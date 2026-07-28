Juan Sheput, exministro de Alejandro Toledo y Manuel Merino, jura como ministro de Trabajo
Juan Sheput fue designado por Keiko Fujimori para asumir la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo.
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Juan Sheput juró este martes como ministro de Trabajo y Promoción del Empleo en Palacio de Gobierno. La designación estuvo a cargo de Keiko Fujimori, quien luego de su primer mensaje a la Nación, realizó los nombramientos para su gabinete ministerial.
El nuevo integrante del gabinete ministerial de Luis Galarreta se desempeñó en las gestiones de los expresidentes Alejandro Toledo y Manuel Merino.
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La primera vez que ocupó la cartera de Trabajo fue en el 2005. Toledo lo nombra como ministro en los gabinetes que estuvieron presididos en ese entonces por Carlos Ferrero.
Su segunda experiencia se dio en el 2020. Manuel Merino lo designó también como ministro de trabajo, cargo en que estuvo solo 5 días, debido a la renuncia de Merino por las protestas sociales.