Minuto 6: El capitán Garcés pone el primer gol del partido tras conectar un balón cruzado con la rodilla. Cienciano 1-0 Lanús.

Cienciano recibe a Lanús en el Cusco por el pase a octavos de final en la Sudamericana. Foto: Cienciano

Cienciano recibe a Lanús en el Cusco por el pase a octavos de final en la Sudamericana. Foto: Cienciano

Cienciano vs Lanús EN VIVO juegan HOY miércoles 29 de julio, desde las 7.30 p. m. (hora peruana), por la Copa Sudamericana. El duelo se llevará a cabo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Cienciano vs Lanús EN VIVO por la Copa Sudamericana 20:07 Cambio en Lanús Entra: Sepúlveda Sale: Salvio 20:05 Barreto se pierde el segundo gol de Cienciano Minuto 34: Cienciano sigue insistiendo con los centros al área rival, esta vez un centro por debajo deja solo a Barreto quien la envía afuera. 20:03 Garcés casi empata la serie Minuto 31: Garcés nuevamente de cabeza envía la pelota muy cerca del segundo palo del arco de Lanús. 20:01 Casi llega el segundo gol para Cienciano Minuto 30: Disparo de media distancia de Hohberg y el portero de Lanús la envió al tiro de esquina. 19:51 Cambio en Cienciano Entra: Carlos Cabello

Sale: Claudio Núñez 19:43 Cienciano busca el segundo Minuto 12: Tras el gol, el equipo cusqueño se ha lanzado al ataque en busca de su segunda anotación. Recodemos que Cienciano debe ganar 2-0 para ir a penales y 3-0 si quiere clasificar directo. 19:37 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DE CIENCIANO Minuto 6: El capitán Garcés pone el primer gol del partido tras conectar un balón cruzado con la rodilla. Cienciano 1-0 Lanús. ¡CIENCIANO QUIERE DAR VUELTA LA SERIE! Garcés apareció solo por atrás de todos y anotó el 1-0 (1-2 global) de Cienciano ante Lanús en Perú.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/o14kvQwy3i — SportsCenter (@SC_ESPN) July 30, 2026 19:36 Casi llega el primero para Lanús Minuto 5: Disparo de media distancia de Lanús, pero el portero Espinoza estaba bien ubicado y evitar el primer gol del partido. 19:32 Primera aproximación de Cienciano Minuto 1: Lanzamiento largo hacia el arco y Garcés no llegó a conectar. 19:30 ¡Comenzó el partido! Ya se juega el Cienciano vs Lanús EN VIVO por los playoffs de la Copa Sudamericana en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. 19:25 Comienza la ceremonia protocolar Los equipos ya se encuentran en la cancha de juego listos para disputar el partido de hoy. 19:12 Calentamiento de Lanús #JuegaLanús 🇱🇻⌛️ pic.twitter.com/q2vhTe9ByQ — Club Lanús (@clublanus) July 30, 2026 19:12 Calentamiento de Cienciano ¡𝘊𝘢𝘭𝘦𝘯𝘵𝘢𝘮𝘪𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘪𝘰! 🔥#CiencianoxLanús | #Sudamericana pic.twitter.com/GBVzanAAbT — Club Cienciano (@Club_Cienciano) July 30, 2026 18:32 Cienciano llegó a su estadio ¡Llegamos a casa! 🚍❤️👋🏻#CiencianoxLanús | #Sudamericana pic.twitter.com/dwakUWOQKf — Club Cienciano (@Club_Cienciano) July 29, 2026 18:31 Lanús llegó al estadio Inca Garcilaso de la Vega Estamos 👊#JuegaLanús 🇱🇻 pic.twitter.com/wOe05bleRg — Club Lanús (@clublanus) July 29, 2026 18:22 Alineación de Cienciano Cienciano: Espinoza, Becerra, Amondarain, Núñez, Martinich, Arias, Barreto, Hohberg, Souza, Succar y Garcés 18:22 Alineación de Lanús Lanús: Losada, Izquierdoz, Canale, Guidara, Marcich, Medina, Cardozo, Carrera, Salvio, Aquino, Valois 17:55 Uniforme oficial de Cienciano ¡Gloriosa lista! ✅❤️#CiencianoxLanús | #Sudamericana pic.twitter.com/ZqhaQ6PtqR — Club Cienciano (@Club_Cienciano) July 29, 2026 17:54 Uniforme oficial de Lanús Vestuario visitante listo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega ☑️#JuegaLanús 🇱🇻 pic.twitter.com/BKjVOzCie4 — Club Lanús (@clublanus) July 29, 2026 17:30 ¿Quién será el árbitro del Cienciano vs Lanus? Árbitro principal: Carlos Betancur

