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Día Nacional del Pisco: 5 recomendaciones clave del Indecopi para reconocer un producto auténtico

La entidad explicó qué aspectos revisar antes de comprar una botella para verificar que cuente con Denominación de Origen y evitar productos adulterados.

El pisco debe ser elaborado en zonas autorizadas y con uvas pisqueras permitidas. Recuerda que no debe contener aditivos ni estar sometido a procesos no tradicionales.
El pisco debe ser elaborado en zonas autorizadas y con uvas pisqueras permitidas. Recuerda que no debe contener aditivos ni estar sometido a procesos no tradicionales. | Foto: Andina/Composición LR
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En el marco del Día Nacional del Pisco, que se celebra el cuarto domingo de julio, el Indecopi compartió una serie de recomendaciones para que los consumidores puedan identificar un pisco con Denominación de Origen y evitar adquirir productos adulterados o que no cumplan con las características oficiales de la bebida bandera del Perú.

La institución recordó que el pisco fue la primera denominación de origen reconocida en el país, el 12 de diciembre de 1990. Asimismo, destacó que la autenticidad del producto puede verificarse revisando elementos como la etiqueta, el envase, el registro sanitario y otros aspectos relacionados con su elaboración y comercialización.

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¿Cómo reconocer un pisco auténtico? Estas son las recomendaciones del Indecopi

El Indecopi señaló que, antes de comprar una botella, los consumidores deben verificar los siguientes aspectos:

  • Revisa la etiqueta: Debe incluir la expresión "Denominación de Origen Pisco", el número del certificado de autorización de uso, el tipo de pisco (puro, mosto verde o acholado), la variedad de uva pisquera utilizada, el valle donde se ubica la bodega productora, el año de cosecha y el registro sanitario.
  • Verifica el envase: El pisco solo puede comercializarse en botellas de vidrio o cerámica correctamente selladas. No está permitido venderlo en envases de plástico, galoneras, tanques o a granel. Además, la botella no debe presentar daños ni señales de manipulación.
  • Observa el contenido: La bebida debe ser clara, limpia, brillante e incolora. Si presenta partículas, residuos o un aspecto turbio, puede tratarse de un producto que no cumple con las condiciones establecidas.

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¿Qué otras recomendaciones dio el Indecopi para evitar comprar un pisco adulterado?

La entidad también recomendó adquirir el producto únicamente en establecimientos formales y solicitar siempre el comprobante de pago, ya que ello brinda mayores garantías sobre su procedencia.

Asimismo, pidió desconfiar de las imitaciones. Recordó que el Pisco solo puede elaborarse en las zonas geográficas autorizadas —la costa de Lima, Ica, Arequipa y Moquegua, además de los valles de Locumba, Sama y Caplina, en Tacna— utilizando únicamente las ocho variedades de uvas pisqueras permitidas y siguiendo el proceso tradicional, que no admite la incorporación de agua, azúcar u otros aditivos, ni la doble destilación.

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