús: Losada, Izquierdoz, Canale, Guidara, Marcich, Medina, Cardozo, Carrera, Salvio, Aquino, Valois

Alineación de Lanús

17:55
29/7/2026

Uniforme oficial de Cienciano

17:54
29/7/2026

Uniforme oficial de Lanús

17:30
29/7/2026

¿Quién será el árbitro del Cienciano vs Lanus?

  • Árbitro principal: Carlos Betancur
  • Asistente 1: David Fuentes
  • Asistente 2: Cristian Aguirre
  • Cuarto árbitro: Jairo Mayorga
  • VAR: Mauricio Pérez
  • AVAR: Lisandro Castillo
16:53
29/7/2026

¿Cómo le fue a Lanús jugando en el Cusco?

Esta noche Lanús disputará su segundo partido en el estadio cusqueño. El cuadro argentino registra una victoria por 2-0 frente a Deportivo Garcilazo. Los goles fueron anotados por Walter Bou y Marcelino. 

16:36
29/7/2026

Recomendaciones para el Cienciano vs Lanús

Recomendaciones para el partido Cienciano vs Lanús

16:17
29/7/2026

¿A qué hora abrirán las puertas del estadio Inca Garcilaso?

15:50
29/7/2026

¿Qué resultados necesita Cienciano para clasificar?

Tras perder 2-0 en el partido de ida, Cienciano tendrá que derrotar por 3-0 para clasificar directo o 2-0 para empatar la serie y forzar los penales.

15:15
29/7/2026

Últimos partidos de Lanús

  • Lanús 1-0 San Lorenzo | 25.07.26
  • Lanús 2-0 Cienciano | 22.07.26
  • Instituto 2-1 Lanús | 30.05.26
  • Lanús 1-0 Mirassol | 26.05.26
  • LDU 2-0 Lanús | 20.05.26
15:13
29/7/2026

Últimos partidos de Cienciano

  • Juan Pablo II 2-0 Cienciano | 25.07.26
  • Lanús 2-0 Cienciano | 22.07.26
  • Cienciano 1-3 Melgar | 17.07.26
  • Cienciano 2-3 ADT | 10.07.26
  • Cusco 1-2 Cienciano | 28.06.26
14:52
29/7/2026

Lista de convocados de Cienciano para el duelo de hoy

Jugadores convocados de Cienciano

14:43
29/7/2026

Cienciano lanza comunicado para sus hinchas

14:17
29/7/2026

Pronóstico de Cienciano vs Lanús

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Cienciano sobre Lanús.

  • Betsson: gana Cienciano (2,28), empate (3,25), gana Lanús (2,98)
  • Betano: gana Cienciano (2,15), empate (3,30), gana Lanús (3,50)
  • Bet365: gana Cienciano (2,30), empate (3,25), gana Lanús (3,20)
  • 1XBet: gana Cienciano (2,40), empate (3,49), gana Lanús (3,15)
  • Caliente: gana Cienciano (2,16), empate (3,35), gana Lanús (3,55)
  • Doradobet: gana Cienciano (2,20), empate (3,33), gana Lanús (3,40).
13:55
29/7/2026

¿Qué canal transmite el partido Cienciano vs Lanús?

El partido entre Cienciano y Lanús, por los playoffs de la Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de ESPN para territorio sudamericano. De igual forma, podrá verse a través de la plataforma Disney Plus Premium.

13:19
29/7/2026

Horarios internacionales

Si no encuentras en Perú, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 8.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
  • España: 2.30 a. m. (jueves 30/07)
13:18
29/7/2026

¿A qué hora juega Cienciano vs Lanús?

Los equipos de Cienciano y Lanús se verán las caras por los playoffs de la Copa Sudamericana. El duelo se disputará HOY miércoles 29 de julio, desde las 7.30 p. m. (hora peruana).

13:16
29/7/2026

¡Bienvenidos!

Buenas tardes, lectores de La República Deportes. Bienvenidos a la transmisión del partido Cienciano vs Lanús por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.

Tras caer en el partido de ida por 2-0, el 'Papá' deberá darle vuelta al resultado global si quiere continuar en competencia. Cienciano tendrá la dura misión de vencer a Lanús, teniendo en cuenta que tendrá la altura de Cusco a su favor. Es importante menciona que, hasta el momento, el cuadro imperial no ha perdido jugando en su estadio en la presente Copa Sudamericana.

PUEDES VER: Neymar rompe su silencio tras ser acusado de insultar a compañeros en el vestuario del Santos: "No voy a aceptar esas mentiras"

lr.pe

¿A qué hora juega Cienciano vs Lanús?

Los equipos de Cienciano y Lanús se verán las caras por los playoffs de la Copa Sudamericana. El duelo se disputará este miércoles 29 de julio, desde las 7.30 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 8.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
  • España: 2.30 a. m. (jueves 30/07)

¿En qué estadio juegan Cienciano vs Lanús?

Cienciano y Lanús disputarán este encuentro por Copa Sudamericana en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este recinto cuenta con capacidad para albergar a 42.000 espectadores.

¿Dónde ver Cienciano vs Lanús?

El partido entre Cienciano y Lanús, por los playoffs de la Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de ESPN para territorio sudamericano. De igual forma, podrá verse a través de la plataforma Disney Plus Premium.

Pronóstico de Cienciano vs Lanús

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Cienciano sobre Lanús.

  • Betsson: gana Cienciano (2,28), empate (3,25), gana Lanús (2,98)
  • Betano: gana Cienciano (2,15), empate (3,30), gana Lanús (3,50)
  • Bet365: gana Cienciano (2,30), empate (3,25), gana Lanús (3,20)
  • 1XBet: gana Cienciano (2,40), empate (3,49), gana Lanús (3,15)
  • Caliente: gana Cienciano (2,16), empate (3,35), gana Lanús (3,55)
  • Doradobet: gana Cienciano (2,20), empate (3,33), gana Lanús (3,40).

PUEDES VER: ¡Empate en Cutervo! Alianza Lima igualó 2-2 ante Comerciantes Unidos por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

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Últimos partidos de Cienciano

  • Juan Pablo II 2-0 Cienciano | 25.07.26
  • Lanús 2-0 Cienciano | 22.07.26
  • Cienciano 1-3 Melgar | 17.07.26
  • Cienciano 2-3 ADT | 10.07.26
  • Cusco 1-2 Cienciano | 28.06.26

Últimos partidos de Lanús

  • Lanús 1-0 San Lorenzo | 25.07.26
  • Lanús 2-0 Cienciano | 22.07.26
  • Instituto 2-1 Lanús | 30.05.26
  • Lanús 1-0 Mirassol | 26.05.26
  • LDU 2-0 Lanús | 20.05.26
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