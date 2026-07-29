Tilín, el entrañable niño que se volvió viral en TikTok, reaparece en el Desfile Cívico Militar 2026
Cinco años después, 'Tilín' volvió al escenario en la previa del Gran Desfile Cívico Militar, destacando su evolución como bailarín y su conexión con la cultura andina.
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Luis Ángel Carrasco, conocido popularmente como 'Tilín', tenía apenas 8 años cuando alcanzó una popularidad inesperada en las redes sociales. Un video suyo, publicado en TikTok durante 2021, se viralizó rápidamente en toda Latinoamérica gracias a su singular forma de bailar, inspirada en la tradicional danza de las tijeras. Ahora, cinco años después de convertirse en un fenómeno de internet, volvió a captar la atención del público al sorprender a los asistentes que esperaban el inicio del Gran Desfile Cívico Militar en la avenida Brasil.
"Yo le pedí una 'china' (S/0.50) y bailé", recordó entre risas ante las cámaras de TV Perú sobre el origen del video que lo convirtió en un fenómeno viral. Durante su presentación, demostró nuevamente su habilidad para ejecutar los característicos movimientos de la danza de las tijeras, lo que despertó los aplausos y las muestras de entusiasmo de los asistentes.
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En esta ocasión, Luis Ángel Carrasco se presentó como integrante de la Asociación Cultural de Danzantes de Tijera Galas de Oro, agrupación con la que compartió escenario. Su participación mostró una faceta más ligada a la difusión de esta expresión cultural andina, dejando atrás la imagen del niño viral para exhibir su crecimiento como bailarín.
"Él fue viral hace tiempo atrás. Fue popular en México. Así llegó hasta nuestra asociación, dando todo de él (en el baile) y estamos creciendo como grupo", explicó un representante de Galas de Oro.
¿Cómo se hizo viral 'Tilín' en redes sociales?
La popularidad de Luis Ángel Carrasco, más conocido como 'Tilín', comenzó con un video grabado en 2019 en una calle de Lima. En las imágenes, el entonces niño realizaba pasos de la tradicional danza de las tijeras después de que un joven le ofreciera una "china" (50 céntimos) para que bailara. Mientras lo grababa, el hombre lo animaba con frases como "¡Eso, Tilín!", "¡Vaya, Tilín!" y "¡A la miércoles, Tilín!", expresiones que terminaron convirtiéndose en un fenómeno viral.
Aunque el video circuló inicialmente en Facebook y YouTube, fue en 2021 cuando el audio llegó a TikTok, donde miles de usuarios empezaron a reutilizarlo en memes, retos y videos humorísticos. La frase "¡Eso, Tilín!" trascendió las redes sociales y se convirtió en uno de los audios más populares de ese año en Latinoamérica, impulsando la fama del pequeño bailarín.
Años después, el propio Luis Ángel recordó que todo ocurrió de manera espontánea y que solo quería recibir unas monedas. Desde entonces, dejó de ser conocido únicamente por el viral y ha continuado vinculado a la danza de las tijeras, participando en presentaciones culturales y agrupaciones artísticas.