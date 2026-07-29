Tragedia en Fiestas Patrias: dos mujeres fallecen tras despiste de auto en la Panamericana Norte en Áncash
El siniestro se produjo a la altura del ingreso a la playa La Gramita, en la provincia de Casma. Además de las víctimas mortales, dos personas resultaron heridas y fueron evacuadas a un centro médico.
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Un accidente de tránsito acabó con la vida de dos mujeres y dejó a otras dos personas heridas en la región Áncash. El siniestro se registró la mañana del 28 de julio en la carretera Panamericana Norte, a la altura del ingreso a la playa La Gramita, en la provincia de Casma.
Según las primeras diligencias, el vehículo en el que viajaban los cuatro ocupantes se despistó y dio varias vueltas de campana hasta terminar a un costado de la vía nacional con daños severos en su estructura.
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Muertos y heridos
Las víctimas mortales fueron identificadas como Mariela Davis Sanjines y Jovana Flores, mientras que los heridos responden al nombre de Brayan Falla Jiménez y Aisel Davis Sanjines. Estos últimos recibieron los primeros auxilios del personal de emergencia y luego fueron trasladados a un establecimiento de salud para recibir atención médica.
Los agentes de la Policía Nacional (PNP) y representantes del Ministerio Público llegaron hasta el lugar para realizar las diligencias que permitan esclarecer las circunstancias en las que se produjo el despiste y determinar las responsabilidades que correspondan.
Piden respetar límites de velocidad
Las autoridades exhortaron a los conductores a respetar los límites de velocidad ante el incremento del tránsito vehicular por el feriado largo de Fiestas Patrias. Además, instaron a que eviten maniobras temerarias, no conduzcan bajo los efectos del alcohol o el cansancio y verifiquen el estado mecánico de sus vehículos antes de emprender un viaje.
En lo que va de 2026, los accidentes de tránsito han dejado 1.881 personas fallecidas en Perú, según la Dirección de Tránsito de la PNP. Del total, 309 muertes se registraron específicamente en las carreteras del país. El exceso de velocidad continúa siendo uno de los principales factores detrás de los siniestros viales.
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