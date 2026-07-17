Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Un grupo de estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) desarrolló un prototipo de bastón inteligente que detecta obstáculos y emite alertas en tiempo real. El dispositivo, creado por los alumnos Elías Ramos, Jairo Dueñas y Verónica Idrogo, busca mejorar la seguridad y la independencia de personas con ceguera y adultos mayores con baja visión.

El proyecto surge en un contexto que resalta la necesidad de implementar alternativas que mejoren las condiciones de circulación de este grupo. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), más de 600.000 personas con discapacidad visual enfrentan cada día calles y espacios urbanos con múltiples obstáculos en el Perú.

TE RECOMENDAMOS KEIKO RECIBE SUS CREDENCIALES Y YA ES PRESIDENTA: ¿QUIÉNES ENTRAN AL GABINETE? | ARDE TROYA

¿Qué funciones incorpora el bastón inteligente creado por estudiantes de la UARM?

El prototipo de los jóvenes universitarios integra tecnología de automatización para no depender de la intervención humana, lo que lo diferencia de los bastones convencionales, que solo sirven para la orientación básica. El bastón inteligente se activa desde un botón en su mango ergonómico y cuenta con tres mecanismos de alerta clave, según la agencia Andina:

Detección de obstáculos: Emite una señal sonora inmediata cuando identifica objetos a menos de 40 centímetros de distancia.

Emite una señal sonora inmediata cuando identifica objetos a menos de 40 centímetros de distancia. Alarma por vibración: Advierte al usuario sobre desniveles en el terreno o posibles impactos contra piedras y escalones.

Advierte al usuario sobre desniveles en el terreno o posibles impactos contra piedras y escalones. Sensor de caídas e inclinación: Si el bastón se sale de su posición habitual o cae al suelo, activa automáticamente una alerta sonora prolongada para pedir ayuda a las personas alrededor.

¿Cuánto costaría adquirir este producto y qué aspectos buscan mejorar los estudiantes?

Para los jóvenes, este invento busca demostrar que la tecnología y la innovación no solo sirven para mejorar la productividad de las industrias, sino, principalmente, para dar calidad de vida a poblaciones vulnerables. "Innovar también es servir y ayudar", señaló Elías Ramos a la agencia Andina. Pensando en esa finalidad de servicio, este producto tendría un costo accesible de aproximadamente S/120.

Los estudiantes ahora buscan optimizar su innovación con dispositivos como la impresora 3D, que ayudaría a perfeccionar la ergonomía del producto, y con tecnología GPS para la seguridad de los usuarios. Además, buscan financiamiento para implementar chips dentro del bastón, lo que permitiría que los circuitos no estén expuestos a lluvias y que los componentes electrónicos dejen de ser visibles.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.