Joyas arquitectónicas del fútbol en América Latina viven una transformación en Argentina, Colombia, Perú y México. Las intervenciones buscan modernizar infraestructuras y ampliar aforos para cumplir estándares internacionales. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

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Varias joyas arquitectónicas del fútbol de América Latina en Argentina, Colombia, Perú y México atraviesan una ambiciosa transformación. Las intervenciones buscan ampliar aforos, modernizar infraestructuras y alinearse con los estándares internacionales exigidos en grandes competencias. Esas obras millonarias no solo garantizan confort al espectador, sino que convierten cada recinto en un complejo multifuncional apto para albergar espectáculos masivos.

La renovación representa un hito sin precedentes para la región. Desde el club River Plate calificaron el proyecto del Monumental como una obra histórica, reflejando la magnitud del cambio social y deportivo. En esa misma línea, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que el nuevo escenario será una "infraestructura completamente modernizada, con mayor capacidad y tecnología de última generación".

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¿Qué estadios de América Latina se remodelan este año? Uno es para el Mundial 2030

Posterior al torneo FIFA 2026, cuatro recintos emblemáticos latinoamericanos ejecutan reformas profundas. Las intervenciones abarcan mayor aforo, cubiertas inéditas, innovaciones tecnológicas y adaptaciones para certámenes internacionales futuros, como la máxima cita futbolística de 2030 o los Juegos Panamericanos en Lima 2027.

Estadio Más Monumental (Buenos Aires, Argentina): River Plate inició una nueva fase de ampliación con una inversión cercana a 145 millones de dólares . El proyecto contempla la construcción de una quinta bandeja perimetral, un techado integral, palcos VIP suspendidos y una capacidad final de 101.000 espectadores , con el objetivo de recibir nuevamente un partido mundialista durante la Copa del Mundo de 2030. El club calificó el emprendimiento como una obra histórica y estima concluirla antes del torneo.

River Plate inició una nueva fase de ampliación con una inversión cercana a . El proyecto contempla la construcción de una quinta bandeja perimetral, un techado integral, palcos VIP suspendidos y una capacidad final de , con el objetivo de recibir nuevamente un partido mundialista durante la Copa del Mundo de 2030. El club calificó el emprendimiento como una obra histórica y estima concluirla antes del torneo. Estadio Atanasio Girardot (Medellín, Colombia): Desde inicios de julio comenzaron las primeras labores de remodelación. La primera etapa consiste en el desmonte controlado de la cubierta occidental, previo a la construcción de una nueva estructura circular con fachada blanca retroiluminada, techo en todas las tribunas y una tercera bandeja que elevará el aforo de 44.000 a 60.000 asistentes . Federico Gutiérrez enfatizó que "no se trata de un proceso de demolición sino de desmonte controlado".

Desde inicios de julio comenzaron las primeras labores de remodelación. La primera etapa consiste en el desmonte controlado de la cubierta occidental, previo a la construcción de una nueva estructura circular con fachada blanca retroiluminada, techo en todas las tribunas y una tercera bandeja que elevará el aforo de . Federico Gutiérrez enfatizó que "no se trata de un proceso de demolición sino de desmonte controlado". Estadio Nacional (Lima, Perú): El Instituto Peruano del Deporte (IPD) y la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) impulsan una remodelación integral valorizada en más de 145 millones de soles , orientada a modernizar la fachada, palcos, tribunas, señalética y otros espacios con miras a los Juegos Panamericanos Lima 2027. El IPD sostiene que el objetivo es adecuar el recinto a los estándares internacionales y elevar su capacidad operativa.

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) y la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) impulsan una remodelación integral valorizada en , orientada a modernizar la fachada, palcos, tribunas, señalética y otros espacios con miras a los Juegos Panamericanos Lima 2027. El IPD sostiene que el objetivo es adecuar el recinto a los estándares internacionales y elevar su capacidad operativa. Estadio Azteca / Estadio Banorte (Ciudad de México): Tras albergar el partido inaugural y otros encuentros del Mundial 2026, el histórico estadio retomó las obras complementarias previstas en su plan maestro. Los trabajos se concentran en el desarrollo comercial del entorno, adecuaciones urbanas y acabados permanentes asociados a su nueva identidad corporativa, manteniendo su condición de uno de los escenarios más emblemáticos del continente.

¿Qué avances presentan los estadios de Uruguay y Paraguay para la Copa del Mundo 2030?

Uruguay reafirma al Estadio Centenario como la sede principal del encuentro conmemorativo en el Mundial 2030. Las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol ejecutan mejoras operativas, de accesibilidad y de servicios en este icónico espacio. A diferencia de otras naciones sudamericanas, esta nación enfoca sus labores en cumplir los requisitos del organismo rector sin encarar una transformación estructural masiva.

Por su parte, el gobierno paraguayo opta por erigir un recinto moderno en Asunción denominado Estadio Nacional de Paraguay. Esta infraestructura deportiva tendrá capacidad para 47.000 aficionados y albergará la otra cita inaugural en la región. El ambicioso proyecto arquitectónico busca dejar un legado permanente en el país con motivo del centenario de la máxima competición balompédica.

Cada Estado albergará únicamente un duelo oficial del certamen ecuménico antes de trasladar la acción a España, Portugal y Marruecos. Mientras Argentina aspira a expandir una cancha existente, la estrategia uruguaya prioriza la modernización de su mítico recinto y la dirigencia guaraní concentra todos sus recursos en edificar una obra desde cero.