Asistente 1: David Fuentes

Asistente 2: Cristian Aguirre

Cuarto árbitro: Jairo Mayorga

VAR: Mauricio Pérez

AVAR: Lisandro Castillo 16:53 ¿Cómo le fue a Lanús jugando en el Cusco? Esta noche Lanús disputará su segundo partido en el estadio cusqueño. El cuadro argentino registra una victoria por 2-0 frente a Deportivo Garcilazo. Los goles fueron anotados por Walter Bou y Marcelino. 16:36 Recomendaciones para el Cienciano vs Lanús 16:17 ¿A qué hora abrirán las puertas del estadio Inca Garcilaso? 🚨 𝗔𝗖𝗖𝗘𝗦𝗢 𝗔𝗟 𝗘𝗦𝗧𝗔𝗗𝗜𝗢 🏟️

Informamos a todos los asistentes que las puertas del estadio Inca Garcilaso abrirán a la 5:30 p.m. para este partido.



ℹ️ Recuerden: Todos los boletos deben coincidir con el DNI del portador para garantizar el acceso.#CiencianoxLanús |… pic.twitter.com/CCMsbqHhJl — Club Cienciano (@Club_Cienciano) July 29, 2026 15:50 ¿Qué resultados necesita Cienciano para clasificar? Tras perder 2-0 en el partido de ida, Cienciano tendrá que derrotar por 3-0 para clasificar directo o 2-0 para empatar la serie y forzar los penales. 15:15 Últimos partidos de Lanús Lanús 1-0 San Lorenzo | 25.07.26

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🚫 Está prohibido ingresar o exhibir publicidad de cualquier tipo (globos, carteles o elementos que hagan alusión a marcas).

🚫 No está permitido el uso de bengalas.

El… pic.twitter.com/HbfkytvJOG — Club Cienciano (@Club_Cienciano) July 29, 2026 14:17 Pronóstico de Cienciano vs Lanús Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Cienciano sobre Lanús. Betsson: gana Cienciano (2,28), empate (3,25), gana Lanús (2,98)

Betano: gana Cienciano (2,15), empate (3,30), gana Lanús (3,50)

Bet365: gana Cienciano (2,30), empate (3,25), gana Lanús (3,20)

1XBet: gana Cienciano (2,40), empate (3,49), gana Lanús (3,15)

Caliente: gana Cienciano (2,16), empate (3,35), gana Lanús (3,55)

Doradobet: gana Cienciano (2,20), empate (3,33), gana Lanús (3,40). 13:55 ¿Qué canal transmite el partido Cienciano vs Lanús? El partido entre Cienciano y Lanús, por los playoffs de la Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de ESPN para territorio sudamericano. De igual forma, podrá verse a través de la plataforma Disney Plus Premium. 13:19 Horarios internacionales Si no encuentras en Perú, consulta la siguiente guía de horarios. Costa Rica, México: 6.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (jueves 30/07) 13:18 ¿A qué hora juega Cienciano vs Lanús? Los equipos de Cienciano y Lanús se verán las caras por los playoffs de la Copa Sudamericana. El duelo se disputará HOY miércoles 29 de julio, desde las 7.30 p. m. (hora peruana). 13:16 ¡Bienvenidos! Buenas tardes, lectores de La República Deportes. Bienvenidos a la transmisión del partido Cienciano vs Lanús por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.

Tras caer en el partido de ida por 2-0, el 'Papá' deberá darle vuelta al resultado global si quiere continuar en competencia. Cienciano tendrá la dura misión de vencer a Lanús, teniendo en cuenta que tendrá la altura de Cusco a su favor. Es importante menciona que, hasta el momento, el cuadro imperial no ha perdido jugando en su estadio en la presente Copa Sudamericana.

¿A qué hora juega Cienciano vs Lanús?

Los equipos de Cienciano y Lanús se verán las caras por los playoffs de la Copa Sudamericana. El duelo se disputará este miércoles 29 de julio, desde las 7.30 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 6.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (jueves 30/07)

¿En qué estadio juegan Cienciano vs Lanús?

Cienciano y Lanús disputarán este encuentro por Copa Sudamericana en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este recinto cuenta con capacidad para albergar a 42.000 espectadores.

¿Dónde ver Cienciano vs Lanús?

El partido entre Cienciano y Lanús, por los playoffs de la Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de ESPN para territorio sudamericano. De igual forma, podrá verse a través de la plataforma Disney Plus Premium.

Pronóstico de Cienciano vs Lanús

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Cienciano sobre Lanús.

Betsson: gana Cienciano (2,28), empate (3,25), gana Lanús (2,98)

Betano: gana Cienciano (2,15), empate (3,30), gana Lanús (3,50)

Bet365: gana Cienciano (2,30), empate (3,25), gana Lanús (3,20)

1XBet: gana Cienciano (2,40), empate (3,49), gana Lanús (3,15)

Caliente: gana Cienciano (2,16), empate (3,35), gana Lanús (3,55)

Doradobet: gana Cienciano (2,20), empate (3,33), gana Lanús (3,40).

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