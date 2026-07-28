Buenas noticias para el turismo en Cusco: reabren la Ruta 5 del Camino Inca este 1 de agosto

Los trabajos incluyeron limpieza de escombros, mantenimiento de estructuras y control de vegetación, necesarios tras el cierre por daños causados por intensas lluvias. | Foto: Andina/Composición LR

Los trabajos incluyeron limpieza de escombros, mantenimiento de estructuras y control de vegetación, necesarios tras el cierre por daños causados por intensas lluvias. | Foto: Andina/Composición LR

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El tramo Chachabamba–Wiñay Wayna, conocido como la Ruta 5 del Camino Inca hacia Machu Picchu, volverá a recibir visitantes desde el sábado 1 de agosto, luego de permanecer cerrado por los daños ocasionados por las intensas lluvias registradas durante los primeros meses del año. La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco confirmó la reapertura tras verificar que el recorrido cumple con las condiciones de seguridad para el ingreso de turistas.

La rehabilitación de este acceso histórico permitirá ampliar nuevamente las alternativas para llegar a la ciudadela inca de Machu Picchu. La medida beneficia tanto a visitantes nacionales como extranjeros que eligen recorrer parte de la Red de Caminos Inca antes de arribar a uno de los principales destinos turísticos del país.

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Ruta 5 del Camino Inca volverá a recibir turistas tras trabajos de conservación

La DDC Cusco informó que especialistas de la entidad realizaron una inspección técnica junto con representantes del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (Gercetur) y la Municipalidad Distrital de Machu Picchu, quienes dieron conformidad a los trabajos ejecutados.

Las labores estuvieron a cargo del personal de la Red de Caminos Inca e incluyeron la remoción de rocas inestables, limpieza de escombros y árboles caídos, reforzamiento de muros de contención y taludes, rehabilitación de la plataforma del camino, mantenimiento de escalinatas y calzadas originales, así como la renovación de barandas, pasamanos, pontones y otras estructuras de madera. Además, se realizó el control de la vegetación a lo largo del recorrido para garantizar un tránsito seguro.

¿Por qué se cerró el tramo Chachabamba–Wiñay Wayna del Camino Inca a Machu Picchu?

El cierre de la Ruta 5 respondió a una emergencia geológica provocada por las fuertes precipitaciones registradas a inicios de año, situación que afectó las condiciones de transitabilidad del Camino Inca y obligó a restringir el acceso mientras se ejecutaban los trabajos de conservación y mantenimiento.

Tras concluir las intervenciones y obtener la conformidad técnica, la ruta volverá a estar habilitada desde el 1 de agosto, fortaleciendo la oferta turística de Cusco y facilitando nuevamente el acceso a Machu Picchu a través de uno de los recorridos históricos de la Red de Caminos Inca. La Dirección Desconcentrada de Cultura precisó que todas las acciones se realizaron siguiendo criterios técnicos especializados para preservar este patrimonio y garantizar la seguridad de los visitantes durante su recorrido.