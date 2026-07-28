El yacimiento de Gunung Padang, en Indonesia, vuelve a ser objeto de debate tras la retractación de un estudio que afirmaba la existencia de una pirámide subterránea. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

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El yacimiento de Gunung Padang, ubicado en la isla indonesia de Java, volvió al centro del debate arqueológico tras la difusión de un estudio que planteó la existencia de una enorme pirámide subterránea bajo sus terrazas de piedra. En 2023, un grupo de investigadores sostuvo que bajo el sitio existía una estructura construida por seres humanos hace decenas de miles de años, una hipótesis que, de confirmarse, modificaría la cronología conocida de la arquitectura mundial.

Según la publicación, el interior del monte oculta un núcleo volcánico esculpido deliberadamente con diversas cámaras sepultadas. La tajante desaprobación de la comunidad académica hacia la metodología empleada desencadenó una fuerte discrepancia científica, motivo por el cual la propia revista especializada tomó la determinación final de retractar el artículo: "El estudio fue retirado debido a importantes errores en la interpretación de los datos".

¿Por qué el hallazgo de la pirámide Gunung Padang revoluciona la arqueología?

Ubicado a 900 metros sobre el nivel del mar en Java Occidental, Gunung Padang —o 'Montaña de la Iluminación'— destaca como un enigmático recinto ceremonial sobre terrazas megalíticas de basalto. La atención sobre este yacimiento indonesio resurge tras las exploraciones neerlandesas del siglo XIX y las inspecciones sistemáticas iniciadas en 1970 por las autoridades locales.

Capas de Gunung Padang: U1 (terrazas, 2000 a.C.), U2 (pirámide, 6000 a.C.) y U4 (lava, 25000 a.C.) con una fase intermedia. Foto: Archaeological Prospection. John Wiley & Sons Ltd.

Análisis profundos dirigidos por el geólogo Danny Hilman Natawidjaja mediante tomografía sísmica, radar de penetración, perforaciones y radiocarbono identificaron múltiples estratos superpuestos bajo el suelo. La capa inferior corresponde a un núcleo de lava "meticulosamente esculpido", sobre el cual se erigieron muros, cámaras y cavidades en distintas eras.

Los investigadores sugieren que esta obra monumental se expandió a lo largo de varios milenios, con secciones de origen en el Paleolítico. Según el equipo, la presencia deprácticas de construcción avanzadas en una época anterior a la agricultura transforma la cronología sobre el desarrollo de las civilizaciones antiguas.

¿Por qué la ciencia rechaza que Gunung Padang sea la pirámide más antigua del mundo?

La comunidad académica descarta las afirmaciones que posicionan al yacimiento de Gunung Padang como la construcción piramidal más pretérita del planeta. Diversos arqueólogos y geólogos determinaron que las pruebas de radiocarbono analizaron sedimentos terrestres en lugar de artefactos vinculados a la actividad humana. Por ende, la elevada antigüedad de la Tierra no confirma que la estructura megalítica indonesia posea miles de años de edificación.

Gunung Padang nació en el Paleolítico y sumó cambios en varias épocas. Foto: Archaeological Prospection. John Wiley & Sons Ltd.

Las dudas técnicas provocaron que la revista Archaeological Prospection retirara formalmente el estudio en marzo de 2024. La editorial Wiley concluyó que la hipótesis sobre un origen previo a 9.000 años carece de respaldo probatorio. Con esta resolución, el enclave conserva su relevancia histórica en el sudeste asiático, pero pierde sustento formal para adjudicarse el récord del monumento piramidal primigenio.

El debate cuenta con voces contundentes sobre el error metodológico en el fechado del terreno. Al respecto, el arqueólogo Flint Dibble, adscrito a la Universidad de Cardiff, sostuvo frente a The Guardian: "Los datos presentados en este artículo no respaldan su conclusión final". El especialista argumentó que analizar la tierra subyacente de una obra contemporánea no revela la fecha real de su levantamiento.